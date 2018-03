FT buitenland: Paul Put nu ook officieel bondscoach van Guinee - Rusland mist goaltjesdief op WK - Atlético-verdediger breekt kuitbeen De voetbalredactie

16 maart 2018

Filipe Luis (Atletico Madrid) breekt kuitbeen

Filipe Luis heeft gisteravond in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou zijn linkerkuitbeen gebroken. Dat bevestigt Atletico Madrid op de clubwebsite.

De 32-jarige Braziliaanse linksachter moest na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen. Onderzoek in Madrid bracht de breuk aan het licht. Het is voorlopig afwachten hoelang Luis, 31-voudig international, buiten strijd zal zijn en wat deze blessure betekent voor zijn WK-kansen.

Atletico haalde het in de terugwedstrijd van de achtste finales met 1-5 in Moskou, nadat de Spanjaarden ook al de heenmatch met 3-0 hadden gewonnen.

Rusland zal aanvaller Kokorin moeten missen

Rusland zal tijdens het WK in eigen land geen beroep kunnen doen op Alexander Kokorin. De spits van Zenit scheurde gisteren in de Europa Leaguewedstrijd tegen Leipzig de kruisbanden van zijn rechterknie.

"Hij zal spoedig naar Rome afreizen voor verdere behandeling. Details over een operatie zullen snel volgen", laat zijn club Zenit weten.

De 26-jarige Kokorin zal vermoedelijk vijf tot zes maanden buiten strijd zijn. De zware blessure van de aanvaller (48 caps, 12 goals) is een streep door de rekening van Russisch bondscoach Stanislav Cherchesov, die eerder centraal verdediger Georgy Dzhikiya (Spartak) en winger Viktor Vasin (CSKA) met gelijkaardige blessures zag uitvallen.

Op het WK neemt Rusland het in groep A op tegen Saoedi-Arabië (14 juni), Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni).

Driejarig contract voor Paul Put bij Guinee

Het was al even bekend dat Paul Put opnieuw bondscoach zou worden, maar nu heeft de 61-jarige Antwerpenaar ook definitief zijn handtekening gezet onder een driejarig contract bij Guinee. Hij volgt de in januari ontslagen Guineeër Kanfory Lappé Bangoura op.

Put is aan zijn vijfde opdracht als bondscoach toe. Naast Kenia, waar hij slechts twee maanden aan het roer stond, had hij al Gambia (2008-2011), Burkina Faso (2012-2015) en Jordanië (2015-2016) onder zijn hoede. Met Burkina Faso bereikte Put de grootste triomf in zijn carrière. Hij leidde het land in 2013 naar de finale van de Africa Cup, die met 1-0 verloren werd van Nigeria. In 2016-2017 was hij een jaar clubtrainer bij het Algerijnse USM Algiers.

In België was Put onder meer coach van Verbroedering Geel (1998-2000), Ingelmunster (2000-2001), Sporting Lokeren (2001-2003), Lierse (2004-2005) en Moeskroen (2006). Aan zijn carrière als Belgisch clubtrainer kwam in 2006 een abrupt einde door zijn betrokkenheid in de gokaffaire rond de Chinees Zheyun Ye.