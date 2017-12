FT buitenland: Ploegmaat Nainggolan tekent bij tot 2021 - Independiente klopt Flamengo in heenwedstrijd finale Copa Sudamericana Redactie

09u03 0 RV Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Diego Perotti verlengt tot 2021 bij AS Roma

De Argentijnse aanvaller Diego Perotti (29) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij AS Roma. De ploegmaat van Radja Nainggolan ligt nu vast bij de Giallorossi tot juni 2021, zo is vandaag bekendgemaakt.

Perotti speelt sinds januari 2016 voor Roma, dat hem weghaalde bij Genoa. Sindsdien was hij in 78 wedstrijden goed voor zeventien goals. Dit seizoen trof hij al vijf keer raak in zestien matchen. Dinsdag maakte de Argentijn nog de enige goal tegen Qarabag, waardoor Roma groepswinnaar werd in de Champions League.

"Vanaf mijn eerste wedstrijd voelde ik mij hier thuis", zegt de viervoudige international, die na bijna zeven jaar afwezigheid vorige maand opnieuw werd opgeroepen voor de nationale ploeg. "Ik heb hier een paar van de mooiste momenten uit mijn carrière beleefd en ik hoop dat er nog veel zullen volgen. Ik ben heel gelukkig."

Independiente de betere in heenwedstrijd finale Copa Sudamericana

Het Argentijnse Independiente heeft de heenwedstrijd in de finale om de Copa Sudamericana met 2-1 gewonnen van het Braziliaanse Flamengo.

De bezoekers kwamen na acht minuten op voorsprong in Buenos Aires na een treffer van Rever. Emmanuel Gigliotti (29') en Maximiliano Meza (53') bezorgden Independiente alsnog de winst. Op 13 december staat in het Maracana-stadion in Rio de terugmatch op het programma.

De Copa Sudamericana is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. De winnaar verdient een ticket voor de groepsfase van de Copa Libertadores, vergelijkbaar met de UEFA Champions League, en speelt om de Recopa Sudamericana (de continentale Supercup) tegen het Braziliaanse Gremio. Dat won de Copa Libertadores 2017.

Photo News Emmanuel Gigliotti, auteur van de gelijkmaker voor Independiente.