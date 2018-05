FT buitenland: Olympiakos stuurt Mirallas terug naar Everton - blessures Dembele en Lukaku evolueren gunstig De voetbalredactie

05 mei 2018

09u04 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Olympiakos stuurt Mirallas terug naar Engeland

De Griekse competitie is nog niet afgelopen, maar Olympiakos stuurt huurling Kevin Mirallas nu al terug naar Everton. Het seizoen van de Rode Duivel (30) zit erop: de huurovereenkomst werd verbroken. Terug naar afzender. De Griekse topclub haalde zijn ex-topschutter in januari met grote trom terug. Duizenden fans wachtten hem op aan de luchthaven, maar hij loste de verwachtingen nooit in. Olympiakos vindt de aankoopoptie van 7 miljoen in zijn contract bovendien niet in verhouding staan met de kwaliteit. Mirallas scoorde in Griekenland slechts twee keer. Bij Everton ligt hij nog tot 2020 onder contract, maar de club wil van hem af.

Blessure Dembélé valt mee

De lichte enkelblessure die Moussa Dembélé maandag opliep, is zo goed als hersteld. "We moeten afwachten", zegt Pochettino. "Het is geen groot probleem. Als hij niet fit raakt dit weekend, dan wel woensdag." (KTH)

Lukaku: "Revalidatie gaat sneller dan verwacht"

Lukaku vertoefde deze week in Antwerpen om te revalideren bij Lieven Maesschalck. Ook vrijdagochtend begon de spits van de Rode Duivels eraan met zijn gekende brede glimlach en hij liep er ook nog eens collega-Rode Duivel Steven Defour tegen het lijf. Lukaku leek optimistisch over de evolutie van zijn enkelblessure. "Het gaat sneller dan verwacht, zoals altijd", knipoogde hij. Manchester United kan dus wellicht wel rekenen op zijn spits voor de finale van de FA Cup op 19 mei en ook het WK lijkt dus niet in gevaar te komen. (DPB)