FT buitenland: Nzolo gaat voor bondsvoorzitterschap in Gabon - Mirallas & co drie punten armer door rellen met fans

12 februari 2018

12u21 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Olympiakos verliest drie punten door wangedrag supporters

De Griekse voetbalbond heeft vandaag drie punten afgenomen van Olympiakos, de club van onder meer Kevin Mirallas, Bjorn Engels en Silvio Proto. De supporters van Olympiakos bestormden vorige week zondag het veld na een 2-1 nederlaag tegen AEK Athene.

De Griekse landskampioen van de afgelopen zeven seizoenen kreeg naast een puntenstraf ook een boete van 90.000 euro. Het moet ook zijn volgende twee thuismatchen, waarbij ook de clash met eeuwige rivaal Panathinaikos, achter gesloten deuren spelen. Door de drie punten aftrek is Olympiakos nu derde, op zeven punten van leider AEK. Als PAOK maandag van Larissa wint, telt het zelfs negen punten meer dan Olympiakos.

De politie moest traangas inzetten toen tientallen supporters in Athene het veld opliepen uit onvrede over de nederlaag van hun ploeg. Twee uur voor de wedstrijd hadden een honderdtal fans de ordetroepen al aangevallen, net als de bus van AEK.

Olympiacos loses 2-1 to a last minute goal. Fans storm the field with flares thrown at AEK players. Riot police respond, then armed officers pic.twitter.com/lX1SEpaz1s Will Feuer(@ FeuerWilliam) link

Nzolo stelt zich kandidaat als voorzitter Gabonese voetbalbond

Jérôme Efong Nzolo, viervoudig Scheidsrechter van het Jaar in België, zal zijn kandidatuur als voorzitter van de Gabonese voetbalbond (FEGAFOOT) aankondigen. Dat bevestigde hij vandaag aan Belga.

"Het is heel belangrijk voor mij. De ervaring die ik in Europa en vooral in België heb opgedaan, wil ik doorgeven", zegt Nzolo over de reden voor zijn kandidatuur. Hij is geboren in Gabon, maar was tussen 1996 en 2015 in België als scheidsrechter actief. Drie jaar geleden geraakte hij niet meer door zijn fysieke testen.

Ook de zittende voorzitter, Pierre Alain Mounguengui, is een oud-scheidsrechter. Of hij opnieuw kandidaat is, moet nog blijken. "De verkiezing is in principe in maart, en deze week zullen alle kandidaten zich bekendmaken. Ik verwacht minstens vijf of zes kandidaten, en op basis daarvan zal ook de huidige voorzitter een beslissing maken. Ook mijn eigen kandidatuur is nu nog niet officiëel. Dat wordt ze pas woensdag op de persconferentie in Libreville."

Sinds 2015 bekleedt Nzolo een post op het Gabonese Ministerie van Sport. Hij hielp onder meer mee de Africa Cup van 2017 te organiseren. "Mijn intentie is om de sport in Gabon vooruit te helpen, en ook in het profvoetbal is vooruitgang nodig. Daarop wil ik me nu even concentreren. Daarom stel ik mij kandidaat voor de voetbalbond."