FT buitenland: Origi is opnieuw slechts minuut gegund - Vermaelen ontbreekt in kern door enkelblessure

17 maart 2018

21u51 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Weer slechts minuutje voor Origi

Wolfsburg blijft zwaar op de sukkel in de Bundesliga. Het verloor met 0-1 van Schalke 04. Koen Casteels en Nany Dimata startten in de basis, Divock Origi viel één minuut voor tijd in. Drie minuten eerder had Robin Knoche (86') een owngoal gemaakt. Wolfsburg heeft als nummer vijftien evenveel punten als de nummer zestien Mainz, die de eindronde om het behoud in moet. Een tweestrijd met Mainz lijkt te volgen aangezien het nummer voorlaatst Hamburg, 1-2 verlies tegen Hertha, en rode lantaarn Keulen op respectabele afstand volgen.

Invalbeurt Januzaj

In de Primera Division mocht Adnan Januzaj invallen bij Real Sociedad, dat met 1-2 onderuit ging tegen Getafe. De gewezen Rode Duivel maakte zijn opwachting na 67 minuten. Willian José maakte halfweg de eerste helft de openingstreffer voor de thuisploeg, maar Dakonam Djene, op slag van rusten en Angel (51') draaiden kort na de rust de rollen om. Getafe liet zich overigens gelden, want zeven van de elf basisspelers pakten een gele kaart.

In Turkije moest Jason Denayer de topper tussen Galatasaray en Fenerbahce vanop de bank beleven. Het bleef 0-0.

Gianluigi Buffon wordt toch weer opgeroepen voor Italië

Doelman Gianluigi Buffon is door Italiaans interimbondscoach Luigi Di Biago opgeroepen voor oefeninterlands tegen Argentinië en Engeland de komende weken. De 40-jarige keeper van Juventus had in november na de gemiste WK-kwalificatie nochtans zijn afscheid aangekondigd.

Buffon heeft 175 selecties voor de "Squadra" achter zijn naam. Eerder kondigde hij aan het aan het eind van dit seizoen voor bekeken te houden, maar de laatste weken wilde hij dat niet langer met zo veel woorden zeggen. Hoelang Buffon nu nog wil doorgaan, zowel bij de nationale ploeg als bij Juventus, is niet duidelijk.

#Azzurri 🇮🇹

Luigi #DiBiagio has named his squad for the friendlies against #Argentina 🇦🇷 in #Manchester, 23/03 ko 20:45 CET; and #England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧 in #London, 27/03 ko 21:00 CET

Thomas Vermaelen ontbreekt in kern door enkelblessure

Thomas Vermaelen zit niet in de kern van FC Barcelona voor de competitiewedstrijd van morgen tegen Athletic Bilbao.

Op de clubwebsite laat de competitieleider in de Primera Division weten dat de Rode Duivel sukkelt met een enkelblessure. Het is voorlopig onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur is.

Vermaelen is sinds de terugkeer van concurrent Samuel Umtiti opnieuw bankzitter bij Barça.

Thorgan Hazard pakt een puntje met Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach heeft op speeldag 27 van de Duitse Bundesliga 3-3 gelijkgespeeld tegen Hoffenheim. Thorgan Hazard speelde bij de thuisploeg de hele wedstrijd.

Benjamin Hübner maakte al snel de openingstreffer voor de bezoekers. Na 21 minuten mocht Josip Drmic al invallen bij Mönchengladbach, en twaalf minuten later was de Zwitser goed voor de gelijkmaker. Vanop de stip bracht Andrej Kramaric (58.) Hoffenheim weer op voorsprong, maar Lars Stindl (72.) trok de bordjes weer gelijk naar 2-2. Eén minuut was het dan slechts wachten tot Florian Grillitsch (73.) Hoffenheim 2-3 voor bracht. Diep in het slot maakte Matthias Ginter (90.) er alsnog 3-3 van. In het klassement schuift Mönchengladbach voorlopig op van tien naar negen.

Bakkali en Deportivo moeten vrezen voor degradatie na draw tegen Las Palmas

Deportivo La Coruña heeft op de 29e speeldag in de Spaanse Primera Division in eigen stadion de punten gedeeld met Las Palmas. De wedstrijd uit de kelder van de stand, die beide teams eigenlijk moesten winnen, eindigde op 1-1.

Albentosa (22.) wiste halfweg de eerste periode de vroege 0-1 van Halilovic (3.) uit. Zakaria Bakkali viel twintig minuten voor tijd in bij Deportivo, maar kon de opening niet meer forceren.

Deportivo is in de stand negentiende en voorlaatste met twintig punten. Las Palmas staat een plek hoger met een punt meer. Levante, dat een veilige zeventiende plek bekleedt, telt 27 punten.

Filipe Luis (Atletico Madrid) mag na kuitbeenbreuk nog hopen op WK

Filipe Luis is met succes geopereerd aan zijn kuitbeenbreuk. De linksachter van Atletico Madrid kreeg een plaatje in het been geplaatst en mocht zaterdag het ziekenhuis verlaten. De club verwacht dat hij er over acht weken opnieuw zal staan.

De 32-jarige Luis brak donderdagavond zijn linkerkuitbeen in de Europa Leaguewedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. Hij moest toen na een duel in de tweede helft van het veld worden gedragen. De Braziliaan telt 31 caps achter zijn naam. In principe moet hij fit raken voor het WK in Rusland. Brazilië speelt zijn eerste groepsmatch over precies drie maanden, op 17 juni, tegen Zwitserland.

FIFA laat opnieuw interlands in Irak toe

De Wereldvoetbalbond FIFA zet het licht op groen om, voor het eerst sinds de jaren '90, op Irakese bodem opnieuw officiële wedstrijden te organiseren. FIFA-voorzitter Gianni Infantino kondigde het nieuws aan na afloop van een vergadering in Bogota.

Om veiligheidsredenen bleef de FIFA de voorbije decennia weg uit het door oorlog verscheurde Irak. Maar daar komt nu verandering in. "We laten toe dat er weer internationale wedstrijden van de FIFA worden gespeeld", zei Infantino. Als speelsteden wordt gedacht aan Erbil, Bassorah en Kerbala.

De Irakese voetbalbond noemt de beslissing "historisch". "Na decennia wachten is het moment eindelijk aangebroken. Dit is een historische kans en zet onze sport opnieuw op het juiste pad", luidt het.

Mogelijk worden de eerste internationale wedstrijden in april gespeeld. Het zou gaan om matchen van twee Irakese clubs in het kader van de Aziatische confederatiebeker.