FT buitenland: Nieuwe blessure voor Vermaelen - Opnieuw prijs voor Salah: Egyptenaar troeft alweer De Bruyne af

13 mei 2018

21u05

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Vermaelen valt geblesseerd uit bij Barcelona

De blessures blijven hem achtervolgen. Vandaag moest Thomas Vermaelen opnieuw geblesseerd naar de kant. Op het veld van Levante voelde hij iets in de hamstring en deed de Rode Duivel meteen teken naar de bank. 'Over en out' voor vanavond. Zwaar teleurgesteld zette de verdediger van Barcelona zich neer op de grasmat. Hij kreeg nog een aai over de bol mee van ploegmakker Jerry Mina vooraleer hij vervangen werd door Gerard Piqué. Voorlopig is het nog afwachten hoe ernstig de blessure is.

AC Milan zeker van Europa League, Atalanta ook nog in de running

AC Milan heeft zich op de 37e speeldag in de Italiaanse Serie A verzekerd van minstens de zevende plaats, die recht geeft op de voorrondes van de Europa League. De Rossoneri speelden 1-1 gelijk op het veld van Atalanta, dat ook nog dingt naar de Europese tickets.

Voor de plaatsen zes (poulefase Europa League) en zeven (voorrondes Europa League) komen met AC Milan, Atalanta en Fiorentina nog drie ploegen in aanmerking. In dat opzicht was de partij tussen Atalanta en AC Milan in Bergamo razend interessant. De Milanezen leken op weg naar een zuinige 1-0 zege na een doelpunt van Kessie (60.), waardoor de zesde plaats veiliggesteld was. Toch slikten de Rossoneri nog een late gelijkmaker in de blessuretijd. Doelman Donnarumma liet zich ringeloren door Masiello. Timothy Castagne voetbalde 79 minuten mee.

AC Milan is met 61 punten minstens zeker van de zevende plaats. De ploeg van coach Gennaro Gattuso kan niet meer bijgebeend worden door Fiorentina (57 punten), de achtste in de stand. Atalanta kan zelf nog over AC Milan springen, maar is met 60 punten ook niet ongrijpbaar voor Fiorentina. Op de slotspeeldag zakt Atalanta af naar Cagliari. AC Milan en Fiorentina kijken elkaar dan weer in de ogen.

In de Turkse voetbalcompetitie lijkt het voor Tortol Lumanza onmogelijk om de degradatie af te wenden. Zijn club Osmanlispor verloor zondag op de voorlaatste speeldag met 2-3 van Besiktas. Lumanza trok zijn ploeg aanvankelijk nog op sleeptouw. Zijn assist zorgde voor het openingsdoelpunt van Gurler, maar het leverde Osmanlispor niets op. Lumanza en co. staan net onder de degradatiestreep met 33 punten. Dat zijn er drie minder dan Akhisar, dat aan een punt uit twee wedstrijden genoeg heeft om het lot van Osmanlispor te bezegelen.

Roland Lamah loodst Dallas met twee doelpunten voorbij LA Galaxy

Roland Lamah heeft opnieuw van zich doen spreken in de Amerikaanse MLS. De voormalige Rode Duivel scoorde twee doelpunten tegen topclub Los Angeles Galaxy en bezorgde zijn team FC Dallas zo de drie punten. Het werd 3-2 in Dallas.

Op slag van rust glipte Lamah door de buitenspelval en zette hij de 2-0 op het scorebord. Na de pauze kopte hij simpel de 3-1 tegen de netten. Dallas speelde nog met vuur na rood voor Ziegler in de 73e minuut. Verder dan de aansluitinstreffer van Boateng kwam LA echter niet meer. Zlatan Ibrahimovic plaatste een vrije trap in de slotminuten nog tegen de paal. Dallas staat met 16 punten op de derde plaats in de Western Conference, Galaxy (10 ptn) is slechts negende.

FC Sion verzekerde zich zondag na een rampseizoen op de slotspeeldag van het behoud in de Zwitserse voetbalcompetitie. De ploeg van Ilombye Mboyo won met 3-2 van St. Gallen en kan niet meer bijgebeend worden door rode lantaarn Lausanne, dat degradeert na een forfaitnederlaag tegen degradatieconcurrent Thun. De supporters van Lausanne werkten hun frustraties uit op de fans van Thun, dat 0-2 leidde en zo het lot van Lausanne bezegelde. De partij werd definitief stilgelegd na het supportersgeweld.

In de Spaanse Primera Division verloor degradant Malaga op de voorlaatste speeldag met 4-1 op het veld van Espanyol. Maxime Lestienne startte bij Malaga in de basis en werd na een uur gewisseld.

Benito Raman kampioen met Düsseldorf in Duitse tweede klasse

Fortuna Düsseldorf heeft zich op de slotspeeldag in de Duitse 2.Bundesliga verzekerd van de titel. In een rechtstreeks titelduel met competitieleider Nürnberg haalde de ploeg van Benito Raman het met 2-3.

Beide ploegen waren al langer zeker van de promotie naar de hoogste voetbalafdeling in Duitsland. Op de slotspeeldag stond in Neurenberg het prestigeduel met de titel als inzet nog op het programma. De bezoekers, met Benito Raman in de basis, stonden al snel 2-0 in het krijt, maar herstelden nog voor het uur het evenwicht. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de blessuretijd bezorgde Ayhan de zege en de titel aan Fortuna. Raman was op dat moment al naar de kant gehaald.

Düsseldorf wipt zo in extremis nog over Nürnberg naar de eerste plaats. De ploeg van Raman verzamelde 63 punten, Nürnberg komt drie punten tekort.

Lazio Roma vergeet tegen Crotone Champions League-ticket veilig te stellen

Lazio Roma heeft op de voorlaatste speeldag in de Italiaanse Serie A verzaakt het ticket voor de groepsfase van de Champions League veilig te stellen. De Romeinen kwamen op het veld van staartploeg Crotone niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Jordan Lukaku stond bij Lazio niet op het wedstrijdblad.

Door de verrassende nederlaag van Inter Milaan tegen Sassuolo (1-2), kon Lazio zich mits een zege bij Crotone verzekeren van deelname aan de Champions league volgend seizoen. Door de draw is de kloof tussen het nummer vier Lazio (72 punten) en het nummer vijf Inter (69 ptn) nog overbrugbaar.

Zo wacht Lazio nog een spannende finale op de slotspeeldag. De Romeinen ontvangen dan Inter, dat in een rechtstreeks duel nog de kans krijgt om het verschil van drie punten weg te poetsen en op onderling resultaat het kampioenenbal in te gaan.

Nog op de 37e speeldag deed Chievo Verona een prima zaak in de strijd om het behoud. Met invaller Samuel Bastien, die 25 minuten voetbalde, ging Chievo winnen op het veld van Bologna (1-2). Daardoor laat de club uit Verona de degradatiezone achter zich. Met een marge van twee punten is Chievo wel nog niet helemaal veilig. Op de slotspeeldag wacht een thuiswedstrijd tegen rode lantaarn Benevento.

Swansea degradeert na zeven seizoenen naar Championship

Swansea City degradeert naar de Engelse Championship. Op de slotspeeldag van de Premier League gingen de 'Swans' voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen het al gedegradeerde Stoke City. Swansea is er dus niet in geslaagd de enige overgebleven concurrent Southampton in te halen.

De ploeg van coach Carlos Carvalhal moest rekenen op een mirakel. Niet alleen won Swansea City best met ruime cijfers van Stoke, er moest ook gerekend worden op een doelpuntenfestival van Manchester City op het veld van Southampton. Het verschil tussen beide ploegen bedroeg immers 3 punten, het verschil in doelpuntensaldo was 9 treffers.

De 'Swans' slaagden echter niet in de eigen opdracht, al was de start voortvarend dankzij een doelpunt van Andy King (14.). Nog voor de pauze boog Stoke die achterstand helemaal om via Badou Ndiaye (31.) en Peter crouch (41.). Zo valt na zeven seizoen het doek voor Swansea, dat de voorbije jaren telkens tegen de degradatie vocht. Carvalhal zorgde voor een korte opflakkering, maar de voorbije negen wedstrijden werd niet meer gewonnen. De Portugees gaat niet mee met de Welshe club naar de Championship. Ook clubiconen Leon Britton (374 wedstrijden voor Swansea) en Angel Rangel (537) namen afscheid van de supporters.

Lazio zo goed als zeker van CL-ticket

Lazio Roma heeft in de Serie A door een 2-2-gelijkspel bij Crotone het vierde ticket voor de Champions League zo goed als zeker gesteld. De Romeinen liepen daardoor tot drie punten uit op concurrent Inter Milaan. De Romeinen hebben bovendien een beter doelsaldo dan Inter, +41 tegen +35. Op de laatste speeldag treffen Lazio en Inter elkaar in Rome. Inter heeft een ruime zege nodig om alsnog als vierde te eindigen.

Lulic bracht Lazio in Crotone op voorsprong uit een strafschop, maar na een halfuur stond het weer gelijk via Simy. Ceccherini bracht de thuisploeg op voorsprong. Vijf minuten voor tijd bezorgde Milinkovic-Savic de bezoekers alsnog een punt.

Tessa Wullaert verovert met Wolfsburg Duitse titel

De voetbalvrouwen van VfL Wolfsburg hebben zondag de titel in de Bundesliga gepakt. Het team van Red Flame Tessa Wullaert klopte Essen met 2-0 en kan in de stand op twee speeldagen voor het einde niet meer bijgebeend worden.

Het is voor Wolfsburg de vierde Duitse titel. Voor Wullaert, die de hele partij op het veld stond, is het na 2017 de tweede.

Wolfsburg kan net als in 2013 de treble pakken. Dan moet de ploeg in de Duitse bekerfinale wel voorbij Bayern München en in de finale van de Champions League afrekenen met Olympique Lyon.

Hamburg SV past beroemde klok aan

Hamburg SV heeft na de degradatie uit de Bundesliga de beroemde klok in het Volksparkstadion aangepast. Op die klok werd bijgehouden hoe lang HSV al in de Bundesliga speelt. Daar kwam zaterdagmiddag een einde aan, na 54 jaar, 261 dagen, 36 minuten en 2 seconden. HSV won weliswaar zelf de laatste competitiewedstrijd tegen Mönchengladbach met 2-1, maar omdat concurrent Wolfsburg met 4-1 won van 1. FC Keulen degradeerde de roemruchte club uit Hamburg voor het eerst uit de Bundesliga.

HSV heeft de aanduiding op de klok nu aangepast. Er staat niet langer 'in de Bundesliga sinds', maar 'traditieclub sinds', gevolgd door een digitale klok die aangeeft hoe lang de club al bestaat. Zondag stond de teller op 130 jaar en 226 dagen, met daarna ook de uren, minuten en seconden. HSV werd gesticht in 1887.

The clock in Hamburg's Volksparkstadion is still ticking!



But, instead of saying: "in the Bundesliga since..."

It now reads: "Tradition since..."



(📸 @kaibehrmann) #HSV pic.twitter.com/4DY8uLKl4c DW Sports(@ dw_sports) link

Carrasco lijdt nieuwe nederlaag met Dalian Yifang

Yannick Carrasco heeft met zijn Chinese club Dalian Yifang met 1-0 verloren van Jiangsu Suning. Carrasco speelde de volle 90 minuten. In Schotland verloor Dedrick Boyata dan weer op de laatste speeldag van Aberdeen met 0-1.

Op het uur scoorde Zichang Huang (60.) het enige doelpunt van de wedstrijd. Carrasco staat met Dalian Yifang nu vijftiende en voorlaatste met zes punten. Na tien speeldagen kon Dalian Yifang nog maar een overwinning en drie gelijke spelen uit de brand slepen. Jiangsu Suning is vierde met negentien punten, een minder dan de twee leiders Shanghai SIPG en Shandong Luneng.

Gisteren speelde Axel Witsel met Tianjin Quanjian 1-1 gelijk tegen Shandong Luneng Taishan. In het klassement staat Tianjin Quanjian negende met twaalf punten uit tien wedstrijden.

Ook verlies voor Boyata en Celtic

Celtic, dat al zeker was van de titel, verloor zondag op de 38e en laatste speeldag met 0-1 van Aberdeen. Dedryck Boyata stond de hele wedstrijd in de verdediging van Celtic. Andrew Considine (47.) scoorde net na de rust het enige doelpunt. Boyata beëindigt zijn seizoen met 28 wedstrijden en twee doelpunten op zijn teller. Celtic is Schots kampioen met 82 punten, Aberdeen is tweede met 73 punten. Glasgow Rangers eindigt derde met 70 punten.

Geselecteerde Saoedische WK-ref wordt verdacht van corruptie

Een Saoedische scheidsrechter die werd aangeduid voor het WK in Rusland, heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan corruptie. Fahad Al Mirdasi zou in eigen land de finale van de prestigieuze King's Cup leiden, maar werd in laatste instantie vervangen door de Engelsman Mark Clattenburg. De voormalige topref werkt inmiddels voor de Saoedische federatie. Die organisatie bevestigde dat er een onderzoek tegen de ref is gestart, maar gaf geen verdere uitleg.

Volgens de krant Asharq Al-Awsat nam de 32-jarige scheidsrechter contact op met de voorzitter van een van de finalisten en zou hij geld hebben gevraagd. Al Mirdasi is een van de vijf Arabische spelleiders die werden geselecteerd voor het WK in Rusland (14 juni-15 juli). Hij was er vorig jaar ook bij op de Confederations Cup.

Belgian eDevils verliezen eerste interland

De Belgian eDevils hebben zaterdag in Parijs hun allereerste wedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Frankrijk ging de kersverse nationale ploeg met 3-0 onderuit in een virtuele interland die volgens een best-of-five werd afgewerkt.

In het hoofdkwartier van de Franse voetbalbond nam Quentin Vande Wattyne een vliegende start met de virtuele Rode Duivels. Al snel kwam de professionele gamer van Excel Moeskroen op een 0-2 voorsprong. Zijn Franse tegenstander Corentin Thuillier ging echter nog op en over Vande Wattyne (5-4) en bezorgde Frankrijk een eerste punt.

Ook Stefano Pinna kwam in zijn duel tegen Nathan Gil op voorsprong, maar de Limburger verloor uiteindelijk met 3-1. Daardoor rustte alle druk op de schouders van Jason De Villers en Geoffrey Meghoe. Zij moesten winnen tegen het PSG-duo Corentin Chevrey en Lucas Cuillerier, maar opnieuw waren 'les Bleus' met 3-1 te sterk voor de Belgische gamers.

Omdat het verschil onoverbrugbaar was, werden de laatste twee individuele duels niet meer afgewerkt. De Belgian eDevils sloten zo hun eerste interland af zonder overwinning. Ook voor het Franse eSports-team was het de allereerste wedstrijd.

Stadion van Kaliningrad, waar België tegen Engeland speelt, is officieel geopend

Het WK-stadion in Kaliningrad is officieel ingewijd met een competitiewedstrijd tussen het lokale FC Baltika en Tyumen. Over anderhalve maand wordt in hetzelfde stadion de groepsmatch tussen de Rode Duivels en Engeland gespeeld.

De bouw van het Kaliningrad Stadium, ook Baltika Stadium genoemd, startte in 2015 en liep de nodige vertragingen op door financiële moeilijkheden. De gloednieuwe voetbaltempel biedt plaats aan 35.000 toeschouwers. Na de wereldbeker wordt de capaciteit met 10.000 zitjes verminderd.

Tijdens het WK worden er vier groepsmatchen gespeeld, met naast België/Engeland (28 juni) ook Kroatië/Nigeria (16 juni), Servië/Zwitserland (22 juni) en Spanje/Marokko (25 juni).

Tunesische spits Taha Yassine Khenissi onzeker voor Rusland

De Tunesische aanvaller Taha Yassine Khenissi (26 caps, 5 goals) is onzeker voor het WK in Rusland. Dat meldt het Tunesische persagentschap TAP. De 26-jarige Khenissi sukkelt met een spierblessure. Tunesië is op het WK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in groep G.

"Een MRI-scan heeft een spierletsel aangetoond bij Khenissi. De aanvaller zal gedurende 21 dagen een revalidatieschema opvolgen en daarna zal een nieuwe controle uitsluitsel geven over de evolutie van de blessure", meldt zijn club Espérance Tunis op zijn website.

Khenissi blesseerde zich donderdag op de laatste speeldag van de Tunesische competitie tegen JS Kairouan (2-2). Espérance Tunis was toen wel al zeker van de landstitel. De blessure is een nieuwe domper voor bondscoach Nabil Maâlouf, nadat middenvelder Youssef Msakni van het Qatarese Al Duhail Sports Club al was uitgevallen met een zware knieblessure en daardoor zes maanden aan de kant staat. Eventuele vervangers voor Khenisssi zijn Zulte Waregem-spits Hamdi Harbaoui of Ahmed Akaichi, die zaterdag nog de beker van Saoedi-Arabië won met Ittihad FC.

Nabil Maâlouf maakt maandag zijn voorselectie met 35 spelers bekend. Het WK start voor de Tunesiërs op 18 juni. Dan nemen ze het in groep G op tegen Engeland. Vervolgens treffen ze de Rode Duivels op 23 juni en Panama op 28 juni.

Mohamed Salah is Premier League Speler van het Seizoen

Mohamed Salah is verkozen tot Premier League Speler van het Seizoen. De Egyptische aanvaller van Liverpool, goed voor 31 treffers (en tien assists) in 35 competitiematchen, haalde het in een verkiezing door een panel van experten, Premier League-aanvoerders en het publiek.

De vijf andere genomineerden waren Rode Duivel Kevin De Bruyne (Manchester City), diens ploegmaat Raheem Sterling, David de Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur) en James Tarkowski (Burnley).

De 25-jarige Salah werd eerder al gelauwerd door zijn collega-spelers (PFA Award) en de journalisten (FWA Award). Op de erelijst volgt Salah de Fransman N'Golo Kanté op. Vincent Kompany (2012) en Eden Hazard (2015) wonnen de award ook al.

Congratulations to the @EASPORTSFIFA Player of the Season @MoSalah!#PLAwards pic.twitter.com/xg0JuyVy0M Premier League(@ premierleague) link

Zlatko Junuzovic ruilt Werder Bremen voor Red Bull Salzburg

De Oostenrijker Zlatko Junuzovic verlaat na 6,5 seizoenen Werder Bremen. Hij gaat in eigen land voetballen voor kampioen Red Bull Salzburg.

De 30-jarige middenvelder was einde contract bij Werder. Hij ondertekende in Salzburg, halvefinalist in de Europa League, een verbintenis voor drie jaar.

De Oostenrijker speelde 55 keer voor zijn land (zeven goals). Na de mislukte WK-kwalificatiecampagne kondigde hij in oktober vorig jaar zijn afscheid van de nationale ploeg aan.

Roberto Mancini vertrekt bij Zenit Sint-Petersburg

Roberto Mancini zit vandaag voor het laatst op de bank bij Zenit Sint-Petersburg. Het contract van de 53-jarige Italiaan wordt in onderling overleg ontbonden, zo bevestigt de Russische topclub op zijn website.

De thuismatch tegen Khabarovsk op de 30e en laatste speeldag wordt Mancini's laatste opdracht als coach van Zenit, dat op een teleurstellende vijfde plaats staat, op tien punten van kampioen Lokomotiv. Mancini kwam in juni 2017 naar Sint-Petersburg. Onder zijn leiding won Zenit slechts 21 van zijn 44 wedstrijden.

De weg ligt voor Mancini nu open om bondscoach van zijn land te worden. Italiaanse kranten meldden begin mei al dat hij een akkoord voor twee jaar zou hebben met de Italiaanse federatie. Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger werd Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld. Carlo Ancelotti bedankte voor de job. Ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) zouden op de shortlist van de bond staan.

Oliver Kahn heeft grote vraagtekens bij WK-deelname van Neuer

Dinsdag maakt de Duitse bondscoach Joachim Löw zijn voorselectie voor het WK bekend. Het is afwachten of Manuel Neuer wordt opgeroepen. Het sluitstuk van Bayern München is al sinds september out met een voetbreuk en werkt sindsdien aan een comeback. Oliver Kahn, een van zijn voorgangers in het doel van Bayern en de Mannschaft, betwijfelt in een interview met Bild am Sonntag alvast of het wel een goed idee is Neuer te selecteren voor Rusland.

"Je moet je afvragen of het wel zin heeft een speler, die meer dan een half jaar geblesseerd was, naar een wereldkampioenschap mee te menen. Het is een zware beslissing voor de verantwoordelijke", zegt Kahn over de knoop die Joachim Löw moet doorhakken. (lees onder de foto verder)

Titelverdediger Duitsland begint de WK-voorbereiding op 23 mei. Ten laatste op 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve selectie met drie keepers en twintig veldspelers doorgeven aan de FIFA.

"Alleen Manuel Neuer kan voor zichzelf uitmaken of een WK-deelname nog zinvol en mogelijk is", vervolgt Oliver Kahn. "Maar dat hij vandaag nog niet speelt, is toch een teken dat hij nog geen 100 procent is."

Neuer hoopte dit seizoen nog te kunnen keepen in de Bundesliga, maar dat lukte niet meer. Mogelijk hoort hij tot de selectie van Bayern voor de bekerfinale van volgend weekend tegen Eintracht Frankfurt. De eerstvolgende interland staat op 2 juni in Klagenfurt tegen Oostenrijk op het programma.

Mocht Neuer afhaken voor het WK, dan houdt Löw Marc-André ter Stegen achter de hand. De doelman van Barcelona was vorig jaar al de Duitse nummer 1 tijdens de (gewonnen) Confederations Cup in Rusland. Kahn gelooft in de kwaliteiten van Ter Stegen. "Hij is een heel goeie keeper. Je kan erop vertrouwen. Met hem moeten we ons geen zorgen maken", besluit de 48-jarige Kahn, die 86 keer tussen de palen van de Mannschaft stond. Duitsland speelt op het WK in groep F tegen Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

PSG-voorzitter Al-Khelaifi: "2000 procent zeker dat Neymar blijft"

Neymar wordt in de Spaanse media nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar de Primera Division. Volgens sommige bronnen zou Real Madrid een monsterbod voorbereiden op de voormalige Barcelona-aanvaller. Voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi zijn het loze geruchten en zal de Braziliaanse ster, die al maanden revalideert van een voetbreuk, ook volgend seizoen in het Parc des Princes voetballen.

"Ik ben er 2000 procent zeker van dat hij (Neymar) zal blijven. De Spaanse kranten zijn er al sinds oktober over bezig. Ik antwoord niet op geruchten, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij een speler van Paris Saint-Germain zal blijven", verklaarde Al-Khelaifi gisteren na de 0-2 nederlaag tegen Rennes.

Over de opvolging van Unai Emery, die de Franse kampioen verlaat, volgt snel duidelijkheid, zo beloofde de PSG-preses. "Morgen, misschien, of overmorgen maken we bekend wie de nieuwe trainer zal worden. Wie het wordt, ga ik nu nog niet zegggen. Jullie spelen met ons, wij spelen met jullie."

Vooral de Duitser Thomas Tuchel, ex-trainer van Borussia Dortmund, wordt als kandidaat naar voor geschoven.

De opvolger van Emery krijgt als voornaamste taak succes boeken in de Champions League. Dit seizoen speelden Thomas Meunier en co andermaal geen hoofdrol op het kampioenenbal. In de achtste finales bleek Real Madrid een maat te groot voor de Parijzenaars.

Mikael Forssell bergt voetbalschoenen op

Mikael Forssell, een van Finlands meest succesvolle voetballers, zet een punt achter zijn carrière. Dat maakte hij bekend in een videoboodschap op Twitter.

"Ik heb deze dag lang voor mij uitgeschoven maar nu heb ik beslist te stoppen als profvoetballer", kondigde de 37-jarige aanvaller aan. Hij voegde eraan toe in de sport te willen blijven als trainer of manager. Forssell volgde er al opleidingen voor. "Het zou een droom zijn", vertelde de Fin.

Forssell werd in 1997 prof in eigen land bij HJK, waar Chelsea hem een jaar later wegplukte. Voor de Blues scoorde hij, verspreid over meerdere seizoenen, vijf keer in 33 competitiematchen. Na uitleenbeurten aan Crystal Palace, Borussia Mönchengladbach en Birmingham verhuisde hij in 2005 definitief naar die laatste club. Daarna droeg hij nog het shirt van Hannover, Leeds, zijn opleidingsclub HJK en Bochum. Het Finse HIFK was zijn laatste ploeg.

De Fin verzamelde 86 caps en scoorde daarin 29 doelpunten.