FT Buitenland: Neymar voedt geruchten met mysterieuze Instagrampost - Halilhodzic moet twee maanden voor WK-start opkrassen bij Japan

Quando eu e meu amigo @leomessi nos unimos grandes coisas acontecem! Já já conto mais para vcs! Fiquem ligados! Een foto die is geplaatst door null (@neymarjr) op 09 apr 2018 om 00:01 CEST

Neymar doet geruchtenmolen draaien

Neymar revalideert momenteel in zijn thuisland Brazilië van de operatie aan zijn voet, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn volgers op sociale media op tijd en stond te voorzien van een nieuwe foto of filmpje. En de laatste foto die hij online heeft gegooid, zorgt voor de nodige 'fuzz'. Hij haalde een foto vanonder het stof van hem met Lionel Messi op diens huwelijk vorig jaar en voegde er ook nog een mysterieus bijschrift aan toe: "Wanneer mijn vriend Lionel Messi en ik ons verenigen, gebeuren grote dingen. Later meer!"

Vahid Halilhodzic moet twee maanden voor WK-start opkrassen bij Japan

Vahid Halilhodzic zal niet met Japan naar het WK trekken. De 65-jarige Bosniër kreeg na enkele tegenvallende resultaten zijn ontslag en werd vervangen door de Japanner Akira Nishino. De Japanse voetbalfederatie maakte het nieuws vandaag bekend na afloop van een crisisvergadering op de bondszetel in Tokio.

Halilhodzic kwam in maart 2015 aan het roer bij Japan. Hij leidde het land naar een zesde opeenvolgende kwalificatie voor de wereldbeker. Maar de ontgoochelende uitslagen van eind vorige maand in de oefeninterlands tegen Mali (1-1) en Oekraïne (1-2), twee duels die op Sclessin in Luik werden gespeeld, doen hem nu de das om.

Met Akira Nishino, een coach met veel ervaring in de Japanse J-League, stelde de federatie al een opvolger aan.

Japan is op het WK in Rusland ingedeeld in groep H met Colombia (19 juni), Senegal (24 juni) en Polen (28 juni). In de achtste finales is België mogelijk een tegenstander.

Voor Halilhodzic komt er dus sowieso geen tweede duel tegen de Rode Duivels op een wereldbeker. Vier jaar geleden was hij met Algerije de eerste tegenstander van de Belgen in de groepsfase op het WK in Brazilië. Het werd toen in Belo Horizonte 2-1 voor de Duivels na goals van Fellaini en Mertens. Algerije stootte net als België wel door naar de achtste finales, waar het slechts na verlengingen plooide tegen de latere wereldkampioen Duitsland.