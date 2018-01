FT buitenland: Ploegmakker vol lof over De Bruyne: "Hij is een van de beste spelers van de wereld geworden" De voetbalredactie

22 januari 2018

Bernardo Silva vol lof over De Bruyne

Bernardo Silva heeft niets dan lof over voor zijn ploegmakker Kevin De Bruyne. De Portugees speelt nu al enkele maanden samen met de Rode Duivel en is dan ook goed geplaatst om zijn mening over de vormzwangere 'KDB' te geven. "Kevin was al een fantastische speler, maar werkte zich dit seizoen duidelijk op tot een ander niveau", vertelde de Portugees op de website van Manchester City. "Hij is een fantastische voetballer en heeft alles. Hij heeft al schitterende dingen gedaan dit seizoen en ik ben er zeker van dat hij een van de beste spelers in de wereld geworden is, zonder twijfel. Het is goed om spelers in je team te hebben die scoren, assists geven, verdedigen en aanvallen en een grote intelligentie hebben."