FT buitenland. Persoonlijke sponsor Nike "diep bezorgd" over verkrachtingszaak rond Ronaldo, Juventus blijft 'CR7' wel steunen

Ook al hangt er een verkrachtingszaak boven het hoofd van Cristiano Ronaldo, zijn huidig team Juventus blijft achter hun sterspeler staan. Een van zijn sponsors, Nike, denkt daar echter anders over.

"Cristiano Ronaldo heeft de afgelopen maanden zijn grote professionaliteit en ernst laten zien, gewaardeerd door iedereen bij Juventus", klinkt het op het Twitter-account van de Italiaanse club. "De gebeurtenissen die naar verluidt bijna tien jaar oud zijn, veranderen die mening niet, gedeeld door iedereen die in contact kwam met deze grote kampioen."

Dat stuurde Juventus de wereld in nadat volgens het Duitse magazine Der Spiegel Ronaldo in 2009 een Amerikaanse vrouw zou hebben aangerand in Las Vegas. 'CR7' ontkende de beschuldigingen onmiddellijk met klem en schreeuwde in enkele tweets zijn onschuld uit. De Portugees geniet dus nog steeds de steun van zijn club, maar dat geldt niet helemaal voor Nike. Ronaldo heeft sinds 2003 een sponsorcontract bij Nike. "We zijn diep bezorgd over de verontrustende aantijgingen en zullen de situatie nauwlettend blijven volgen", vertelde Nike aan het persbureau Associated Press.

UEFA start onderzoek naar vuurpijlen van Napoli-aanhang

De UEFA heeft een discplinair onderzoek geopend tegen het Italiaanse Napoli, de club van Rode Duivel Dries Mertens. De supporters van de Napolitanen gebruikten gisteren in de Champions League tegen Liverpool ongeoorloofde lichtgevende vuurpijlen.

Volgens de UEFA gebruikte de Napoli-aanhang de lichtgevende pijlen op het einde van de wedstrijd, om het doelpunt van Lorenzo Insigne te vieren dat de zege opleverde, en tevens de eerste plaats in groep C.

Ook naar PSG en Rode Ster Belgrado opende de UEFA donderdag al een onderzoek. De Franse fans staken vuurwerk af, de Servische hieven ongeoorloofde gezangen aan. De drie zaken komen op 18 oktober voor.

UEFA opent onderzoek naar incidenten tijdens PSG-Rode Ster Belgrado

De UEFA heeft vandaag een onderzoek geopend naar voetbalclubs Paris Saint-Germain en Rode Ster Belgrado, die het gisteren in Parijs tegen mekaar opnamen in de Champions League. Tijdens de wedstrijd, met 6-1 gewonnen door PSG, zouden supporters van beide teams hun boekje te buiten zijn gegaan.

Het onderzoek richt zich voornamelijk op het vuurwerk dat de Parijse ultra's aanstaken, en op de "ongeoorloofde gezangen" van de Serviërs aan de overkant. De UEFA is alleen bevoegd voor wat er binnen het stadion gebeurt, en kan dus zelf weinig doen aan de rellen tussen enkele honderden fans en de ordetroepen net buiten het stadion gisterenavond.

Engels bondscoach Southgate roept youngsters Sancho, Mount en Maddison op

Gareth Southgate haalt voor het tweeluik in de UEFA Nations League tegen Kroatië (12/10) en Spanje (15/10) drie jongeren bij de Engelse selectie. Jadon Sancho (Dortmund), Mason Mount (Derby) en James Maddison (Leicester) verdienden vandaag een eerste selectie.

Sancho is een 18-jarige winger die zich dit seizoen manifesteert bij Dortmund. De ploegmaat van Axel Witsel is in de eerste zes Bundesligaduels al goed voor zes assists en een goal.

De 19-jarige Mount is een middenvelder van tweedeklasser Derby. Die club huurt hem van Chelsea.

Maddison, 21, werd afgelopen zomer door Leicester weggehaald bij tweedeklasser Norwich. De aanvallende middenvelder scoorde al drie keer in dit Premier Leagueseizoen en deelde twee assists uit.

Southgate, die donderdag zijn contract tot 2022 verlengde, mist de geblesseerden Dele Alli, Fabian Delph, Adam Lallana en Jesse Lingard.

De volledige selectie:

Keepers: Bettinelli (Fulham), Butland (Stoke/D2), McCarthy (Southampton), Pickford (Everton)

Verdedigers: Alexander-Arnold (Liverpool), Gomez (Liverpool), Maguire (Leicester), Rose (Tottenham), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City)

Middenvelders: Barkley (Chelsea), N. Chalobah (Watford), Dier (Tottenham), Henderson (Liverpool), Mount (Derby/D2), Winks (Tottenham)

Aanvallers: Kane (Tottenham), Maddison (Leicester), Rashford, (Manchester United), Sancho (Borussia Dortmund), Sterling (Manchester City), Welbeck (Arsenal)

Portugese bondscoach laat Cristiano Ronaldo opnieuw uit selectie

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft in zijn selectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Polen (11/10) en de oefeninterland tegen Schotland (14/10) geen plaats voor Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, die ook de interlands in september liet schieten om zich beter in te werken bij zijn nieuwe club Juventus, staat de laatste dagen in het middelpunt van een storm. Volgens het Duitse magazine Der Spiegel zou de vedette in 2009 een Amerikaanse vrouw hebben aangerand in Las Vegas. CR7 ontkende de beschuldigingen onmiddellijk met klem en schreeuwde in enkele tweets zijn onschuld uit. Het dossier is in handen van de Amerikaanse politie. Een duidelijk verband tussen de verkrachtingszaak en de niet-selectie van Ronaldo is er vooralsnog niet.

Portugal begon de Nations League met een 1-0-zege tegen Italië in september.

Gareth Southgate blijft tot 2022 Engels bondscoach

Gareth Southgate blijft tot 2022 aan het hoofd staan van de Engelse nationale ploeg. Dat heeft de Engelse voetbalbond FA laten weten. De 48-jarige Southgate leidt de 'Three Lions' sinds september 2016.

"Ik ben heel blij om de kans te krijgen het nationale team ook op de twee volgende grote toernooien te leiden", reageerde Southgate. "Deze job uitoefenen blijft een voorrecht en een eer. Ik zag van dichtbij hoe de natie deze zomer op het WK achter het team stond en het zal geweldig zijn om te zien wat deze jonge ploeg de komende jaren zal bereiken."

Op het WK slaagde Southgate erin Engeland en zijn fans een nieuw elan te geven en de smadelijke EK-exit van 2016 in de achtste finales tegen IJsland door te spoelen. Engeland haalde, weliswaar in een op papier makkelijkere tabelhelft, de halve finales. Hierin verloor het van Kroatië. In de troostfinale gingen de Engelsen nadien ten onder tegen België. Ook in de poulefase hadden de Duivels het team van Southgate al geklopt.

De FA had kort na het toernooi al laten verstaan zo snel mogelijk werk te maken van een contractverlenging voor Southgate.

Spierblessure houdt Carvajal (Real Madrid) even aan de kant

Dani Carvajal staat even aan de kant met een spierblessure in het linkerbeen. Dat heeft zijn team Real Madrid laten weten. De Spaanse grootmacht preciseerde niet hoelang de 26-jarige rechtsback buiten strijd is.

Carvajal moest dinsdag in de Champions League-match tegen CSKA Moskou, die Real met 1-0 verloor, even voor de pauze naar de kant. De verdediger is ook niet opgenomen in de selectie van bondscoach Luis Enrique voor de oefeninterland tegen Wales (11/10) in Cardiff en de derde Nations League-wedstrijd tegen Engeland (15/10) in Sevilla.

Franse bondscoach Deschamps laat Ndombélé van echte werk proeven

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Lyon-youngster Tanguy Ndombélé in zijn selectie opgenomen voor de oefeninterland tegen IJsland (11/10) en de Nations League-partij tegen Duitsland (16/10). Het is voor Ndombélé de eerste keer bij de hoofdmacht.

De 21-jarige belofte-international profiteert van het forfait van Corentin Tolisso, die out is met een blessure. "Tanguy speelt momenteel op een erg hoog niveau", verdedigde Deschamps de selectie van de middenvelder.

De 28-jarige Mamadou Sakho is er na twee jaar afwezigheid weer bij. Deschamps moet de blessures van Samuel Umtiti en Adil Rami opvangen en kiest voor de ervaring van de speler van Crystal Palace. In dat opzicht is ook Kurt Zouma (Everton), twee caps in 2015, weer geselecteerd. Kapitein en doelman Hugo Lloris, die een moeilijke septembermaand kende met een dijblessure en veroordeling voor rijden onder invloed, maakt opnieuw deel uit van de groep.

De wereldkampioen begon de Nations League in september met een 0-0-draw in Duitsland. Daarna volgde een 2-1-zege thuis tegen Nederland.

Spaanse bondscoach Enrique geeft Wolverhampton-revelatie Jonny een kans

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft Wolverhampton-verdediger Jonathan 'Jonny' Castro voor het eerst opgeroepen voor 'La Roja'. Spanje oefent op 11 oktober tegen Wales in Cardiff, waarna het op de derde speeldag van de UEFA Nations League Engeland op 15 oktober in Sevilla ontvangt.

Enrique kon niet rekenen op Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (FC Barcelone), Iñigo Martínez (Athletic Bilbao) en Isco (Real Madrid), die allen in de lappenmand liggen. Diego Costa, die woensdag in de Champions League met Atlético Madrid tegen Club Brugge (3-1) het veld verliet met pijn aan de dij, ontbreekt eveneens. Paco Alcácer (Borussia Dortmund), er twee jaar geleden voor het laatst bij, is opnieuw geselecteerd.

Voor Jonny, die eigendom is van Atlético, is het de eerste oproeping. De 24-jarige linkervleugelverdediger is bij Wolverhampton sterk op dreef en trof vorig weekend nog raak in de gewonnen wedstrijd tegen Southampton.

Na de oefengalop in Wales zet Spanje zijn parcours in de Nations League verder. 'La Roja' won zijn twee eerste wedstrijden in deze nieuwe competitie. De Spanjaarden openden met een 1-2-zege in Engeland, waarna vicewereldkampioen Kroatië in Elche met 6-0 in de pan gehakt werd.

Tottenham vier weken zonder Vertonghen

Tottenham is Jan Vertonghen een tijdje kwijt. De Engelse topclub gaat uit van een aantal weken. Een exacte periode willen de Spurs er nog op niet plakken, maar de medische staf verwacht hem niet voor november terug. Of hij dan de interlands van half november haalt, valt nog af te wachten. Vertonghen voelde zaterdag tegen Huddersfield iets in de hamstring schieten. Na verzorging speelde hij verder, maar misschien was dat niet het slimste idee. Hij liep een scheurtje op. Aan de rust bleef hij binnen. Sowieso mist Vertonghen de Nations Leaguematch tegen Zwitserland (12 oktober) en de oefenpot tegen Nederland (16 oktober). Ook Moussa Dembélé moet passen met een dijblessure. (KTH)

Liverpool moet Naby Keïta met rugproblemen missen

Liverpool zal het allicht even zonder Naby Keïta moeten stellen. De 23-jarige Guinees moest woensdag op de tweede speeldag van Champions League-groep C op bezoek bij Napoli de partij al vroeg staken met rugpijn. Na de wedstrijd werd hij naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, zo laten The Reds weten.

Over de ernst van de blessure is nog geen duidelijkheid. Keïta verblijft momenteel nog in het ziekenhuis en de beslissing is niet genomen of hij donderdag met de rest van de spelers terugvliegt naar Engeland.

In Napoli moest Keïta na twintig minuten het veld op een draagberrie verlaten. De thuisploeg won de wedstrijd uiteindelijk met 1-0, na een erg late treffer van Insigne. Zondag staat in de Premier League de kraker tussen leiders Liverpool en Manchester City op de planning, maar die lijkt de middenvelder sowieso te missen.