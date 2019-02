FT buitenland. Neymar revalideert in Brazilië - Lass Diara stopt met voetbal - City-fan in kritieke toestand in Duits ziekenhuis



21 februari 2019

Lassana Diarra hangt schoenen aan de haak

De Franse middenvelder Lassana Diarra zet op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière, zo maakte hij op zijn Twitter-account bekend. “Het moment is gekomen om de schoenen aan de haak te hangen”, schreef hij. “Voor het voetbal heb ik veel gegeven, dankzij het voetbal heb ik veel gekregen. Ik mag dan wel een bladzijde omdraaien, vergeten zal ik niets. Ik denk dan meteen ook aan mijn eerste selectie voor de Franse nationale elf. Het nationale shirt mogen draaien is de droom van elke voetballer.”

De mededeling kwam er enkele uren nadat zijn club Paris Saint-Germain had bekendgemaakt dat zijn contract bij PSG, dat tot de zomer liep, in onderling overleg was ontbonden. Diarra stapte begin 2018 van Al-Jazira over naar PSG. Onder coach Thomas Tuchel kreeg de middenvelder dit seizoen amper speeltijd. In de competitie kwam hij slechts drie keer in actie, voor het laatst in oktober.

De defensieve middenvelder heeft er een goedgevulde carrière opzitten. Na zijn doorbraak bij Le Havre (2004-2005) volgden Chelsea (2005-2007), Arsenal (2007-2008), Portsmouth (2008-2009), Real Madrid (2009-2012), Anzji Machatsjkala (2012-2013) en Lokomotiv Moskou (2013-2014). Na zijn passage bij Lokomotiv Moskou werd hij door de FIFA voor een jaar geschorst omwille van een contractueel dispuut met de club uit de Russische hoofdstad.

Supporter van City ligt in kritieke toestand in Duits ziekenhuis

Een supporter van Manchester City is na de Champions Leaguewedstrijd van gisteravond in Schalke aangevallen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en verkeert in een kritieke toestand, zo bevestigt de Engelse topclub op zijn website. City laat weten samen te werken met de politie van Manchester en Duitse ordediensten om meer informatie te verzamelen. De Citizens hebben medewerkers in Duitsland achtergelaten om de familie van de gewonde supporter bij te staan.

Manchester City won na twee late goals met 2-3 van Schalke en heeft zo de beste kaarten in handen om door te stoten naar de kwartfinales van de Champions League.

Erwin Koeman volgt Pim Verbeek op als bondscoach van Oman

De Nederlander Erwin Koeman volgt zijn landgenoot Pim Verbeek op als bondscoach van Oman. De voetbalbond van het land uit het Midden-Oosten heeft de 57-jarige Koeman een contract voor twee jaar gegeven. Verbeek stapte onlangs op bij Oman, nadat hij dat land voor het eerst door de groepsfase van de Azië Cup had geleid. Oman moest op het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten in de achtste finales buigen voor Iran (0-2). Enkele weken later maakte Verbeek bekend dat hij stopt als bondscoach. De Rotterdammer is inmiddels als bestuurslid technische zaken terug bij Sparta Rotterdam.

Erwin Koeman was eerder bondscoach van Hongarije. De oudste van de broertjes Koeman werd eind vorig jaar weggestuurd bij Fenerbahçe. De 31-voudig international begon bij de Turkse club als assistent van Phillip Cocu en fungeerde na diens ontslag een paar weken als interim-hoofdtrainer. Daarvoor was hij assistent van broer Ronald bij Southampton en Everton. Ronald Koeman is sinds begin vorig jaar de bondscoach van Oranje.

Neymar revalideert in Brazilië

Neymar stapt vandaag op het vliegtuig richting Brazilië om er zijn voetblessure verder te laten verzorgen. De topspits van PSG zal een tiental dagen in zijn thuisland vertoeven om er een speciale therapie te volgen. Hij krijgt een lid van de medische staf van PSG mee als begeleider, zo maakte de Franse kampioen bekend.

De 26-jarige Neymar blesseerde zich eind januari in het bekerduel tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Als alles volgens plan verloopt, kan Neymar half april opnieuw voetballen. PSG zou hem dan kunnen opstellen in de kwartfinales van de Champions League. Zonder Neymar wonnen de Parijzenaars met 0-2 van Manchester United in de heenwedstrijd van de achtste finales. Op 6 maart volgt de return in Parijs.

Nantes beboet om vuurwerk voor Sala

Nantes heeft twee boetes van in totaal 21.000 euro gekregen voor het afsteken van vuurwerk door de fans. Dat gebeurde tijdens de thuiswedstrijden tegen Saint-Étienne en Nîmes Olympique, als onderdeel van een eerbetoon aan de Argentijnse spits Emiliano Sala. Vuurwerk is echter verboden op de tribunes en de tuchtcommissie van de Franse competitie houdt daar ook in dit bijzondere geval aan vast.

Nantes verkocht Sala vorige maand voor zo’n 20 miljoen euro aan Cardiff City. Enkele dagen nadat de deal was gesloten, verdween het vliegtuigje waarin Sala van Frankrijk naar Wales zou vliegen boven Het Kanaal van de radar. Na een lange zoektocht werd het toestel gevonden op de zeebodem, met daarin het lichaam van de Argentijn.

Nantes en Cardiff City voeren ondertussen een moeizame juridische strijd over de transfersom. Volgens de Engelse krant The Times dreigt de familie van Sala een uitkering van bijna 800.000 euro mis te lopen, omdat Cardiff de aanwinst nog niet had ingeschreven bij de Premier League. Sala moest nog zijn handtekening zetten onder wat papierwerk, maar zo ver kwam het niet.

Mainz geeft coach Sandro Schwarz nieuw contract

De Duitser Sandro Schwarz (40) heeft zijn contract als trainer van Bundesligaclub Mainz met twee jaar verlengd. Hij ligt nu vast tot de zomer van 2022, zo is vandaag bekendgemaakt.

Schwarz werd in 2013 jeugdcoach bij Mainz, de club waar hij jarenlang als middenvelder had gespeeld. Sinds juni 2017 leidt hij de A-kern. Hij had nog een contract tot 2020. Mainz staat na 22 speeldagen op de elfde plaats in de Bundesliga, twaalf punten boven de degradatiezone.