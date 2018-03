FT buitenland: Operatie Neymar, die drie maanden out zal zijn, vindt zaterdag plaats - Gele en rode kaarten binnenkort ook voor coaches?- Barça eert held van schietpartij Redactie

01 maart 2018

16u01

Bron: Belga 3

Nieuwe boete voor Feyenoord

Feyenoord moet de KNVB een geldboete van 15.000 euro betalen omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken tijdens de bekerwedstrijd van 31 januari tegen PSV. Als de fans het komende jaar nogmaals in de fout gaan, dan dreigt voor de club een wedstrijd zonder publiek. Eerder deze week kreeg Feyenoord al een boete van 28.000 euro van de UEFA. Supporters staken tijdens het duel tegen Napoli in de Champions League niet alleen vuurwerk af. Ze blokkeerden ook trappen van tribunes. Feyenoord laat weten dat het de komende tijd streng zal optreden als fans vuurwerk afsteken. De club gaf voor de winterstop al 37 supporters een stadionverbod omdat ze vuurwerk in hun bezit hadden.

Argentinië oefent op 9 juni tegen Israël

Argentinië zal op 9 juni een oefeninterland in en tegen Israël spelen als voorbereiding op het WK dat nadien start in Rusland. Dat heeft de Israëlische voetbalbond bekendgemaakt.

Volgens lokale media heeft de Israëlische voetbalbond drie miljoen euro moeten betalen om de Zuid-Amerikanen naar hun land te lokken, al kan dat bedrag met de helft verminderen als superster Lionel Messi niet in actie komt. De locatie voor het duel ligt nog niet vast.

Argentinië is op het WK in Rusland ingedeeld in de verraderlijk groep D. La Albiceleste neemt het op tegen IJsland (16/06), Kroatië (21/06) en Nigeria (26/06).

Gele en rode kaarten binnenkort ook voor coaches?

Trainers die zich slecht gedrag vertonen ten aanzien van de scheidsrechter kunnen binnenkort misschien gestraft worden met een gele of rode kaart.

De IFAB (International Football Association Board) zou zaterdag in Zürich tot een akkoord moeten komen om een proefperiode te starten op het hoogste niveau.

In de huidige situatie kan een trainer enkel van het veld gestuurd worden via verbalen waarschuwingen. Het gebruik van het kaartensysteem zal er volgens het IFAB voor zorgen dat er meer duidelijk is voor de coaches. Wanneer zij een gele kaart krijgen weten ze dat ze een limiet overschreden hebben.

Als het gedrag niet beter wordt kan de scheidsrechter een tweede gele kaart geven en zelfs onmiddellijk een rode.

De IFAB zal de beslissing nemen op basis van een testperiode op het WK U17 in India. Als die tests geslaagd zijn zal er overgegaan worden op een test op het hoogste niveau.

Barça eert 'ware held' van schietpartij in Parkland

FC Barcelona heeft een overlevende van het bloedbad in het Amerikaanse Parkland uitgenodigd om zijn voetbalhelden te ontmoeten. Ook kreeg de 15-jarige Anthony Borges, die zwaargewond werd bij de schietpartij, een gesigneerd wedstrijdshirt toegestuurd. Borges liep de verwondingen op bij de schietpartij in zijn school, waarbij zeventien mensen om het leven kwamen. De schutter raakte de scholier meerdere keren terwijl hij probeerde de deur van een klaslokaal op slot te doen. Borges was de laatste van twintig jongeren die de ruimte binnenvluchtten.

FC Barcelona liet weten onder de indruk te zijn van de 'ware held'. "Het is aan Borges te danken dat het dodental niet veel hoger uitviel", aldus Barça. De club verspreidde een filmpje waarop is te zien hoe de spelers hun handtekening zetten op het shirt voor de tiener. FC Barcelona vroeg ook aandacht voor een actie om geld op te halen voor Borges. Die inzamelingsactie heeft al bijna een half miljoen euro opgeleverd.

👏 Anthony Borges 💙❤

A Barça hero pic.twitter.com/iojcw7Py3h FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

AS Roma boekt 'slechts' veertig miljoen euro verlies door knap parcours in kampioenenbal

AS Roma heeft bekendgemaakt tijdens het laatste semester van 2017 40,3 miljoen euro verlies te hebben geleden. Dat cijfer daalde dankzij de knappe prestaties van de Giallorossi in de Champions League.

Tijdens dezelfde periode in 2016 leden de Romeinen nog 53,4 miljoen euro verlies. De club profiteerde van de inkomsten uit de Champions League om haar omzet met 35 miljoen euro te zien stijgen, tot een totaal van 123,9 miljoen euro.

Bijna 38 procent van die omzet (47,8 miljoen euro) zijn inkomsten afkomstig uit de Champions League. Daarin bereikte AS Roma de achtste finales, na een groep met onder meer Chelsea en Atlético Madrid winnend te hebben afgesloten. In de achtste finales verloren de Romeinen hun heenwedstrijd bij Shakhtar Donetsk met 2-1. De terugwedstrijd staat gepland op dinsdag 13 maart.

Van der Vaart wil HSV uit slop halen

Rafael van der Vaart wil zijn voormalige club Hamburg SV graag helpen. HSV staat momenteel gedeeld laatste in de Bundesliga en dreigt voor het eerst in zijn bestaan te degraderen naar tweede klasse. "Ik zou het een eer vinden om te helpen", aldus de Nederlander in een interview met het Duitse Sport 1. "HSV is mijn club, ik heb er een groot deel van mijn carrière aan te danken. Of dat als speler of in een andere functie is, en of het in de eerste of tweede Bundesliga is, maakt mij niet uit."

Van der Vaart speelt sinds anderhalf jaar in de Deense competitie bij FC Midtjylland, maar komt nauwelijks nog in actie. Hij moest het in het huidige seizoen tot dusver doen met één invalbeurt.

Zaterdag speelt Hamburg tegen Mainz 05, nummer 16 van de ranglijst. Mainz heeft een voorsprong van zeven punten op HSV.

Operatie Neymar vindt zaterdag plaats, Braziliaan zal zo'n drie maanden out zijn

Neymar is vandaag in Rio de Janeiro aangekomen. Samen met hem ook de dokter van de Seleçao, Rodrigo Lasmar, die hem zal opereren. Die verklaarde dat de operatie zaterdag zal plaatsvinden. De onbeschikbaarheid van Neymar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken. Maar intussen heeft PSG al een nieuw zorgenkind.

"Het is een breuk van een belangrijk beentje in het midden van de voet. Het is belangrijk om dat duidelijk te maken", vertelde dokter Rodrigo Lasmar. "De tijd om van zo’n breuk te herstellen, wordt geschat op 2,5 tot 3 maanden. Dat is de deadline waartegen we werken. Eerlijk gezegd, we willen er in de eerste plaats voor zorgen dat de speler helemaal herstelt. Zijn gezondheid komt op de eerste plaats. Als hij goed herstelt, zal hij zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn voor zijn team en de nationale ploeg. Natuurlijk zijn er enkele deadlines waartegen we werken. We zullen ons best doen om binnen die deadline te blijven. Zodat hij klaar is voor het einde van het seizoen bij PSG en voor de nationale ploeg."

Zien we @neymarjr dit seizoen nog in actie bij @PSG_inside en komt zijn WK in gevaar? Zijn dokter geeft meer uitleg.



➡️ https://t.co/AUNuFuubqO #Neymar pic.twitter.com/zf3fYG706u Stadion(@ VTMStadion) link

Kylian Mbappé moest gisteren tijdens de rust van de bekerpartij tegen, eveneens, Marseille (3-0) binnen blijven met een enkelblessure. De ernst van zijn kwetsuur zal de komende dagen duidelijk worden.

Neymar liep vorig weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij zal zaterdag geopereerd worden in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte.

De cadeira de rodas, Neymar chega ao Brasil para operar: ‘Ele está triste e chateado’, diz médico que o acompanha. https://t.co/o6SRnrHl31 pic.twitter.com/bTLRjJlBtg Jornal Extra(@ jornalextra) link

Voor PSG is de blessure van Neymar een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt volgende week dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.

Marcelo herneemt de groepstrainingen

Real Madrid kan de komende wedstrijden opnieuw rekenen op linksachter Marcelo. De Braziliaan was de voorbije twee weken out met een hamstringblessure. Ook verdediger Jesus Vallejo, die sinds midden januari out was, kon opnieuw met de groep trainen. Dat meldde Real Madrid vandaag op haar website. Coach Zinedine Zidane recupereert zo langzaamaan zijn spelers voor de clash van volgende week dinsdag in Parijs, de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Real won de heenwedstrijd in Madrid tegen PSG met 3-1.

Het is wel nog even wachten op middenvelders Toni Kroos (knie) en Luka Modric (hamstring). "Beiden zetten hun revalidatie verder", zo meldt De Koninklijke.

Bakambu nieuwe miljoenentransfer naar China

De Congolese aanvaller Cédric Bakambu is eindelijk officieel voorgesteld bij zijn nieuwe team, het Chinese Beijing Guoan. Er komt zo een einde aan een soap van enkele weken waarin speler en club beland waren na zijn vertrek bij het Spaanse Villarreal.

Midden januari raakte bekend dat Bakambu de overstap zou maken van Villarreal naar de Chinese Super League. Zijn nieuwe club, Beijing Guoan, postte een foto van de spits op training, maar de officiële bevestiging bleef uit.

Het probleem zou gelegen hebben bij de belasting, die in mei 2017 werd ingevoerd door de Chinese voetbalbond (CFA), op buitenlandse spelers die meer dan 45 miljoen yuan (5,7 miljoen euro) kostten. Die maatregel kwam er om het aantal buitenlandse spelers in China te beperken. De club uit Peking zou geprobeerd hebben die belasting te ontwijken. "Het proces van transfers is zo al ingewikkeld genoeg. En dan nog gaat de federatie nieuwe regels toevoegen. We hebben uiteindelijk dan toch een passend akkoord gevonden met de federatie", klonk het mysterieus uit de mond van algemeen manager Li Ming.

De transfersom van Bakambu, die voor vier jaar tekende, werd niet bekendgemaakt, maar zou volgens lokale media oplopen tot 40 miljoen euro. Daarbovenop zou volgens de regels van de federatie een belasting van zo'n 30 miljoen euro moeten komen.

Beijing Guoan eindigde vorig jaar negende in de Chinese Super League. Vrijdag start de nieuwe competitie in China. Voor Bakambu en co volgt zondag een verplaatsing naar Shandong Luneng.

René Desaeyere geeft Aziatische trainerscarrière een vervolg in Thailand

Ratchaburi Mitr Phol FC, de Thaise topclub met Robert Procureur als sportief directeur en Bertrand Crasson als hoofd jeugdopleidingen, heeft René Desaeyere aangetrokken als nieuwe hoofdcoach. De 70-jarige Antwerpenaar breidt zo nog een vervolg aan zijn trainerscarrière, die zich de voorbije acht jaar vooral in Azië afspeelde.

Desaeyere was jarenlang een vaste waarde binnen het Belgisch voetbal. Na als speler de kleuren te hebben verdedigd bij onder meer Beerschot, Antwerp en RWDM, volgde een trainerscarrière bij diverse eersteklasers als Standard (1987), Beveren (1988-1989 en 1995-1996), Germinal Ekeren (1989-1990), Kortrijk (1990-1991) en Antwerp (2003). Eind jaren negentig passeerde hij al twee keer in Azië, bij het Zuid-Koreaanse Ilhwa Chunma (1996-1998) en het Japanse Cerezo Osaka (1998-1999). Vanaf 2010 was Desaeyere consequent actief in het Oosten. Hij coachte achtereenvolgens de Thaise clubs Muangthong United (2010-2011 en 2013), Chiangmai (2011), Suphanburi (2011) en Tero Sasana (2013). Hij was ook aan de slag bij Yadanarbon (2015-2017) in Myanmar. Tussendoor coachte hij in België enkel nog een half jaar toenmalig tweedeklasser Eendracht Aalst (2014).

Ratchaburi, dat ook de ex-club is van Marvin Ogunjimi, beëindigde de Thaise Premier League in november op de zesde plaats. De nieuwe competitie startte begin februari echter tegenvallend voor het team. Onder leiding van de Duitse oud-international Christian Ziege behaalde Ratchaburi slechts 3/9.

FIFA bemiddelt in dispuut tussen Iran en Saudi-Arabië

De FIFA wil de problemen tussen Iran en Saudi-Arabië op voetbalgebied oplossen. Gianni Infantino, voorzitter van de wereldvoetbalbond, is momenteel in Teheran en gaf daar aan een bemiddelingspoging te ondernemen. "Voetbal heeft niets met politiek te maken en politiek niets met voetbal. De problemen zijn op te lossen", aldus de Zwitser. "De FIFA wil dat voetbal voor iedereen leuk is, ook voor de mensen in Iran en Saudi-Arabië."

Vanwege de spanningen tussen het soennitische Saudi-Arabië en de sjiitische aartsvijand Iran willen voetbalteams uit Saudi-Arabië de wedstrijden in de Aziatische Champions League niet meer in Iran afwerken. De Iraanse voetbalbond voelt zich benadeeld, omdat clubs uit dat land alleen nog maar uitwedstrijden spelen. Iraanse teams willen wel in Saudi-Arabië spelen.

"De oplossing voor het probleem is duidelijk", benadrukte Infantino. "Er moet opnieuw thuis en uit kunnen gespeeld worden, net zoals overal ter wereld. Er moeten natuurlijk de nodige veiligheidsgaranties aanwezig zijn. Dat probleem zullen we oplossen met de bevoegde instanties, zodat supporters opnieuw blij kunnen zijn en het voetbal zegeviert."

Infantino praat in Iran ook over het stadionverbod voor vrouwen. Op dat punt wordt niet op een doorbraak gerekend.