FT buitenland: Neymar ontslagen uit het ziekenhuis - Sneijder stopt na 133 interlands als Nederlands international

04 maart 2018

15u40

Bron: Eigen berichtgeving 1

Neymar niet langer in ziekenhuis na enkeloperatie

PSG-aanvaller Neymar is vandaag uit het Mater Dei-ziekenhuis in het Braziliaanse Belo Horizonte ontslagen, een dag na zijn succesvol verlopen enkeloperatie, zo stelden media ter plaatse vast.

De 26-jarige Braziliaanse international werd aan boord van een helikopter overgebracht naar de luchthaven, waar een privéjet stond te wachten. Meer dan waarschijnlijk bracht dat vliegtuig hem naar Mangaratiba, waar hij een buitenverblijf heeft.

Neymar liep vorig weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging daarvoor zaterdag onder het mes. PSG liet alvast weten dat de operatie "in perfecte omstandigheden" verlopen is.

Neymar zal onmiddellijk met zijn revalidatie starten. Binnen zes weken zal, zo liet de club weten, een evaluatie plaatsvinden waarbij een mogelijke datum voor een terugkeer naar het trainingsveld besproken wordt. De totale onbeschikbaarheid van Neymar is dus nog niet bekend, maar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken. Maar ook voor zijn club PSG is de blessure van de aanvaller een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.

Sneijder stopt bij Oranje

Wesley Sneijder neemt na 133 interlands afscheid van het Nederlands elftal. De 33-jarige Utrechter heeft dat besloten na uitvoerig overleg met bondscoach Ronald Koeman, die onlangs op bezoek was bij Sneijder in Qatar. De nieuwe bondscoach vertelde Sneijder dat hij een andere weg wil inslaan bij het Nederlands elftal.

"Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international", zegt Sneijder zondag in een verklaring op de KNVB-website. "Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze."

Sneijder verhuisde begin januari van de Franse club Nice naar Al Gharafa in Qatar. Daarmee diende het einde van zijn imposante interlandloopbaan zich al aan. Koeman, de opvolger van Dick Advocaat, ziet geen toekomst meer in Sneijder nu die niet meer op topniveau speelt. "Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling", aldus de Nederlandse bondscoach. "Maar ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken."

Wesley Sneijder debuteerde op 30 april 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). De toen negentienjarige Utrechter was op dat moment net doorgebroken bij Ajax. Al in zijn derde interland greep Sneijder de hoofdrol. Hij leidde Oranje met een wervelend optreden in de play-offs voor het EK langs Schotland (6-0). Na het EK 2004 in Portugal veroverde de nummer 10 een vaste basisplaats in het Nederlands elftal.

OnsOranje on Twitter Wesley Sneijder stopt als international: https://t.co/xu3GIackrF. @sneijder101010, bedankt voor alle onvergetelijke momenten in Oranje! 🔶 #WesleyBedankt https://t.co/o4KJncz772