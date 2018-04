FT buitenland: Neymar weet pas op 17 mei wanneer hij weer kan spelen - Ook Agüero is een maand out - Dortmund wuift Batshuayi uit De voetbalredactie

18 april 2018

07u45 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Neymar richt zich op WK

Neymar speelt dit seizoen niet meer voor Paris Saint-Germain. Dat heeft de Braziliaanse superster, onlangs geopereerd aan een voet, op een bijeenkomst in Sao Paulo laten doorschemeren. "Het volgende onderzoek is op 17 mei, dan wordt duidelijk wanneer ik weer kan spelen", verklaarde Neymar. De laatste wedstrijd dit seizoen van PSG is twee dagen later. "Wanneer ik naar Parijs terugkeer, is nog niet duidelijk. Bijna elke dag praat ik met de mensen van de club. Je club kampioen zien worden en daar zelf niet bij zijn, is lastig, maar mijn gezondheid gaat nu voor alles."

Neymar verwacht wel dat hij in de loop van mei aan de voorbereiding met de Braziliaanse selectie op de wereldtitelstrijd in Rusland kan beginnen. "Ik doe zoveel mogelijk oefeningen, laat me dagelijks behandelen en wanneer ik weer kan trainen zal ik tot het uiterste gaan. Ik wacht al vier jaar op het WK in Rusland. Het is een droom, een kans die ik niet wil missen. Ik hoop dat ik de Wereldbeker niet op televisie ga moeten volgen en ga er wel van uit dat ik genoeg tijd ga hebben om me klaar te stomen. Als alles goed gaat, kom ik sterker terug dan voorheen." In afwachting speelt Neymar videospelletjes en poker met zijn vrienden.

Agüero is maand out

Manchester City-aanvaller Sergio Agüero heeft een kijkoperatie ondergaan aan zijn knie. De Argentijn staat een maand aan de kant, maar raakt fit voor het WK. Agüero had al een tijdje last van zijn knie en na een tackle in de match tegen Manchester United verergerde de blessure. Gisteren ging hij bij dokter Cugat in Barcelona onder het mes. Man City stemde in met de operatie omdat de titel al binnen is. Over minder dan twee maanden speelt Argentinië zijn eerste WK-match tegen IJsland.

Er is ook goed nieuws voor Manchester City. De kersverse landskampioen werd door het sportarbitragehof TAS vrijgesproken in een zaak over een transfer van een jeugdspeler. City had een 16-jarige Argentijn aangetrokken en riskeerde zo een transferverbod van twee jaar, maar zo ver kwam het dus niet. (KTH)

Guadalajara wint in finale Concacaf

Guadalajara heeft een grote stap gezet op weg naar winst van de Champions League in de Concacaf-regio (Noord-en Midden-Amerika en het Caribisch gebied). De Mexicaanse voetbalclub won in Canada in de finale met 2-1 van Toronto FC. De return in het Guadalajara Estadio Akron is volgende week.

Rodolfo Pizarro bracht Guadalajara al na 2 minuten spelen op voorsprong. Toronto kwam in de 18de minuut langszij via Jonathan Osorio. Het winnende doelpunt kwam op naam van Alan Pulido.

Vorig jaar ging de eindzege naar Pachuca, ook uit Mexico. Toronto kan de eerste Canadese club worden die de Champions League van de Concacaf wint.

Dortmund wuift Batshuayi uit

Met pijn in het hart, een groepsfoto en een door alle spelers gehandtekend shirt met het nummer 11 van boezemvriend Marco Reus nam Michy Batshuayi gisteren afscheid van Dortmund. "Niets dan liefde voor jullie allemaal, #Echte Liebe", schreef de geblesseerde Rode Duivel bij de foto en hij wenste zijn ex-ploegmaats succes. Het was zijn laatste dag in Duitsland. Batshuayi, op krukken en met een beschermend verband om de linkerenkel, reisde daarna door naar Londen. Bij werkgever Chelsea wordt hij verwacht voor verdere onderzoeken van de gehavende enkel. Tegen collega-Rode Duivels liet hij verstaan dat hij zeker fit raakt voor het WK. Zijn inactiviteit wordt tussen vier en zes weken geschat. Zonder terugval haalt hij makkelijk de deadline. Batshuayi lag bij Dortmund enorm goed in de groep. Maatje Reus riep zijn bestuur zelfs op om Batsman definitief vast te leggen. Na het seizoen waagt Dortmund mogelijk een poging, maar Chelsea wil eerst een nieuwe trainer aanstellen alvorens een knoop door te hakken in het dossier. (KTH)

Duitse VAR-penalty ongeldig?

Na de omstreden strafschop die Mainz in de rust tegen Freiburg (2-0) mocht trappen, is het de vraag of Freiburg een klacht zal indienen om de match te herspelen. Ref Winkmann had de eerste helft al afgefloten toen hij op advies van de videoref het handspel van Freiburg net voor de rust alsnog bestrafte met een penalty. De spelers moesten uit de catacomben weer het veld op. Volgens de FIFA-regels mag een ref echter een beslissing niet meer veranderen als de wedstrijd beëndigd is en zich buiten het veld begeeft. Winkmann zou het veld even verlaten hebben, maar al op het veld contact hebben gehad met de videoref. (BF)

El Hadary straks de oudste?

Door het uitvallen van hun eerste doelman, zal Essam El Hadary de Egyptische nummer één zijn in Rusland. El Haddary (45) kan zo de oudste speler ooit worden in de WK-geschiedenis. Het huidige record staat op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon. (DPB)