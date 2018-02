FT buitenland: ook deze spelers wisselden in extremis nog van club - Beerschot-Wilrijk haalt jeugdproduct Man City Redactie

01 februari 2018

15u18

Collins Tanor naar Beerschot-Wilrijk

Collins Tanor komt de rangen van Beerschot-Wilrijk versterken. De 20-jarige Ghanees tekende een contract tot eind dit seizoen, met een optie voor nog een jaar.

De verdedigende middenvelder werd in 2015 in Ghana weggeplukt door Manchester City, waarna hij zijn jeugdopleiding verder mocht voltooien in Engeland. In 2016 werd Tanor uitgeleend aan FC Nordsjaelland uit de Deense Superligen, waar hij zich via de U17 opwerkte tot in het eerste elftal.

Nu maakt Collins, die U17 international is bij Ghana, dus de overstap naar Beerschot-Wilrijk. Het is de bedoeling dat hij op het Kiel tot een vaste waarde in het eerste elftal gaat uitgroeien.

Preston North End stalt Marnick Vermijl bij derdeklasser Scunthorpe United

Marnick Vermijl wordt voor de rest het seizoen uitgeleend aan de Engelse derdeklasser Scunthorpe United. Dat maakte zijn club Preston North End bekend.

In 2010 ruilde Vermijl zijn jeugdliefde Standard voor de jeugdelftallen van Manchester United. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van de Red Devils, maar de rechtsachter kon er niet bevestigen.

In de zomer van 2013 werd de Perenaar voor een seizoen uitgeleend aan het Nederlandse NEC, waarvoor hij 34 wedstrijden speelde. De Belgische jeugdinternational keerde nadien terug naar Manchester, maar na een half seizoen bankzitten koos hij in de wintermercato van 2015 voor een definitieve overstap naar Sheffield Wednesday.

In de zomer nadien streek hij neer bij reeksgenoot Preston North End. Sinds de start van het huidige seizoen was de 26-jarige Vermijl ook bij PNE op een zijspoor belandt, waardoor een uitleenbeurt zich aandrong. Bij Scunthorpe United in de League One komt hij landgenoot Funso Ojo tegen.

Ademoglu naar Bursaspor

Het Belgische talent Alper Ademoglu gaat z’n geluk beproeven bij het Turkse Bursaspor. Onze 19-jarige landgenoot komt over van Schalke 04, waar hij er niet in slaagde de stap naar het eerste elftal te zetten.

Voordien was Ademoglu actief bij Anderlecht. Ook daar kon hij nooit echt doorbreken. Paars-wit kaapte destijds de jongeling weg bij Racing Genk.

Fellaini valt opnieuw uit met knieblessure

Marouane Fellaini moest gisteravond tijdens de Premier League-partij van Manchester United bij Tottenham (2-0) zeven minuten na zijn invalbeurt opnieuw naar de kant. ManU-coach José Mourinho bevestigde na afloop dat de Rode Duivel opnieuw geblesseerd is aan de knie.

Fellaini kwam na 63 minuten in het veld tegen Tottenham, maar moest er na 70 minuten opnieuw uit. "Ik was ongelukkig met mijn wissel om Fellaini in te brengen", legde Mourinho na de partij uit. "Ik wilde de dynamiek in mijn team veranderen, maar al na een paar minuten viel hij geblesseerd uit. Het is opnieuw dezelfde blessure, aan de knie. Ik denk niet dat het ernstig is, maar hij voelde meteen iets en vertelde ons dat hij niet verder kon."

Voor Fellaini is het voorlopig een seizoen om snel te vergeten. De Rode Duivel miste dit seizoen al 17 wedstrijden van de Mancunians door knieblessures.

Premier League breekt weer transferrecords

De clubs uit de Engelse Premier League hebben op de laatste dag van de winterse transferperiode nog even diep in de buidel getast. Er is voor 171 miljoen euro nieuwe spelers gekocht, een record. Het bracht de totale uitgave in transfermaand januari op 491 miljoen euro, ook een nieuw record. Dat meldde de BBC op basis van de cijfers van de sportaccountants van Deloitte.

De duurste aankoop op de laatste dag deed Arsenal met het aantrekken van Pierre-Emerick Aubameyang. De Londense club betaalde Borussia Dortmund 64 miljoen euro voor de aanvaller. Tottenham Hotspur kocht Lucas Moura bij Paris Saint-Germain weg voor 28 miljoen, Chelsea gaf Arsenal 20 miljoen euro voor spits Olivier Giroud en Swansea City telde 20 miljoen neer voor André Ayew.

De Nederlandse international Virgil van Dijk bleef de duurste transfer van januari. Hij maakte voor 84,5 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool.

Manchester City verhuurt Eliaquim Mangala (ex-Standard) aan Everton

Manchester City heeft woensdagavond haar Franse verdediger Eliaquim Mangala voor de rest van het seizoen op huurbasis naar Everton gestuurd. De 26-jarige Fransman voetbalde tijdens zijn jeugdjaren in België bij de Naamse provincieploegjes Lustin, Wépin en UR Namur. Zijn professioneel debuut maakte hij bij Standard.

Na zijn passage bij de Rouches (2008-2011) vervolgde Mangala zijn carrière bij FC Porto (2011-2014) en Manchester City (2014-2016 en 2017). De Citizens verhuurden de verdediger vorig seizoen aan Valencia (2016-2017). In de heenronde van dit seizoen was hij opnieuw bij City actief en kwam hij tot 15 officiële duels.

Woensdagavond klopte zijn nieuwe team, Everton, Leicester City op Goodison Park met 2-1. Het maakte zo een einde aan zeven wedstrijden op rij zonder zege. De troepen van Sam Allardyce staan negende in de tussenstand, met 31 punten na 25 speeldagen. Zaterdag wacht de verplaatsing naar Arsenal.

Real Sociedad plukt Hector Moreno weg bij AS Roma

Real Sociedad heeft gisteravond laat de transfer van Hector Moreno geofficialiseerd. De Mexicaanse verdediger komt over van AS Roma en tekende in Baskenland een contract tot medio 2021. Moreno moet de naar Athletic Bilbao vertrokken Inigo Martinez vervangen. Sociedad legde zes miljoen euro voor de verdediger neer.

De 30-jarige Moreno verlaat zo al na zes maanden het team van Radja Nainggolan, waar hij weinig aan spelen toe kwam. De Mexicaan was eerder in zijn carrière actief voor Pumas (2006-2007), AZ (2008-2011), Espanyol (2011-2015) en PSV (2015-2017).

Real Sociedad, het team van Adnan Januzaj, kampeert op een teleurstellende vijftiende stek in de Primera Division, met 23 punten na 21 speeldagen. Het telt zes punten voor op nummer achttien Deportivo, dat op de eerste degradatieplaats staat.

