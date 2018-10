FT buitenland. Ploegmaats bewieroken Hazard: "Hij zorgt voor magie op eender welk moment" - Koeman over Vormer: "Ik wil fitte spelers" De voetbalredactie

09 oktober 2018

23u50

Bron: dpa/belga/De Telegraaf/AS 2

Ploegmaats bewieroken Hazard: "Magie op eender welk moment"

Dat Eden Hazard nog steeds met Real Madrid flirt, kon u hier al lezen. “Ik wil niet liegen: voor mij is Real nog altijd de beste club in de wereld", klonk het bij de Rode Duivel. Intussen heeft Alvaro Morata, ploegmaat bij Chelsea die vier jaar op de loondienst van 'De Konkinklijke' stond, gereageerd op de wens van de Belg. De Spaanse aanvaller ziet Hazard bij eender welke club slagen. "Je kan hem op elke positie posteren", vertelt Morata aan AS. "Het ding is dat Hazard een heel goede relatie heeft met Chelsea. Hij is gelukkig bij de club. Het is niet dat hij ons per se wil verlaten."

Ook Chelsea-middenvelder Ross Barkley bewierookt onze landgenoot. "Hij is een buitengewone speler. Als je ziet hoe hij dit seizoen speelt én hoe hij indruk maakte op het WK... Er zijn weinig spelers van zijn kaliber. Hij kan voor magie zorgen op eender welk moment. Het is belangrijk dat hij blijft. Hij heeft al zoveel bereikt. Maar ik beslis dat natuurlijk niet in zijn plaats. Eden weet wat hij wil, maar ik zou graag nog vele jaren met hem spelen."

Uruguayaan Gustavo Matosas is nieuwe bondscoach van Costa Rica

De Uruguayaan Gustavo Matosas is de nieuwe bondscoach van Costa Rica. Hij volgt Oscar Ramirez op, zo kondigde de Costa Ricaanse federatie vandaag aan.

Costa Rica plaatste zich nog voor het WK van afgelopen zomer. In groep E, met Brazilië, Zwitserland en Servië, werd het met één punt wel kansloos uitgeschakeld. Dat kostte Ramirez zijn kop, want vier jaar eerder werden nog de kwartfinales bereikt. Hij stond sinds 2015 aan het roer.

Matosas is 51 jaar, maar heeft geen ervaring als bondscoach. Hij leidde Leon wel twee keer naar de Mexicaanse titel en het eveneens Mexicaanse Club America naar de eindzege in de Champions League van Noord- en Midden-Amerika.

Pogba: "Ik verdien Gouden Bal niet"

Paul Pogba pronkt op de 30-koppige lijst als kanshebber voor de Ballon d'Or. De WK-winnaar -Pogba scoorde in de finale nog tegen Kroatië- meldt echter zelf dat hij de prestigieuze prijs niet verdient. Naast de bonkige middenvelder vinden we ook diens landgenoten Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Raphael Varane, N'Golo Kante en Hugo Lloris terug als genomineerden. "Griezmann, Mbappé en Varane verdienen het veel meer dan ik", stelt Pogba. "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het één van die drie wordt. Ook Kanté verdient hem. Er zijn er zoveel die de Ballon d'Or mogen opeisen - daar reken ik mezelf niet bij." De uitreiking vindt op 3 december in Parijs plaats.

Huesca zet trainer Leo Franco aan de deur

Leo Franco is vandaag de eerste trainer van het seizoen geworden die ontslagen is de Spaanse Primeira Division. De 41-jarige Argentijn moest opkrassen bij rode lantaarn Huesca, zo liet die club zelf weten.

Huesca telt na acht speeldagen vijf punten, en dat bleek voor de clubbestuurders onvoldoende om het vertrouwen in Franco te behouden. De oud-doelman van onder meer Atletico Madrid, de Argentijnse nationale ploeg en Huesca zelf begon er in juni van dit jaar aan zijn eerste trainersopdracht, toen hij Joan Francesc Ferrer opvolgde. Wie de opvolger wordt van Franco, is nog niet bekend.

Duitsland mist Reus en Gündogan

Duitsland moet het in de Nations League zaterdag tegen Nederland en dinsdag tegen Frankrijk zonder Marco Reus en Ilkay Gündogan doen. De twee haakten geblesseerd af.

Aanvaller Reus van Borussia Dortmund heeft last van zijn knie, Gündogan blesseerde zich aan de dij in het Champions League-duel met Manchester City tegen Hoffenheim. Maandag haakten ook al nieuwbakken internationals Kai Havertz (Leverkusen) en Nils Petersen (Freiburg) af.

De Duitsers proberen zich in de Nationals League te herpakken, na het debacle van het WK, waarop de troepen van Joachim Löw er in de eerste ronde uitgingen. De poule is zwaar, maar een degradatie naar de B-divisie zou een nieuwe blamage betekenen. In zijn eerste wedstrijd speelde Duitsland 0-0 gelijk tegen Frankrijk.

Genoa ontslaat coach Ballardini en stelt Juric (opnieuw) aan als opvolger

Genoa heeft afscheid genomen van zijn trainer Davide Ballardini. Dat heeft het team uit Genua vandaag laten weten. Met de Kroaat Ivan Juric haalde Genoa al meteen een opvolger in huis.

Het is voor de 43-jarige Juric de derde termijn aan het hoofd van het team. Hij coachte het team al tweemaal in 2016 en 2017. De Kroaat werd toen even vaak ontslagen.

Ballardini ging in november vorig jaar aan de slag bij Genoa, als opvolger van Juric. Zijn team staat met zeven partijen op de teller gedeeld tiende in de Serie A. Afgelopen weekend werd wel met 1-3 verloren van Parma. Ook Ballardini was al twee keer eerder (2010-2011 en 2013) hoofdcoach in Genua.

Koeman over Vormer: "Ik wil fitte spelers"

Ruud Vormer besliste zelf om niet op te draven voor de komende twee interlands van Oranje. De Club-middenvelder heeft wat last van de adductoren en neemt tijdens de interlandbreak liever rust. Bij onze noorderburen stellen ze zich vragen, want tegen Standard stond de Gouden Schoen gewoon aan de aftrap.

Nederlands bondscoach Ronald Koeman geeft uitleg: "Door zijn klachten speelt hij al langere tijd met pijnstillers en daardoor moet hij nu even een stap terugzetten. Maar ik heb tegen Ruud gezegd: 'Misschien moet je je bij je club even wat intomen.' Want ik heb fitte spelers nodig. We zullen wel zien of hij er volgende keer bij is. Er gaat zeker geen streep door zijn naam."

Voor het duel in de Nations League tegen Duitsland en de oefenpot tegen de Rode Duivels rekent Koeman voor het eerst op Arnaut Danjuma."Ik kom hier niet voor een eenmalig iets”, zei de revelatie van blauw-zwart tegenover OnsOranje. "Ik wil geen eendagsvlieg zijn. Ik kom hier om mezelf te bewijzen en hopelijk resulteert dat erin dat ik vaker mag komen. Dit zijn mooie landen om tegen te spelen, ik hoop uiteraard op mijn debuut."

Mancini roept Lasagna op als vervanger voor Zaza

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini heeft Kevin Lasagna, spits bij Udinese, toegevoegd aan zijn kern. De 26-jarige centrumaanvaller, die nog geen cap versierde, vervangt de geblesseerde Simone Zaza.

De spits van Torino moest afhaken met een kuitblessure en verliet vandaag het trainingskamp in Coverciano nabij Firenze. Italië bereidt er zich voor op de oefenmatch tegen Oekraïne (woensdag) en het Nations Leagueduel tegen Polen (zondag). Maandag haakte ook al spits Patrick Cutrone (AC Milan) af.

In de verdediging zegden Alessio Romagnoli en Danilo D'Ambrosio af. Mancini riep daarom Lorenzo Tonelli en Cristiano Piccini op.

Italië haalde uit zijn eerste twee wedstrijden in de Nations League slechts 1 op 6. Vorige maand speelde de viervoudige wereldkampioen 1-1 gelijk tegen Polen in Bologna en verloor daarna met 1-0 van Portugal in Lissabon.

Lovre Kalinic (AA Gent) haakt af bij Kroatië

Lovre Kalinic heeft zich geblesseerd afgemeld bij de nationale ploeg van Kroatië. De doelman van AA Gent is door bondscoach Zlatko Dalic vervangen door Simon Sluga (Rijeka), zo bevestigt de Kroatische federatie.

Kalinic viel zondag in de met 1-5 verloren competitiematch tegen KRC Genk uit met een kuitblessure. Yannick Thoelen verving hem bij de rust en slikte nog twee goals.

De 28-jarige Buffalo telt veertien caps voor Kroatië. Vorige maand stond hij twee keer onder de lat, in het oefenduel tegen Portugal (1-1) en het Nations Leagueduel tegen Spanje (6-0 verlies). Door het afhaken van Danijel Subasic, die na de verloren WK-finale zijn afscheid aankondigde, is de plaats in doel bij Kroatië vacant.

Naast Kalinic haakten nog vier Kroaten af voor de thuismatchen tegen Engeland (Nations League, op 12 oktober) en Jordanië (vriendschappelijk, op 15 oktober). Het zijn Sime Vrsaljko (Inter), Marcelo Brozovic (Inter), Duje Cop (Valladolid) en Borna Barisic (Rangers). Dalic haalde daarom ook verdediger Karlo Bartolec (Nordsjaelland) bij de kern.

Panathinaikos vindt Thaise reddingsboei

De Griekse traditieclub Panathinaikos komt voor de helft in Thaise handen. Teameigenaar Ioannis Alafouzos verkocht de helft van de aandelen aan het fonds Pan Asia Investments. "Panathinaikos wordt hier sterker door", liet de succesvolle reder optekenen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Panathinaikos sukkelde de voorbije jaren met zware financiële problemen. Door schulden bij ex-spelers werd de twintigvoudige Griekse kampioen verplicht het huidige seizoen met zes strafpunten te beginnen.

Hekkensluiter Stuttgart heeft met Markus Weinzierl nieuwe coach

VfB Stuttgart heeft met Markus Weinzierl (43) een nieuwe trainer aangesteld. Hij vervangt Tayfun Korkut, die zondag wegens de tegenvallende resultaten werd ontslagen. Weinzierl zat zonder job sinds zijn vertrek bij Schalke in de zomer van 2017. Daar was hij een seizoen aan de slag. Daarvoor trainde hij vier seizoenen Augsburg.

De 44-jarige Korkut, een voormalig Turks international, was sinds januari hoofdcoach van Stuttgart in opvolging van Hannes Wolf. Het 3-1 verlies zaterdag op het veld van Hannover werd hem fataal. Stuttgart staat na zeven speeldagen op de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga met 5 punten.

Rode lantaarn Chievo ontslaat trainer D'Anna

De clubleiding van Chievo Verona heeft na acht wedstrijden zonder overwinning ingegrepen. Trainer Lorenzo D'Anna werd vandaag bedankt voor bewezen diensten en moet vertrekken. Onder zijn leiding verloor Chievo zes keer in de Serie A, twee keer pakte de ploeg een puntje. Naar verluidt is Giampiero Ventura, oud-bondscoach van Italië, de voornaamste kandidaat om D'Anna op te volgen.

De club uit Verona kreeg aan het begin van dit seizoen drie strafpunten vanwege gerommel met de boekhouding. Daardoor staat Chievo nu nog altijd op -1 in de hoogste Italiaanse voetbalafdeling.

D'Anna wist Chievo afgelopen seizoen als interim-trainer in de Serie A te houden. Hij promoveerde eind april van de beloften naar de hoofdmacht als opvolger van de ontslagen Rolando Maran. Onder leiding van D'Anna won Chievo de laatste drie competitieduels, waardoor de club degradatie ontliep.

Zondag verloor Verona, dat Samuel Bastien uitleent aan Standard, met 3-1 van AC Milan. Dat verlies werd D'Anna fataal.