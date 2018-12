FT buitenland. Nieuwe zege voor Düsseldorf - Griezmann weer beslissend voor Atletico - Lazio weet opnieuw wat winnen is

Redactie

22 december 2018

Griezmann weer beslissend voor Atletico

Atletico Madrid heeft zijn thuiswedstrijd tegen Espanyol met 1-0 gewonnen. Griezmann besliste het duel kort na rust op strafschop, na een overtreding op Koke. Correa rondde die aanval prachtig af, maar de scheidsrechter had op dat moment al gefloten voor een penalty. Griezmann was vorige week tegen Real Valladolid (3-2) ook al beslissend met twee doelpunten en een assist. Atletico komt door de zege op 34 punten, evenveel als koploper FC Barcelona, dat later vandaag nog aan de slag moet tegen Celta de Vigo.

Nieuwe zege voor Düsseldorf

In de Bundesliga heeft Fortuna Düsseldorf, de ploeg van Dodi Lukebakio en Benito Raman, een belangrijke uitzege geboekt op het veld van Hannover. Het enige doelpunt viel in blessuretijd via invaller Oliver Fink. Lukebakio speelde de hele wedstrijd, Raman mocht 20 minuten voor tijd invallen. Voor Düsseldorf is het de tweede zege op rij. Eerder deze week versloeg het leider Borussia Dortmund met 2-1. Door de 6 op 6 staat het nu veertiende, vier punten boven de degradatiestreep.

River Plate pakt derde plaats op WK voor clubs

Het Argentijnse River Plate is derde geworden op het WK voor clubs in Abu Dhabi. In de troostfinale versloeg de Zuid-Amerikaanse kampioen het Japanse Kashima Antlers overtuigend met 4-0. Twee weken geleden won River Plate nog de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, tegen aartsrivaal Boca Juniors.

Halverwege de eerste helft kon middenvelder Bruno Zucculini de score openen voor River Plate (24.). In de tweede helft sloegen invaller Gonzalo Martinez met twee doelpunten (73. en 93.) en Rafael Santos Borré op strafschop (89.) de Japanners helemaal tegen het canvas. Voor spelmaker Gonzalo Martinez was het de laatste wedstrijd voor River Plate. Hij verhuist voor een slordige 15 miljoen naar de Amerikaanse kampioen Atlanta United. Met twee doelpunten nam Martinez afscheid in stijl. “Het is heel emotioneel, ik ben deze club dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om als voetballer en als mens te groeien”, aldus de tweevoudig Argentijns international.

Dinsdag had River Plate zich in de halve finales nog laten verrassen door het Arabische Al Ain. Na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd, liep het voor River mis bij de strafschoppen en kon Al Ain in eigen land doorstoten naar de finale. In de andere halve finale was Real Madrid een maatje te groot voor het Japanse Kashima Antlers. De finale tussen Real Madrid en Al Ain staat later op de namiddag op het programma.

Lazio, met invaller Lukaku, weet opnieuw wat winnen is

Lazio Rome heeft op de zeventiende speeldag in de Serie A nog eens een competitiewedstrijd gewonnen. De Romeinen legden Cagliari met 3-1 over de knie en maakten een einde aan een reeks van zeven matchen zonder zege. Jordan Lukaku mocht het slotkwartier volmaken.

Milinkovic-Savic (12.), Acerbi (23.) en Lulic (67.) stelden de overwinning veilig voor de thuisploeg. In de slotminuten scoorde Joao Pedro (90.+3) de eerredder vanaf de penaltystip. Jordan Lukaku kwam in de 77e minuut tussen de lijnen. De vleugelverdediger, die het seizoensbegin in rook zag opgaan door een knieblessure, kwam voor de vijfde keer in actie dit seizoen. Silvio Proto, in de Europa League vier keer tussen de palen, wacht nog steeds op zijn competitiedebuut.

Na vier draws en een nederlaag in de Serie A en twee verliespartijen in de Europa League, knoopt Lazio zo opnieuw aan met de overwinning. De laatste zege dateerde alweer van 8 november, toen Marseille met 2-1 werd geklopt.

De Romeinen gaan voorlopig voorbij AC Milan. Met 28 punten bezet de ploeg van Lukaku en Proto de vierde plek, op ruime afstand van leider Juventus (46 ptn).

Ciman alweer op terugweg naar MLS

De passage van Laurent Ciman (33) bij het Franse Dijon lijkt van korte duur. Volgens meerdere Canadese bronnen zet de Rode Duivel alles op alles om terug naar Canada te kunnen. FC Toronto is kandidaat om Ciman opnieuw naar de States te halen, waar zijn dochtertje - dat aan een vorm van autisme lijdt - de beste verzorging kan krijgen. Ciman zou daarvoor zelfs zijn contract bij Dijon willen verbreken. Hij kwam dit seizoen nog maar negen keer in actie voor de Franse club.

Na Montréal Impact en Los Angeles FC moet Toronto nu de derde club in de MLS worden voor Ciman. Bij het Canadese team vindt hij onder meer Victor Vázquez terug en ook Gregory van der Wiel, Chris Mavinga en de Italiaan Sébastian Giovinco staan er onder contract. (VDVJ/SJH)

Bosz zo goed als zeker naar Leverkusen

Peter Bosz wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. Volgens BILD zijn club en trainer er op enkele details na uit. Volgens de krant wordt huidig trainer Heiko Herrlich dan ook eerstdaags ontslagen.

De Nederlandse oefenmeester liet eerder al weten dat hij in januari graag weer aan de slag wil gaan. De oud-trainer van onder meer Ajax en Borussia Dortmund stond ook in de belangstelling van Anderlecht en Hoffenheim. De 55-jarige Bosz stond in de zomer van 2017 al in de belangstelling van Werkself, maar koos toen voor Borussia Dortmund. Daar werd hij na 24 wedstrijden ontslagen. Sindsdien zit hij zonder club.

Bayer Leverkusen staat momenteel op de tiende plaats in de Bundesliga en leed al zeven competitienederlagen dit seizoen.