FT buitenland: Pirlo krijgt afscheidsmatch in San Siro - Agüero moet niet vrezen voor schorsing na rel in Wigan

21 februari 2018

Andrea Pirlo speelt op 21 mei afscheidswedstrijd in San Siro

Zijn laatste officiële wedstrijd met inzet dateert al wel van begin november vorig jaar, maar op 21 mei krijgt Andrea Pirlo nog zijn afscheidswedstrijd in San Siro in het Noord-Italiaanse Milaan, zo maakte de Italiaanse voetbalbond bekend.

"Ik wil mijn afscheidswedstrijd delen met mijn voormalige ploegmaats, vrienden en kinderen. Het moet voor iedereen een mooie avond worden", vertelde de 38-jarige Pirlo. "Ik heb voor San Siro gekozen omdat ik in dit stadion het grootste deel van mijn carrière gespeeld heb. Daarnaast is het makkelijk te bereiken voor mijn gasten."

L'architetto zette eind vorig jaar bij het Amerikaanse New York City FC in de Major League Soccer een punt achter zijn profcarrière. Pirlo debuteerde halfweg de jaren negentig in de Serie A bij Brescia. Hij voetbalde daarna ook voor Inter en Reggina, maar het was pas bij AC Milan dat de middenvelder prijzen begon te winnen. Tussen 2001 en 2011 werd hij onder meer twee keer kampioen en won hij twee keer de Champions League. Daarna volgden met Juventus nog vier titels in de Serie A, waarop de Italiaan in 2015 naar NY verkaste.

Met de nationale ploeg werd Pirlo in 2006 wereldkampioen en in 2012 tweede op het EK. Hij droeg het azuurblauwe nationale shirt in 116 wedstrijden en maakte daarin dertien goals.

Agüero moet niet vrezen voor schorsing

Sergio Agüero hoeft geen schorsing te vrezen voor het opstootje na afloop van het FA Cup-duel bij Wigan Athletic (1-0). Dat melden Britse media.

Dolgelukkige fans van Wigan Athletic bestormden het veld na de bekerstunt. Agüero sloeg richting een supporter en werd vervolgens door spelers van Wigan beschermd en in bedwang gehouden. De politie arresteerde uiteindelijk twee fans van Wigan. Zij zouden met delen van reclameborden richting agenten hebben gegooid. Wigan Athletic en Manchester City kunnen nog wel bestraft worden. De Engelse voetbalbond onderzoekt nog het tumult dat ontstond toen Fabian Delph bij City van het veld werd gestuurd.

West Ham aangeklaagd voor overtreding antidopingwetgeving

De Engelse voetbalbond (FA) heeft West Ham United aangeklaagd voor een overtreding van de antidopingwetgeving. Dat laat de Londense club vandaag weten op zijn website. West Ham wordt ervan beschuldigd niet voldoende nauwkeurig de whereabouts van zijn spelers te hebben doorgegeven aan de FA. Tot driemaal toe (binnen het laatste jaar) vergaten de Hammers de whereabouts aan de FA door te spelen. De club legt uit dat het gaat om een administratieve fout en dat de spelers geen schuld treffen.

West Ham heeft tot 27 februari om te reageren op de beschuldigingen van de voetbalbond. In de competitie is de Londense club intussen nog niet verlost van degradatiezorgen. West Ham staat momenteel twaalfde met 30 punten, vier meer dan Southampton dat op een degradatieplek staat.

Witsel speelt gelijk in Aziatische Champions League

In de groepsfase van de Aziatische Champions League is Axel Witsel met Tianjin Quanjian blijven steken op een gelijkspel tegen het Japanse Kashiway Reysol. Witsel en de zijnen kwamen op achterstand. In de laatste minuten hing invaller Pato de bordjes alsnog in evenwicht. Tianjin won vorige week zijn eerste groepswedstrijd met 3-0.

Na Kroos en Marcelo nu ook Modric in Madrileense ziekenboeg

Na Toni Kroos en Marcelo ligt nu ook Luka Modric in de lappenmand bij Real Madrid. Volgens trainer Zinédine Zidane heeft de Kroatische middenvelder last van zijn dij. Nog meer kopzorgen dus voor Zizou, twee weken voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen PSG.

"Hij voelde pijn en heeft vandaag niet getraind", aldus Zidane tijdens een persconferentie voor de competitiematch tegen Leganés. "Ik denk dat het een kleinigheid is en zoals gewoonlijk heb ik alle vertrouwen in de mensen die hier werken, de kinesisten en artsen, opdat hij snel weer zijn opwachting kan maken voor ons."

Volgens de site van de Madrileens krant As zou een spierblessure de Kroatische spelmaker tien dagen langs de kant houden. Dat zou betekenen dat hij kan aantreden in de match tegen PSG in de achtste finales van de Champions League (heen: 3-1). Ook Marcelo zou last hebben van een spierblessure aan het rechterdijbeen. De club liet niet weten voor hoelang de Braziliaan out is.

De ziekenboeg is goed gevuld bij de Madrilenen, want ook de Duitser Toni Kroos is herstellende van een knieblessure. Zowel Kroos als Marcelo is onzeker voor de verplaatsing naar Parijs.

Intussen zal Real het zonder zijn drie sterkhouders moeten doen in de inhaalwedstrijd tegen Leganés. Een zege is broodnodig voor de troepen van Zidane om op te klimmen in het klassement. Real staat momenteel vierde, op zeventien punten van koploper en aartsrivaal Barcelona.

Villarreal-verdediger Semedo opgepakt wegens vrijheidsberoving en slagen en verwondingen

Rúben Semedo, een Portugese verdediger van de Spaanse eersteklasser Villarreal, is dinsdag gearresteerd op verdenking van slagen en verwondingen, en vrijheidsberoving. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zou Semedo samen met twee kompanen een man vastgehouden en geslagen hebben in zijn huis in de omgeving van Valencia.

De 23-jarige Semedo werd dinsdagochtend vroeg gearresteerd in zijn woning. Volgens het dagblad Las Provincias zou de voetballer het voorwerp van een aanklacht zijn die op 12 februari werd ingediend door een man die verklaarde "vastgebonden, geslagen en opgesloten" te zijn geweest door Semedo en twee andere mannen in het huis van de speler in Betera, dichtbij Valencia.

Volgens de krant zouden de verdachten, na het slachtoffer opgesloten te hebben in een kamer, diens sleutels afgenomen hebben om in zijn appartement op zoek te gaan naar geld of een voorwerp "dat de betrokken personen schade zou kunnen berokkenen of schuldig zou kunnen maken aan een misdrijf".

Semedo is niet aan zijn proefstuk toe: de speler werd in november vorig jaar al eens gearresteerd en ondervraagd in een ander dossier: tijdens een bitse woordenwisseling in een discotheek zou de man enkele bedreigingen geuit hebben. Het proces over die zaak is nog hangende.

De voetballer werd in augustus vorig jaar getransfereerd van Sporting Lissabon naar Villarreal. Tot op heden heeft hij vier competitiematchen gespeeld voor zijn nieuwe club, de laatste begin december tegen Barcelona (0-2).

Hotels in Moskou beboet voor te dure kamers

De Russische Federale Dienst voor Toezicht op Bescherming van Consumentenrechten en Menselijk Welzijn heeft hotels in Moskou beboet voor een totaalbedrag van 6 miljoen Russische roebel (ruim 85.000 euro) wegens het aanbieden van te dure kamers in de omgeving van de Russische hoofdstad in de aanloop naar het Wereldkampioenschap voetbal.

Volgens een rapport van de Federale Dienst voerde het 127 controles uit in voorbereiding op de Wereldbeker van deze zomer. Op basis van deze vaststellingen moeten 181 ambtsdragers en 198 organisaties zich verantwoorden wegens inbreuken op de wet van consumentenbescherming en overtreding van de gezondheidsvoorschriften.

De Federale Dienst heeft ook informatie vrijgegeven over boetes voor hotels in Moskou die hun kamers boven de gangbare prijzen aanbieden in de aanloop naar het WK. Verscheidene hotels in andere speelsteden werden eveneens beboet.

De hotelprijzen worden gereguleerd door de overheid, met maximumtarieven. De boetes voor het overschrijden van die prijzen gaan van 50.000 roebel (714,50 euro) voor beambten en bestuurders tot het dubbele van de opbrengsten ontvangen uit de te dure kamers voor organisaties en bedrijven.

Labbadia neemt over bij krasselend Wolfsburg

Bruno Labbadia is bij de Duitse eersteklasser Wolfsburg de opvolger van de gisteren opgestapte Martin Schmidt. De 52-jarige Labbadia ondertekende bij de Wolven een contract tot medio 2019, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 50-jarige Schmidt nam zelf de beslissing om "plaats te ruimen voor een trainer die deze ploeg nieuwe impulsen kan geven". Ook de Zwitser kreeg de trein niet op de rails en moest vrede nemen met 5 op 18, waardoor de Volkswagenclub stilaan in degradatiegevaar verkeert. Na 23 speeldagen heeft de club van Divock Origi, Koen Casteels en Landry Dimata amper een punt meer dan het onveilige Mainz, de tegenstander van vrijdag. Schmidt was pas vijf maanden in dienst bij Wolfsburg. In september volgde hij er de ontslagen Andries Jonker op en dus zit de club al aan zijn derde coach dit seizoen.

Labbadia is een voormalige aanvaller die de Bundesliga goed kent, als coach en als speler. In het verleden had hij er al twee keer HSV, Bayer Leverkusen en Stuttgart onder zijn hoede.