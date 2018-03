FT buitenland: Openbaar aanklager vraagt 5 jaar cel en 4 miljoen euro boete voor Xabi Alonso - Klopp stuurt spelers met verlof... en trekt met staf naar Tenerife De voetbalredactie

21 maart 2018

Klopp stuurt spelers met vakantie en trekt met staf naar Tenerife

Dat Jürgen Klopp een buitenbeentje was onder de trainers wisten we al langer en dat heeft hij nog maar eens bewezen. De spelers van Liverpool die niet vertrokken zijn met interlandverplichtingen hebben de rest van de week vrijaf gekregen van hun Duitse manager. Klopp zelf blijft wel aan de slag, hij trekt de komende dagen naar Tenerife met de rest van de technische staf om daar in het lentezonnetje het laatste luik van de competitie voor te bereiden. Liverpool staat momenteel derde in de Premier League op twee punten van Manchester United, maar met één wedstrijd meer gespeeld. (KDZ)

Openbaar aanklager vraagt vijf jaar cel en vier miljoen euro boete voor Xabi Alonso

De Spaanse openbare aanklager eist een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van vier miljoen euro voor gewezen topvoetballer Xabi Alonso. De 36-jarige Spanjaard staat terecht voor belastingsfraude.

Vorige week had de Spaanse fiscus om een celstraf van 8,5 jaar verzocht nadat het een drievoudige klacht tegen Alonso had geformuleerd. De voormalige international zou tussen 2010 en 2012, toen hij voor Real Madrid voetbalde, gesjoemeld hebben met de inkomsten uit portrechten. Daardoor liep de Spaanse staatskas zo'n twee miljoen euro mis.

Stam weg bij Reading

Jaap Stam is geen trainer meer van Reading FC. De club uit de Championship, de Engelse tweede klasse, zette de gewezen Oranje-international vandaag aan de deur. Reading staat na 38 speeldagen op de 20ste plaats in het klassement, amper drie punten boven de degradatiezone. "Jaap heeft geprobeerd de club weg te loodsen uit de moeilijke positie waarin we verzeild zijn geraakt. Maar na zorgvuldig overleg is nu beslist dat de tijd rijp is voor verandering", laat de club, die in Chinese handen is, weten. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet bekend.

Stam (45) was coach van Reading sinds de zomer van 2016. Eerder was hij assistent en jeugdcoach bij Ajax, het team waar hij in 2007 een punt zette achter zijn spelerscarrière. De oud-verdediger droeg ook het shirt van onder meer PSV, Manchester United, Lazio en AC Milan. Hij verzamelde 67 caps voor Oranje.