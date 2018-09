FT buitenland. Opdoffer Real Madrid net voor zware duels - Gewezen Italiaans international test positief Redactie

25 september 2018

14u48

Real Madrid is Isco even kwijt

Real Madrid zal het een poos zonder spelmaker Isco moeten stellen. De ploegmaat van Thibaut Courtois is geveld door een acute blindedarmontsteking en gaat vandaag nog onder het mes, zo laat 'de Koninklijke' verstaan. Volgens sportkrant As houdt Real best rekening met een maand afwezigheid. Marco houdt het op "enkele weken".

Julen Lopetegui, coach van de Merengue, legde tijdens een persmoment uit dat Isco met pijn in de onderbuik toekwam op training. "Ik hoop dat hij het intussen goed stelt en wens hem een spoedig herstel. We hebben elkaar nog niet gesproken want hij stond op het punt de operatiezaal te worden binnengebracht. Maar ik hoop dat hij snel zijn vorm, die uitstekend was, terugvindt", aldus de opvolger van Zinedine Zidane.

Real staat in de competitie voor zware duels tegen Sevilla (woensdag) en stadsgenoot Atletico (zaterdag) en trekt daarna voor de Champions League naar CSKA Moskou. In afwezigheid van Isco krijgt Dani Ceballos mogelijk het vertrouwen centraal op het middenveld.

Voormalig Italiaans international Giuseppe Rossi test positief

De Italiaanse aanvaller Giuseppe Rossi is vorig seizoen na een competitiewedstrijd van Genoa betrapt op het gebruik van een verboden product. Hij riskeert een schorsing van een jaar. Rossi, 31, legde de positieve plas af na het duel tegen Benevento op 12 mei. In zijn urine werden toen sporen van dorzolamide gevonden. Dat middel wordt gebruikt in oogdruppels en is alleen toegelaten met een medisch voorschrift.

Volgens Gazzetta dello Sport zal het Italiaanse antidopingagentschap zijn zaak op 1 oktober behandelen. Rossi, die in zijn carrière al flink wat blessureleed kende, heeft momenteel geen club. Hij telt 29 caps achter zijn naam (zeven goals) maar is al vier jaar uit beeld bij de nationale ploeg.