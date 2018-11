FT buitenland. Onderzoek naar ‘ethische discriminatie’ bij PSG geopend - “Vermaelen zal zijn contract bij Barcelona niet verlengen” Redactie

19 november 2018

15u05

Bron: Belga 0

Parket opent onderzoek naar “etnische discriminatie” bij PSG

Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend naar Paris Saint-Germain, om na te gaan of er sprake is van “etnische discriminatie” bij de Franse topclub. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van gerechtelijke bronnen. Eerder deze maand onthulde Football Leaks dat PSG jonge spelers etnisch zou screenen.

Tussen 2013 en de lente van dit jaar vermeldde de scoutingscel van PSG etnische criteria in zijn evaluatierapporten van jonge spelers, zo bracht Football Leaks aan het licht. De scouts maakten bijvoorbeeld een onderscheid tussen spelers van Franse, Maghrebijnse, Antilliaanse en Afrikaanse afkomst. PSG bevestigde kort nadien het nieuws en startte een intern onderzoek. De Franse topclub erkent de etnische screening, maar beweert dat er van discriminatie geen sprake is.

De zaak zorgt voor heel wat ophef in Frankrijk. De minister van Sport, Roxana Maracineanu, sprak haar “ontzetting” over de zaak uit, en ook de Liga voor Mensenrechten diende al officieel klacht in tegen onbekenden.

“Thomas Vermaelen zal contract bij Barcelona niet verlengen”

Volgens El Mundo Deportivo verlaat Thomas Vermaelen op het einde van dit seizoen, wanneer zijn contract afloopt, Barcelona. “Robert Fernández, de voormalige sportief directeur, wilde het contract met nog een jaar verlengen, maar de blessures hebben die optie afgesloten”, klinkt het bij de Catalaans gezinde krant. El Mundo Deportivo denkt zelfs te weten dat de 33-jarige Vermaelen (momenteel out met een hamstringblessure) achter de schermen werkt aan een terugkeer naar de Premier League. Watford en Southampton zouden de Rode Duivel al volgen.

Dader van aanslag op spelersbus Borussia Dortmund riskeert levenslang

Sergueï Wenergold, de dader van de bomaanslag op de spelersbus van de Duitse topclub Borussia Dortmund in april 2017, riskeert een levenslange straf. Het Duitse gerecht beschuldigt de 28-jarige Wenergold van poging tot moord.

Toen de spelersbus van Dortmund op 11 april 2017 op weg was naar het eigen stadion voor de wedstrijd in de Champions League tegen AS Monaco, ontploften nabij het voertuig drie spijkerbommen. De explosieven waren langs de kant van de weg verstopt in een haag, maar maakten geen dodelijke slachtoffers. Toenmalig Dortmund-verdediger Marc Bartra liep door rondvliegend glas wel een handblessure op. De partij tegen Monaco werd nadien uitgesteld.

Wenergold geeft toe dat hij de bommen liet afgaan, maar weerlegt dat hij slachtoffers wilde maken. Het gerecht stapt niet mee in die redenering. Volgens de procureur wilde Wenergold wel zoveel mogelijk spelers om het leven brengen, om zo het aandeel van Borussia op de beurs te kelderen. Wenergold had hierop gespeculeerd en hoopte zichzelf op die manier te verrijken.

Verschillende spelers van Dortmund, waarbij Barta, getuigden in de rechtbank over de impact die de aanslag op hun leven had. Volgende week wordt de uitspraak verwacht.