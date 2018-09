FT buitenland. Pech blijft Musonda achtervolgen - Buffon krijgt plaats onder de lat bij PSG niet zomaar cadeau - De Laet vindt onderdak in Australië Redactie

14 september 2018

Musonda maand langs de kant

Charly Musonda (21) blijft ter plaatse trappelen. Net op het moment dat je denkt dat hij (weer) een doorstart gaat maken, staat het eeuwige talent dit keer geblesseerd aan de kant. Musonda debuteerde vorig weekend voor Vitesse in de oefenmatch tegen Antwerp, maar viel al kort na rust uit na een tik tegen zijn scheenbeen. De huurling van Chelsea keerde daarop terug naar Londen - een standaardprocedure bij potentieel zware blessures. Bijkomend onderzoek bij Chelsea, waar Musonda nog onder contract ligt tot juni 2022, bracht al bij al goed nieuws. Waar de vrees bestond dat de middenvelder maanden out ging zijn, zou het slechts om zo'n vier weken gaan. Bij Vitesse halen ze opgelucht adem - ook daar verwachten ze (nog altijd) veel van Musonda. (NP/KTH)

Buffon krijgt het niet cadeau bij PSG

Thomas Tuchel is niet van plan dit seizoen bij Paris Saint-Germain een vaste eerste doelman aan te wijzen. Volgens de Duitse coach is zowel de 25-jarige Fransman Alphonse Areola als de Italiaanse grootmeester Gianluigi Buffon (40) momenteel in topvorm. "Misschien moet iedereen er maar aan wennen, dat er bij ons geen nummer 1A is, en dus ook geen nummer 1B.'' Tuchel bekende nog wel dat hij Areola nog voordat Buffon overkwam van Juventus een zogenoemde 'poleposition' had toegezegd voor de plaats onder de lat bij de Franse kampioen. "Maar door de komst van Buffon is de situatie aanmerkelijk veranderd. We moeten nu op een intelligente manier met beide keepers omgaan. Want wat mij betreft wordt Alphonse geen topdoelman voor PSG ondanks de aanwezigheid van Buffon maar juist dankzij diens aanwezigheid."

Areola was bij het gewonnen WK afgelopen zomer in Rusland de derde doelman van Frankrijk. Hij debuteerde vorige week in de Nations League sterk in het duel met Duitsland (0-0) en deed daarna ook mee in de gewonnen wedstrijd tegen Oranje (2-1).

De Laet naar Melbourne

Ritchie De Laet heeft onderdak gevonden in Australië. De 29-jarige verdediger, vorig seizoen nog op huurbasis aan de slag bij Antwerp, wordt door moederclub Aston Villa deze keer uitgeleend aan Melbourne City, de zusterclub van Manchester City. Hij vindt er Warren Joyce, de trainer die hem op zijn 16 liet debuteren bij Antwerp, terug. “Ik ben blij om bij zo'n ambitieuze club terecht te komen. Dit is een ploeg die attractief voetbal speelt en een sterke trainersstaf heeft, met een trainer die ik goed ken. Ik vond het leuk om onder Warren te spelen, hij wil zijn spelers altijd beter maken en eist hard werk.”

