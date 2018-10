FT buitenland. Nicolas Castillo (ex-Club) bezorgt Chili zege in Mexico - Italië oefent tegen VS in Genk - Bolt niet naar Malta Redactie

17 oktober 2018

09u14

Bron: Belga 1

Usain Bolt bedankt voor aanbod uit Malta

Usain Bolt zal niet te bewonderen zijn in de Maltese voetbalcompetitie. Landskampioen Valletta FC hoopte de voormalige spurtbom te verleiden met een tweejarig contract, maar de Jamaicaan sloeg de aanbieding af.

“Er is heel veel interesse voor de voetballer Usain”, zegt zijn manager Ricky Simms aan ESPN. “We worden regelmatig benaderd met gelijkaardige voorstellen. Maar ik kan bevestigen dat Usain niet wenst in te gaan op dit aanbod uit Malta.”

Eerder deze week raakte bekend dat de nieuwe eigenaars van Valletta FC, investeringsmaatschappij Sanban Group uit Abu Dhabi, wilden uitpakken met Usain Bolt als aanwinst. “Een kampioen is altijd welkom en bij Valletta FC geloven wij dat niets onmogelijk is”, vertelde Ghasston Slimen, algemeen directeur en CEO van de club, aan ESPN.

Toen hij hoorde dat Bolt geen interesse had, stelde Slimen zich sportief op. “We wensen Usain het allerbeste in zijn voetbalcarrière. Het aanbod van Valletta FC blijft geldig”, klonk het in een reactie bij ESPN.

De 32-jarige Bolt traint al een tijdje mee bij de Australische eersteklasser Central Coast Mariners. Afgelopen weekend scoorde hij in een oefenduel zijn eerste twee doelpunten voor de ploeg, maar een contract kreeg ‘s werelds snelste man nog niet aangeboden.

Castillo (ex-Club) bezorgt Chili zege in Mexico

Chili heeft een oefenduel in Queretaro tegen Mexico met 0-1 gewonnen. Het enige doelpunt kwam kort voor tijd op naam van Nicolas Castillo. De voormalige spits van Club Brugge, vandaag aan de slag bij Benfica, mocht in de 78ste minuut invallen en scoorde tien minuten later de winnende treffer.

Colombia was dan weer met 3-1 te sterk voor Costa Rica. Carlos Bacca, net als Castillo een oud-aanvaller van Club Brugge, opende na 30 minuten de score in het Amerikaanse Harrison (New Jersey). Kendall Waston maakte net voor de pauze gelijk, maar met twee doelpunten van Juan Hernandez (72., 90.) haalde Colombia het alsnog.

De Verenigde Staten en Peru hielden het in East Hartford (Connecticut) op een 1-1-gelijkspel. Joshua Sargent (49.) bracht de thuisploeg op voorsprong, Edison Flores zette de stand kort voor affluiten (86.) in evenwicht.

"GOLAZO DE CHILE"#LaRojaEnCHV | A minutos de terminar el partido, Nico Castillo realizó sorprendente jugada y anotó un gol para Chile, marcando el triunfo definitivo de la Roja frente a la selección mexicana ⚽💪🇨🇱 https://t.co/IlrPdezsu1 pic.twitter.com/KVFiUfzw30 Chilevision(@ chilevision) link

Luminus Arena wordt decor voor oefenduel VS - Italië

De Luminus Arena van KRC Genk wordt op 20 november het decor voor een oefenwedstrijd tussen de Verenigde Staten en Italië. Dat bevestigt de Amerikaanse voetbalbond op zijn website. Het wordt het twaalfde duel tussen de twee landen, die er allebei niet bij waren op het WK in Rusland. De VS konden slechts een keer winnen van de ‘Squadra’, een oefenduel in 2012 in Genua (1-0). Drie keer werd het een gelijkspel, zeven keer won de viervoudige wereldkampioen. Vijf dagen voor de match in Genk nemen de VS het in een oefenwedstrijd op Wembley op tegen Engeland.