FT buitenland: Nuytinck en Udinese bezorgen Inter eerste nederlaag - Pijnlijk verlies voor Wolfsburg-Belgen De voetbalredactie

17u20 0 Photo News Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Pijnlijke nederlaag voor Wolfsburg

Wolfsburg heeft op de zeventiende speeldag in de Bundesliga met 1-0 verloren van FC Keulen. De drie Belgen bij Wolfsburg konden een nederlaag tegen de rode lantaarn van de competitie niet verhinderen. Voor FC Keulen is het de eerste zege van het seizoen. Het enige doelpunt kwam van de ingevallen Christian Clemens. Divock Origi en Koen Casteels speelden de hele wedstrijd, Nany Dimata viel vijf minuten voor tijd in.

Bij Stuttgart was er geen spoor van Orel Mangala in de selectie. Leider Bayern kwam met 0-1 winnen bij de nummer veertien in de Bundesliga.

EPA Divock Origi ging met Wolfsburg pijnlijk onderuit bij de rode lantaarn.

Eerste nederlaag voor Inter

Inter Milaan is vanavond mogelijk leider af in de Serie A. De 'nerazzurri' leden voor eigen publiek tegen Udinese hun eerste nederlaag van dit seizoen: 1-3. Kevin Lasagna bracht de bezoekers op voorsprong. Mauro Icardi maakte nog wel gelijk, maar kon niet voorkomen dat Udinese won dankzij doelpunten van Rodrigo De Paul (strafschop) en Antonín Barák. Bram Nuytinck speelde de hele wedstrijd voor Udinese en kreeg een gele kaart. Napoli kan vanavond profiteren van de uitschuiver van Inter. De club van Dries Mertens pakt de koppositie over als de uitwedstrijd bij Torino gewonnen wordt.

EPA

Aanvoerder koopt zich in bij Betis Sevilla

Je hebt clubiconen en clubiconen. Joaquín Sánchez Rodríguez (36), kortweg Joaquín, voegt in elk geval een nieuwe dimensie toe aan het begrip. De aanvoerder van Real Betis heeft voor 1,1 miljoen euro - zo'n 2 procent van het totaal - aan aandelen in de club gekocht.

De 51-voudig Spaans international (4 doelpunten) wordt daarmee de op drie na meest invloedrijke aandeelhouder van Betis. Hij liet bij het overnemen van de aandelen weten dat hij in de toekomst een rol voor zichzelf ziet weggelegd als voorzitter van de club uit Andalusië, momenteel 12de in La Liga.

De man op wiens stoeltje Joaquín aast feliciteerde hem met de investering. "Je kunt alleen maar respect hebben voor Joaquín. Betis is zijn leven en een aandeel in de club is belangrijk voor hem, hoewel het ons verraste", reageerde voorzitter Angel Haro - zelf ook aandeelhouder - op de clubsite. Jeugdproduct Joaquín debuteerde 17 jaar geleden bij Betis. De vleugelaanvaller die ook onder contract stond bij Valencia, Málaga en Fiorentina, speelde in twee periodes meer dan 300 competitieduels voor Béticos.

Joaquín is niet de eerste (oud-)speler met aandelen in een voetbalclub. Didier Drogba, tegenwoordig spelend voor Phoenix Rising, heeft aandelen in de club uit de Amerikaanse MLS. David Beckham, Cristiano Ronaldo en de broers Phil en Gary Neville investeerden in clubs uitkomend op een lager niveau. Clarence Seedorf kocht in 2009 de Italiaanse club Monza. Hij deed de club die uitkomt op het derde niveau later weer van de hand

AFP

'Best of the rest' is het nieuwe doel

Volgens trainer Jürgen Klopp is de titelrace in Engeland een gelopen koers. Volgens de Duitser is het nog ongeslagen Manchester City (zestien overwinningen, één gelijkspel) voor de andere topclubs in de Premier League dit seizoen gewoon een maatje te groot.

"Niemand vecht nog voor het kampioenschap'', betoogde hij. "Ook Manchester United niet. Maar dat wil toch niet zeggen dat we maar moeten stoppen met voetballen? 'Best of the rest' is de nieuwe doelstelling en dat is ook een prachtige uitdaging. Als wij naar onze kwaliteiten presteren, dan kunnen we zeker als tweede of derde eindigen dit seizoen.''

City leidt royaal met 49 punten, op respectabele afstand gevolgd door stadgenoot United (38), Chelsea (35), Tottenham Hotspur, Liverpool, Burnley (alle 31) en Arsenal (30).

AFP