FT buitenland: Neymar start training bij Brazilië - Emery volgt Wenger op bij Arsenal - Flinke domper voor Argentinië, dat eerste doelman ziet uitvallen voor WK

23 mei 2018

07u47

Buitenlands Voetbal

Emery en Arsenal bevestigen: Spanjaard wordt opvolger Wenger

De kogel is door de kerk: Unai Emery wordt de nieuwe coach van Arsenal. De geruchtenmolen rond het trainerschap van de Spanjaard bij Arsenal draaide al een tijdje op volle toeren. De laatste dagen klonken de berichten steeds luider dat de ex-coach van PSG de opvolger van Arsène Wenger zou worden. De gewezen trainer van Sevilla en PSG deed daarbij zelf zijn duit in het zakje door op zijn persoonlijke website een foto te plaatsen met een niet mis te verstane boodschap: "Ik ben trots om deel uit te maken van de Arsenal-familie". Het kiekje werd snel verwijderd, maar mag nu weer te voorschijn gehaald worden. Ook Arsenal zelf bevestigde het nieuws op de clubwebsite: "A new dawn, a new era, a new chapter." Het jaar 0 na Wenger is zo definitief begonnen.

A new dawn. A new era. A new chapter.#WelcomeUnai pic.twitter.com/kGrE2gMLQl Arsenal FC(@ Arsenal) link

Laurent Ciman (Los Angeles FC) houdt Borussia Dortmund op gelijkspel

Laurent Ciman heeft met Los Angeles FC 1-1 gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund in een vriendschappelijke wedstrijd. Dortmund sleepte met een treffer van Maximilian Philipp in de 87e minuut een gelijkspel uit de brand, tien minuten na het openingsdoelpunt van Aaron Kovar.

In het met 22.000 toeschouwers gevulde Banc of California Stadium speelde Borussia-doelman Roman Weidenfeller, die een punt zet achter zijn carrière, zijn laatste wedstrijd. Peter Stöger, die door Lucien Favre opgevolgd wordt, zat dan weer voor het laatst op de bank bij de Borussen. Bij Dortmund ontbraken de voor het WK geselecteerde spelers.

Ciman, de aanvoerder bij de thuisploeg, werd na 51 minuten naar de kant gehaald. De verdediger behoort tot de 28-koppige voorselectie van bondscoach Roberto Martinez voor het WK.

AC Milan dreigt Europa League-ticket kwijt te spelen

AC Milan heeft de voorbije drie seizoenen het reglement omtrent financiële fair play niet nageleefd. Bijgevolg dreigt de Italiaanse club komend seizoen uitgesloten te worden van de Europa League. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) dinsdagavond bekendgemaakt.

De UEFA weigerde een schikking te aanvaarden, in december voorgesteld door AC Milan. Eerder maakte de Europese Voetbalbond kenbaar dat het grote twijfels heeft over leningen ter waarde van 300 miljoen euro, die tegen oktober 2018 moeten terugbetaald worden aan het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management. Volgens de UEFA is het niet duidelijk of AC Milan dat bedrag kan terugbetalen en welke financiële garanties ertegenover werden geplaatst door voorzitter Li Yonghong. De Chinese ondernemer kocht AC Milan in april 2017.

De Club Financial Control Body kan AC Milan de komende weken uitsluiten van de Europa League. Dat ticket behaalde de Rossoneri dit seizoen nadat het op de zesde plaats was geëindigd in de Serie A.

"De beslissing van de UEFA heeft me verrast en geeft me een bitter gevoel", verklaart Marco Fassone, algemeen directeur van AC Milan. "Woensdag zullen we kijken naar de juridische kant van de beslissing. Dit kan enorme schade toebrengen aan het imago van de club."

Neymar voor het eerst op het trainingsveld

De Braziliaanse superster Neymar heeft zijn eerste trainingsminuten bij de nationale ploeg achter de kiezen. De dribbelkont van PSG lag sinds maart in de lappenmand met een voetblessure, maar maakte gisteren een uurtje vol met de bal aan de zijde van Gabriel Jesus en Danilo.

Sinds zijn uitvallen is de hamvraag of Neymar fit zal geraken voor het Wereldkampioenschap in Rusland. Op training leek het alvast de goede weg op te gaan, maar of hij de start van het WK haalt, is nog hoogst onzeker. Mogelijk maakt Neymar enkele minuten in de voorbereiding van Brazilië.

Domper voor Argentinië in aanloop naar WK

Argentinië moet het op het komende WK in Rusland zonder zijn eerste keeper Sergio Romero stellen. De reservedoelman van Manchester United heeft op training in Buenos Aires een blessure opgelopen aan de rechterknie.

"Romero werd van de lijst met 23 spelers voor het WK gehaald", zo meldt de Argentijnse voetbalbond (AFA) op zijn website. Nahuel Guzman, die uitkomt voor het Mexicaanse Tigres, is zijn vervanger.

De 31-jarige doelman, die 83 caps telt, moet volgens de AFA vermoedelijk onder het mes gaan. Romero, olympisch kampioen met Argentinië op de Spelen van 2008 in Peking, was erbij op de WK's van 2010 en 2014. Vier jaar geleden strandden de Argentijnen pas in de finale.

River Plate-doelman Franco Armani lijkt nu in poleposition te liggen om onder de lat te staan in Rusland. Willy Caballero, back-up van Thibaut Courtois bij Chelsea, werd eveneens geselecteerd door bondscoach Jorge Sampaoli.

Argentinië vangt op 16 juni het WK aan met een wedstrijd tegen IJsland. Vijf dagen later staat een duel met Kroatië op het programma. In de laatste groepsmatch kijken de Albiceleste op 26 juni Nigeria in de ogen.