FT buitenland. Neymar revalideert in Brazilië, maar krijgt PSG-dokter mee De voetbalredactie

21 februari 2019

09u01

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Neymar stapt vandaag op het vliegtuig richting Brazilië om er zijn voetblessure verder te laten verzorgen. De topspits van PSG zal een tiental dagen in zijn thuisland vertoeven om er een speciale therapie te volgen. Hij krijgt een lid van de medische staf van PSG mee als begeleider, zo maakte de Franse kampioen bekend.

De 26-jarige Neymar blesseerde zich eind januari in het bekerduel tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Als alles volgens plan verloopt, kan Neymar half april opnieuw voetballen. PSG zou hem dan kunnen opstellen in de kwartfinales van de Champions League. Zonder Neymar wonnen de Parijzenaars met 0-2 van Manchester United in de heenwedstrijd van de achtste finales. Op 6 maart volgt de return in Parijs.

Meer over Neymar

sport

sportdiscipline

voetbal

PSG

Brazilië