FT buitenland: opleidingsclub Ronaldinho wint Zuid-Amerikaanse Supercup - Real houdt situatie Courtois nog steeds in de gaten De voetbalredactie

22 februari 2018

08u51 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Gremio wint Zuid-Amerikaanse Supercup

Gremio Porto Alegre heeft voor eigen supporters de Recopa Sudamericana gewonnen. In de terugwedstrijd van de finale van de Zuid-Amerikaanse Supercup speelde de Braziliaanse club 0-0 gelijk tegen het Argentijnse Independiente, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Ook in de verlengingen werd er niet gescoord, waarna Gremio het met 5-4 haalde in de strafschoppenreeks.

Doelman Marcelo Grohe stopte daarin de strafschop van Martin Benitez, waardoor Gremio mocht vieren. Independiente moest het vanaf de 42e minuut met een man minder stellen, na de uitsluiting van Fernando Amorebieta.

Gremio won vorig jaar de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League. Independiente was in 2017 het beste team in de Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League.

Gremio verovert voor de tweede keer de Recopa Sudamericana. In 1996 was de Braziliaanse club al eens te sterk voor Independiente.

Real Madrid gijzelt onderhandelingen tussen Chelsea en Courtois

Real Madrid schuift een beslissing over een nieuwe doelman voor zich uit. De Spaanse club wil pas ten vroegste in de lente een knoop doorhakken, en gijzelt zo de contractonderhandelingen tussen Thibaut Courtois en Chelsea en die van David De Gea met Manchester United. Beide keepers staan hoog op de wishlist. Courtois en zijn werkgever waren er eind december bijna uit over een nieuwe vijfjarige overeenkomst, maar sindsdien kwam er geen schot meer in de zaak. Tot frustratie van de club, die vertragingsmanoeuvres van Real vermoedt. Het voorstel, met een weekloon van meer dan 230.000 euro, ligt nog op tafel, maar is te nemen of te laten. Er is geen onderhandelingsmarge meer. Ook PSG denkt nog altijd aan Courtois. "Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst", zei hij dinsdag. "Bepaalde uitspraken over dat mijn hart in Madrid lag, zijn verkeerd geïnterpreteerd. Ik ben gelukkig hier en kan bijtekenen. Ik ben niet vergeten dat Chelsea mij van het begin kansen heeft gegeven." (KTH)

Mertens wellicht gespaard in Europa League

Waarom risico's nemen als je de heenwedstrijd toch met 1-3 verloren hebt? Dries Mertens is onzeker voor de return tegen RB Leipzig. De spits blesseerde zich gisterochtend, op de laatste training voor afreis, opnieuw aan zijn enkel - hij verzwikte hem. Mertens - die in de heenwedstrijd nog geschorst was - stapte wel mee het vliegtuig op naar Duitsland en zit vooralsnog in de selectie. "Zijn blessure is niet ernstig", sprak coach Maurizio Sarri. "We gaan zijn situatie morgen (vandaag, red.) evalueren."

Napoli ambieert naar eigen zeggen nog steeds de volgende ronde van de Europa League, maar het is een publiek geheim dat het - zeker gezien de krappe kern - alles op de Serie A zet en een eerste titel sinds 1990. Komende maandag moeten Mertens en co. naar Cagliari. In de hoop er die leidersplaats vast te houden. (NP)