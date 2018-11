FT buitenland. Nu ook de bevestiging: Dennis Praet verlengt tot 2021 bij Sampdoria - “Finale Copa Libertadores mogelijk in het Santiago Bernabéu” De voetbalredactie

29 november 2018

16u34 1

Praet verlengt met één jaar bij Sampdoria

Wat al even in de lucht hing, is nu ook officieel. Dennis Praet heeft zijn contract bij Sampdoria tot 30 juni 2021 verlengd. Hij had nog een verbintenis tot 2020. De Italiaanse club had eerst weinig hoop om het contract van de Rode Duivel open te breken - er was namelijk interesse van enkele topploegen. Maar door het grote wederzijdse respect gaat de middenvelder nu toch op de aanbieding in. Het legt hem trouwens geen windeieren, want volgens Italiaanse media gaat de voormalige Gouden Schoen twee miljoen euro verdienen. Daarmee wordt hij de bestbetaalde speler bij Sampdoria. In 80 optredens scoorde hij tweemaal.

Zijn prestaties in de Serie A ontgingen ook bondscoach Roberto Martínez niet. Die haalde Praet in oktober opnieuw bij de Rode Duivels. In de oefeninterland tegen Nederland (1-1) mocht hij één helft opdraven. Daarmee pakte Praet zijn tweede cap, vier jaar na zijn eerste.

In de Serie A is Sampdoria 12de met 16 punten. Zaterdag speelt de club uit Genua gastheer voor Bologna op de 14de speeldag.

“Terugwedstrijd finale Copa Libertadores mogelijk in het Santiago Bernabéu”

Nadat ze de bus van Boca Juniors bekogelden met stenen en flessen zien de supporters van River Plate hun thuiswedstrijd tegen de aartsrivaal door de neus geboord. De terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores wordt namelijk niet in Argentinië afgewerkt, besloot de Zuid-Amerikaanse Voertbalfederatie Conmebol. Maar waar dan wel? Volgens het Spaanse televisieprogramma Jugones de La Sexta is het Santiago Bernabéu een grote kandidaat om de Superclàsico op 8 of 9 december te huisvesten. Het akkoord tussen de UEFA, de Conmebol, de FIFA, de RFEF (de Spaanse Voetbalfederatie) en Real Madrid zou bijna gesloten zijn. Enkel de Spaanse regering moet zijn fiat nog geven. De aftrap zou om 20u30 (16u30 Argentijnse tijd) gegeven worden en de wedstrijd zou onder leiding staan van een Spaanse scheidsrechter. Ook Miami (VS), Asunción (Paraguay), Abu Dhabi en Genua (Italië) werden eerder genoemd als mogelijke kandidaten. Dat weekend speelt Real Madrid overigens op verplaatsing in La Liga (zondag 9 december tegen Huesca).

Overvallers halen appartement PSG-spits Choupo-Moting leeg tijdens match tegen Liverpool

De Kameroense aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting is gisteravond het slachtoffer geworden van een woninginbraak. Dat meldde de Parijse politie. Er werd voor zo’n 600.000 euro aan goederen gestolen. Choupo-Moting was op het moment van de inbraak niet thuis. Hij zat op de bank tijdens het duel tussen zijn team PSG en Liverpool (2-1) op de vijfde speeldag van de Champions League en mocht 25 minuten voor tijd invallen.

De overvallers namen vooral waardevolle juwelen en handtassen mee uit het appartement van de spits. De 29-jarige Choupo-Moting maakte afgelopen zomer enigszins verrassend de overstap van het uit de Premier League gedegradeerde Stoke City naar de Franse hoofdstad. Sindsdien kwam hij tot negen officiële duels (acht invalbeurten) voor de Parijzenaars, en één goal.

“Voetballers kregen hartprobleem door onbekend middel in Cyprus”

Zeker drie voetballers die afgelopen seizoen voor clubs uit de hoogste afdeling op Cyprus uitkwamen, kampen met hartproblemen. De internationale spelersvakbond (FIFPro) roept de Cypriotische autoriteiten en de UEFA op tot een grondig onderzoek. De spelers zouden sinds de start van vorig seizoen bepaalde middelen toegediend hebben gekregen om sneller te herstellen. Volgens de FIFPro gebeurde dat bij zeker vier Cypriotische clubs die op het hoogste niveau actief zijn. Drie spelers kampen daardoor nu met een ernstig hartprobleem. De FIFPro denkt dat die klachten zijn veroorzaakt door toedoen van het onbekende middel. De spelersvakbond wil zo snel mogelijk weten om welk middel het gaat, omdat andere spelers van de vier betrokken clubs mogelijk ook gevaar lopen. De FIFPro en de Cypriotische spelersvakbond voorzien de drie spelers met hartproblemen van medische en financiële hulp.

AEK Athene onderneemt actie tegen fans

De clubleiding van AEK Athene belooft actie te ondernemen tegen de aanhangers die zich dinsdag misdroegen voor en tijdens het duel tegen Ajax in de Champions League. De Amsterdamse fans in het uitvak werden bestookt met vuurwerk en er werd zelfs een molotovcocktail gegooid. "We veroordelen krachtig de gewelddelicten in het Olympisch Stadion. Niet alleen omdat dit gebeurde tijdens een wedstrijd in de Champions League, maar ook omdat ze een belediging zijn van onze lange historie", staat te lezen op de website van de Griekse kampioen. De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden. Een flinke straf dreigt voor AEK en wellicht ook voor Ajax omdat de fans vuurwerk teruggooiden richting de Griekse relschoppers. "We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid", zegt de clubleiding van AEK. "We willen de schuld niet afschuiven en zullen ook geen goedkope excuses of alibi's verzinnen. We veroordelen wat dinsdag is gebeurd en zullen alle mogelijke acties ondernemen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. We hebben al bewezen dat we goed weten hoe we onze fouten moeten herstellen.”