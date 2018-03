FT buitenland: Ook IJslandse leiders boycotten WK in Rusland De voetbalredactie

27 maart 2018

27 maart 2018

Ook IJsland neemt vanwege de affaire-Skripal maatregelen tegen Rusland. IJslandse leiders boycotten komende zomer het WK in Rusland, waarvoor het nationale elftal zich voor het eerst heeft weten te plaatsen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van IJsland liet weten dat tijdelijk geen bilateraal overleg met de Russen zal plaatsvinden op hoog niveau. "Als gevolg daarvan zullen IJslandse leiders deze zomer niet aanwezig zijn bij het WK van de FIFA in Rusland", aldus het departement. IJsland, dat ruim 300.000 inwoners heeft, vindt dat de Russische reactie op de vergiftiging van de voormalige dubbelspion en zijn dochter te wensen overlaat. "Rusland moest met een geloofwaardige verklaring komen over hoe een zenuwgas dat oorspronkelijk is geproduceerd in Sovjet-laboratoria, kon worden gebruikt bij een aanval op burgers in het Verenigd Koninkrijk."

