FT buitenland: Ploegmaat lovend over De Bruyne: "Hij heeft een grote kans om de Ballon d'Or te winnen" - FIFA keurt VAR goed voor WK in Rusland De voetbalredactie

16 maart 2018

22u55 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Raman scoort voor Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf opende de 27e speeldag in de Duitse tweede klasse met een derde opeenvolgende competitiezege. Tegen Arminia Bielefeld werd het 4-2. Invaller Benito Raman legde de eindstand vast. De ex-aanvaller van Standard en AA Gent had het leer maar in een leeg doel te duwen. Raman voetbalde een halfuur mee bij Düsseldorf, dat soeverein op kop staat in de 2e Bundesliga.

FIFA zet licht voor videoref op WK in Rusland definitief op groen

Er zal komende zomer een videoref zijn voor alle wedstrijden op het WK in Rusland. Op een vergadering in de Colombiaanse hoofdstad Bogota heeft het bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA het licht voor videoassistentie definitief op groen gezet. Dat meldde FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De FIFA bekrachtigde zo een eerdere beslissing van de International Football Association Board (IFAB). Die keurde twee weken geleden unaniem het gebruik van de zogeheten Video Assistent Referee (VAR) goed. Dat deed de internationale spelregelcommissie op basis van de resultaten die pilootprojecten in meerdere competities opleverden. Ook in de Belgische Jupiler Pro League werd het systeem in 83 competitieduels getest.

De videoref kan op het WK in Rusland slechts optreden om doelpunten te valideren, penaltyfases te herbekijken, rode kaarten te bevestigen of ontkrachten of bij 'mistaken identities'.

Waanzinnige taferelen op training Galatasaray

Morgen staat de topper tussen Fenerbaçe en Galatasaray op het programma. Jason Denayer en co mochten op training niet minder dan 27.000 fans verwelkomen. Dat zijn er ongeveer evenveel dan de maximale capactiteit van het Jan Breydelstadion in Brugge. En of de topper van morgen leeft in Turkije.

This is supporter ❤️❤️ #cimbom#galatasaray Een foto die is geplaatst door null (@jason_denayer) op 16 mrt 2018 om 16:40 CET

Leroy Sané lovend over ploegmaat De Bruyne

Net als Kevin De Bruyne breekt ook zijn ploegmakker Leroy Sané dit seizoen potten op het veld. De Duitse flankspeler werd op de website van Manchester City onderworpen aan enkele vragen en gooide ook met bloemetjes naar de Rode Duivel. "Hij is een heel speciale speler. Een ongelofelijke speler", vertelde Sané. "De manier waarop hij speelt, hoe hij schiet of hoe hij da bal passt. Het is echt mooi om te zien. Zelfs in de wedstrijden op training denk ik soms: 'Oké, hoe heeft hij die bal gegeven? Hoe heeft hij dat gedaan?'" Sané denkt dan ook dat De Bruyne een kanshebber is om de Ballon d'Or te winnen. "Hij heeft echt een grote kans om dat te bereiken. Ik hoop dat hij het haalt."

Francis Coquelin (Valencia) scheurt achillespees

Valencia kan dit seizoen geen beroep meer doen op de Franse middenvelder Francis Coquelin. Hij heeft op training zijn rechterachillespees gescheurd. "In de loop van de komende uren wordt hij geopereerd", zo laat Valencia op zijn website weten. De 26-jarige Coquelin maakte deze winter voor veertien miljoen euro de overstap van Arsenal. Hij ondertekende bij Los Che een contract tot 2022. De verdedigende middenvelder werkte zich meteen op tot een vaste waarde bij Valencia, de huidige nummer vier in de Primera Division.

Marcos Rojo verlengt tot 2021 bij Manchester United

De Argentijn Marcos Rojo heeft een nieuwe verbintenis ondertekend bij Manchester United. Hij ligt daardoor vast tot juni 2021, met optie op een extra jaar.

Rojo speelt sinds de zomer van 2014 voor de Red Devils, die hem overnamen van het Portugese Sporting. Hij won sindsdien een FA Cup, een League Cup, de Europa League en een Community Shield.

"Ik ben extreem gelukkig dat ik bij deze grote club kan blijven", zegt de verdediger enkele dagen voor zijn 28e verjaardag. "Mijn doel was prijzen winnen en daar zijn we de voorbije seizoenen in geslaagd. Ik werk hard om (na een blessure, red) terug te keren op het veld. Ik wil de fans danken voor de steun en de manager (Jose Mourinho, red) voor het vertrouwen."

Spaanse bondscoach verkiest Costa boven Morata

Diego Costa keert terug in de Spaanse nationale ploeg. De centrumspits speelt opnieuw bij Atletico Madrid en is door bondscoach Julen Lopetegui opgenomen in de selectie voor de oefenduels tegen Duitsland en Argentinië. Hij krijgt de voorkeur op Alvaro Morata, die zijn bankzittersstatuut bij Chelsea cash betaalt.

Costa versiert zijn eerste selectie voor La Roja sinds juni 2017. Het woelwater had vorige zomer Chelsea verlaten maar bij zijn oude liefde Atletico was hij pas vanaf januari speelgerechtigd. Daardoor werd hij evenmin opgeroepen voor Spanje.

"Hij heeft wat moeilijkheden gekend, stond een hele periode aan de kant. Maar nu is hij weer actief en keert hij terug bij ons", vertelde Lopetegui vrijdag bij de voorstelling van zijn selectie in Madrid.

Door de voetblessure van Sergio Busquets komt er in de groep plaats vrij voor twee nieuwe middenvelders, Dani Parejo (Valencia) en Rodri Hernandez (Villarreal).

Spanje, de wereldkampioen van 2010, oefent op 23 maart in Düsseldorf tegen regerend wereldkampioen Duitsland. Vier dagen later wacht een duel in het Estadio Wanda Metropolitano, de thuishaven van Atletico Madrid.

⚠ OFICIAL | Lista de @julenlopetegui para los próximos partidos contra @DFB_Team y @Argentina

Síguelo en #Periscope

📺 https://t.co/OkogkaAzQl pic.twitter.com/SRWwKseTOE Selección Española de Fútbol(@ SeFutbol) link

Joachim Löw passeert Goetze en Reus voor tweeluik Spanje/Brazilië

Mario Goetze is door de Duitse bondscoach Joachim Löw niet opgenomen in de selectie voor de oefenduels tegen Spanje en Brazilië. Ook zijn teamgenoot bij Borussia Dortmund Marco Reus is er niet bij.

Goetze, de man van de winning goal tegen Argentinië in de WK-finale van 2014, sukkelt al een hele tijd met een weerbarstige vorm. Löw besloot hem daarom geen plaats te geven in zijn 26-koppige kern voor de komende duels, op 23 maart in Düsseldorf tegen Spanje en vier dagen later in Berlijn tegen Brazilië. Ook Marco Reus moet thuisblijven. De middenvelder is nog maar pas weer fit na blessureleed.

Er werden vandaag geen nieuwe namen opgeroepen bij de Mannschaft. In doel opteert Löw in afwezigheid van de nog steeds gekwetste Manuel Neuer voor Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno en Kevin Trapp. Duitsland verdedigt op het WK in Rusland zijn titel. In de groepsfase wachten duels met Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

Filipe Luis (Atletico Madrid) breekt kuitbeen

Filipe Luis heeft gisteravond in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou zijn linkerkuitbeen gebroken. Dat bevestigt Atletico Madrid op de clubwebsite.

De 32-jarige Braziliaanse linksachter moest na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen. Onderzoek in Madrid bracht de breuk aan het licht. Het is voorlopig afwachten hoelang Luis, 31-voudig international, buiten strijd zal zijn en wat deze blessure betekent voor zijn WK-kansen.

Atletico haalde het in de terugwedstrijd van de achtste finales met 1-5 in Moskou, nadat de Spanjaarden ook al de heenmatch met 3-0 hadden gewonnen.

Rusland zal aanvaller Kokorin moeten missen

Rusland zal tijdens het WK in eigen land geen beroep kunnen doen op Alexander Kokorin. De spits van Zenit scheurde gisteren in de Europa Leaguewedstrijd tegen Leipzig de kruisbanden van zijn rechterknie.

"Hij zal spoedig naar Rome afreizen voor verdere behandeling. Details over een operatie zullen snel volgen", laat zijn club Zenit weten.

De 26-jarige Kokorin zal vermoedelijk vijf tot zes maanden buiten strijd zijn. De zware blessure van de aanvaller (48 caps, 12 goals) is een streep door de rekening van Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov, die eerder centraal verdediger Georgy Dzhikiya (Spartak) en winger Viktor Vasin (CSKA) met gelijkaardige blessures zag uitvallen.

Op het WK neemt Rusland het in groep A op tegen Saoedi-Arabië (14 juni), Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

Driejarig contract voor Paul Put bij Guinee

Het was al even bekend dat Paul Put opnieuw bondscoach zou worden, maar nu heeft de 61-jarige Antwerpenaar ook definitief zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Guinee. Hij volgt de in januari ontslagen Guineeër Kanfory Lappé Bangoura op.

Put is aan zijn vijfde opdracht als bondscoach toe. Naast Kenia, waar hij slechts twee maanden aan het roer stond, had hij al Gambia (2008-2011), Burkina Faso (2012-2015) en Jordanië (2015-2016) onder zijn hoede. Met Burkina Faso bereikte Put de grootste triomf in zijn carrière. Hij leidde het land in 2013 naar de finale van de Africa Cup, die met 1-0 verloren werd van Nigeria. In 2016-2017 was hij een jaar clubtrainer bij het Algerijnse USM Algiers.

In België was Put onder meer coach van Verbroedering Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Sporting Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006). Aan zijn carrière als Belgisch clubtrainer kwam in 2006 een abrupt einde door zijn betrokkenheid in de gokaffaire rond de Chinees Zheyun Ye.