FT buitenland. “Ousmane Dembélé kwam 25 minuten te laat voor partij tegen Inter”, waarna vervanger van Messi aan de bank gekluisterd bleef

25 oktober 2018

Geen Lionel Messi gisteren tegen Inter en dus moest Ernesto Valverde op zoek naar een vervanger. Ousmane Dembélé denk je dan. De Franse winger kwam in de partij tegen Sevilla Messi ook al aflossen toen die met een breuk in de arm het veld verliet. In de Champions League was er echter geen spoor van Dembélé in het basiselftal van Barcelona tegen Inter. Het Spaanse Cuatro denkt te weten waarom. Het televisiestation meldde dat Valverde zijn spelers om 19u verwachtte en Dembélé 25 minuten te laat op de afspraak was. Dat de 21-jarige Fransman niet meteen stipt is, wist Gerard Piqué vorig seizoen bij het afscheid van Andrés Iniesta al te vertellen. De verdediger onthulde toen dat het team een WhatsApp-groep heeft. “We hebben de starturen van de trainingen erin gezet zodat Dembélé niet te laat zou komen”, lachte Piqué toen. Rafinha, die de vrijgekomen plek van Dembélé innam, scoorde overigens in de 2-0-zege tegen Inter. Ousmane van zijn kant kreeg dan weer geen speelminuten.