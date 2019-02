FT buitenland. Neymar revalideert in Brazilië, maar krijgt PSG-dokter mee - Nantes beboet om vuurwerk voor Sala De voetbalredactie

21 februari 2019

10u08

Neymar revalideert in Brazilië

Neymar stapt vandaag op het vliegtuig richting Brazilië om er zijn voetblessure verder te laten verzorgen. De topspits van PSG zal een tiental dagen in zijn thuisland vertoeven om er een speciale therapie te volgen. Hij krijgt een lid van de medische staf van PSG mee als begeleider, zo maakte de Franse kampioen bekend.

De 26-jarige Neymar blesseerde zich eind januari in het bekerduel tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Als alles volgens plan verloopt, kan Neymar half april opnieuw voetballen. PSG zou hem dan kunnen opstellen in de kwartfinales van de Champions League. Zonder Neymar wonnen de Parijzenaars met 0-2 van Manchester United in de heenwedstrijd van de achtste finales. Op 6 maart volgt de return in Parijs.

Nantes beboet om vuurwerk voor Sala

Nantes heeft twee boetes van in totaal 21.000 euro gekregen voor het afsteken van vuurwerk door de fans. Dat gebeurde tijdens de thuiswedstrijden tegen Saint-Étienne en Nîmes Olympique, als onderdeel van een eerbetoon aan de Argentijnse spits Emiliano Sala. Vuurwerk is echter verboden op de tribunes en de tuchtcommissie van de Franse competitie houdt daar ook in dit bijzondere geval aan vast.

Nantes verkocht Sala vorige maand voor zo’n 20 miljoen euro aan Cardiff City. Enkele dagen nadat de deal was gesloten, verdween het vliegtuigje waarin Sala van Frankrijk naar Wales zou vliegen boven Het Kanaal van de radar. Na een lange zoektocht werd het toestel gevonden op de zeebodem, met daarin het lichaam van de Argentijn.

Nantes en Cardiff City voeren ondertussen een moeizame juridische strijd over de transfersom. Volgens de Engelse krant The Times dreigt de familie van Sala een uitkering van bijna 800.000 euro mis te lopen, omdat Cardiff de aanwinst nog niet had ingeschreven bij de Premier League. Sala moest nog zijn handtekening zetten onder wat papierwerk, maar zo ver kwam het niet.