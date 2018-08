FT buitenland. Neymar sluit aan op training bij PSG, Juventus klopt Ciman en MLS-selectie Redactie

02 augustus 2018

10u19

Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Neymar terug bij PSG

Neymar heeft vandaag in het Chinese Shenzhen bij de spelersgroep van Paris Saint-Germain aangesloten, zo blijkt uit een video op sociaalnetwerksites. Voor de duurste voetballer aller tijden is het meer dan vijf maanden geleden dat hij zijn Parijse ploegmaats zag. Eind februari liep Neymar een zware voetblessure op, waarna er een herstel van maanden volgde in Brazilië. Na de Wereldbeker in Rusland kreeg hij enkele weken verlof om te bekomen van de nederlaag tegen de Rode Duivels in de kwartfinales. De Braziliaanse vedette sprak nadien van de "grootste teleurstelling in zijn carrière". Daarnaast werd hij gelinkt aan een eventuele transfer naar Real Madrid, eind vorige maand bevestigde Neymar echter in de Franse hoofdstad te zullen blijven.

Paris Saint-Germain vertoeft na een eerder bezoek aan Singapore sinds gisteren in China. Daar wordt zaterdag de Franse Supercup gespeeld tegen Monaco.

Juventus wint All-Star Game tegen MLS-selectie met Ciman

Juventus heeft woensdag (plaatselijke tijd) in Atlanta het All-Star Game tegen een selectie van spelers uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) gewonnen. Na de reguliere speeltijd stond er in de Mercedes Benz Arena 1-1 op het scorebord, de Italiaanse landskampioen haalde het uiteindelijk op strafschoppen met 5-3. Mattia De Sciglio scoorde de beslissende elfmeter.

In de MLS-selectie was er een basisplaats voor Laurent Ciman, de verdediger bleef bij de rust in de kleedkamer. Toen stond de 1-1 al op het scorebord, na de Italiaanse openingstreffer voor Andrea Favilli en de gelijkmaker voor Josef Martinez. Voor jaar was de zege in het All-Star Game voor Real Madrid. De laatste keer dat de Amerikaanse MLS-selectie eens kon winnen, dateert al van 2015. Toen waren ze te sterk voor Tottenham Hotspur.