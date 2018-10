FT buitenland. Ploegmaat van Eden Hazard verlengt tot 2023 bij Chelsea, Rode Duivel is out voor Europa League-duel Redactie

24 oktober 2018

Eden Hazard ontbreekt bij Chelsea door rugklachten

Chelsea kan in het Europa Leagueduel thuis tegen het Wit-Russische BATE Borisov niet op Eden Hazard rekenen. De aanvoerder van de Rode Duivels sukkelt met de rug, zo bevestigde zijn coach Maurizio Sarri. “We proberen hem klaar te stomen voor de match van zondag tegen Burnley”, voegde de Italiaan eraan toe.

Chelsea won zijn eerste twee duels in groep L tegen het Griekse PAOK Saloniki (0-1) en het Hongaarse MOL Vidi (1-0). Alleen in die laatste match speelde Hazard ruim een half uur mee. In de Engelse competitie scoorde de 27-jarige winger dit seizoen in negen matchen al zeven keer en deelde hij drie assists uit.

Marcos Alonso verlengt tot 2023 bij Chelsea

De Spanjaard Marcos Alonso heeft zijn lot langer aan Chelsea verbonden. De 27-jarige linkerflankspeler zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot 2023, zo bevestigen de Blues vandaag. Alonso speelt sinds de zomer van 2016 voor Chelsea, dat hem weghaalde bij Fiorentina. “Ik ben blij dat ik hier langer kan blijven en voor een van de beste ploegen in de wereld mag blijven spelen. Het zijn al twee heel goede seizoenen geweest en ik kijk uit naar meer.”

De Spanjaard werd in zijn eerste seizoen bij Chelsea meteen kampioen. Met zes goals en drie assists in 31 matchen had hij een groot aandeel in die titel. Vorig seizoen maakte Alonso zeven doelpunten en deelde twee assists uit in 33 competitiematchen. Chelsea werd toen vijfde maar won wel de FA Cup, met Alonso in de basis in de finale tegen Manchester United (1-0, een penalty van Eden Hazard).

Ook dit seizoen is Alonso onder Maurizio Sarri een vaste waarde. Hij miste in de eerste negen Premier Leaguewedstrijden nog geen minuut en scoorde al een keer (plus vier assists). Eind maart debuteerde de Spanjaard voor de nationale ploeg in een oefenduel tegen Argentinië. Hij verzamelde inmiddels drie caps maar werd wel gepasseerd voor het WK in Rusland.

