FT buitenland: Oud-bekende wordt assistent van Georges Leekens bij Hongarije Redactie

24 februari 2018

12u06

Georges Leekens (68), bondscoach van de Hongaarse nationale ploeg, heeft de Hongaarse voetbalbond kunnen overtuigen om Patrick De Wilde (53) aan te stellen als zijn assistent.

Leekens werkte eerder al kort (eind 2016-begin 2017) samen met De Wilde bij de Algerijnse nationale ploeg. In 2016 vervulde De Wilde enkele maanden de rol van T1 bij KV Kortrijk. Voorheen was hij onder meer technisch directeur bij OH Leuven en had hij verschillende functies bij buitenlandse clubs. Met Zoltan Szelesi heeft Leekens bij Hongarije ook al een Hongaarse assistent.

Eind oktober 2017 werd Leekens aangesteld als bondscoach van Hongarije. Hij tekende in Boedapest een contract voor twee jaar, met een optie op een half jaar extra. Na de niet-kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland moet Leekens de Hongaren naar het EK van 2020 loodsen.