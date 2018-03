FT buitenland: Neymar ontslagen uit het ziekenhuis - Isaac Mbenza trefzeker voor Montpellier - Januzaj zet Alaves opzij De voetbalredactie

Olympiakos en Panathinaikos delen de punten

De Atheense derby tussen Olympiakos en Panathinaikos is op de 24ste speeldag in de Griekse voetbalcompetitie op een 1-1 gelijkspel geëindigd. Beide ploegen scoorden uit een penalty.

Olympiakos klom op het uur op voorsprong. Na een overtreding van Oikonomou in de zestien, moest Panathinaikos met tien man voort. De thuisploeg profiteerde optimaal: Fortounis zette de elfmeter om. Ondanks het nummerieke ondertal sleepte Panathinaikos nog een punt in de wacht. Na een overtreding van Björn Engels, die samen met Silvio Proto, Kevin Mirallas en Vadis Odjidja-Ofoe in de basis stond, kregen de bezoekers ook een strafschop. Invaller Mounier (87.) hing de bordjes in evenwicht. Odjijda-Ofoe werd na 55 minuten naar de kant gehaald. Olympiakos kan zo niet profiteren van de nederlaag van PAOK. De titelverdediger staat met 47 punten derde op 7 punten van AEK en 5 punten van PAOK. Panathinaikos is achtste met 31 punten.

Adnan Januzaj en Real Sociedad zetten Alaves opzij met 2-1

Real Sociedad heeft op de 27e speeldag in de Spaanse Primera Division met 2-1 gewonnen tegen Alaves. Adnan Januzaj speelde 68 minuten mee bij Sociedad.

De thuisploeg zat al na 10 minuten op rozen dankzij Moreno (6.) en Illarramendi (11.). Alaves kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Alfonso (39.). Januzaj startte in de basis en werd halverwege de tweede half naar de kant gehaald. In de stand rukt Sociedad op van de zestiende naar de twaalfde plaats. Alaves wordt zestiende.

Rapid Wenen verloor de Oostenrijkse topper van de 25e speeldag op het veld van leider Salzburg met 1-0. Bij de bezoekers speelde Boli Bolingoli-Mbombo de hele wedstrijd. Salzburg voert de stand soeverein aan, Rapid bezet de vierde plaats.

In de Zwitserse voetbalcompetitie speelde Ilombe Mboyo met Sion 1-1 gelijk tegen Luzern. Mboyo werd in de 57ste minuut gewisseld. Sion blijft tiende en laatste in de stand. Met nog twaalf speeldagen te gaan bedraagt de achterstand op het veilige Thun 3 punten.

Sparta geeft rode lantaarn door aan Roda

Sparta is de rode lantaarn opnieuw kwijt. De Rotterdammers hebben op de 26ste speeldag in de Nederlandse Eredivisie tegen ADO Den Haag hun vierde competitiezege van het seizoen geboekt (2-1). In de stand wipt Sparta over Roda, dat nu de ranglijst afsluit.

De ploeg van aanvoerder Ryan Sanusi, die de match volmaakte, keek tegen een vroege achterstand aan, maar via Kramer (62.) en oude bekende Muhren (ex-Zulte Waregem/83.) werden de broodnodige punten alsnog binnengehaald. Nog onderin de stand schiet FC Twente weinig op met een punt tegen Groningen (1-1). De Belgische doelmannen Jorn Brondeel (Twente) en Kevin Begois (Groningen) zaten op de bank.

Twente bezet de zestiende plaats, Sparta is zeventiende en voorlaatste. Beide ploegen hebben 18 punten. De achterstand op Willem II bedraagt al vijf punten. Hekkensluiter Sparta verzamelde er 17. In de Eredivisie degradeert enkel de rode lantaarn rechtstreeks, de nummers 16 en 17 spelen een naronde. Nog op de 26ste speeldag deelden PEC Zwolle en VVV Venlo de punten (1-1). Leroy Labylle maakte de slotminuten vol bij VVV, dat de tiende plaats bezet.

Mbenza aan het kanon voor Montpellier

Isaac Mbenza was vanavond weer trefzeker in de Ligue 1. In de partij tegen Olympique Lyon tekende onze landgenoot al in de zevende minuut voor de openingstreffer. De 21-jarige spits stond op de goede plek om het leer in doel te prikken. Het leverde Montpellier echter niet de zege op, want Mariano Diaz zorgde nog voor de gelijkmaker. Het is ondertussen wel de zesde treffer voor Mbenza in de Franse eerste klasse. Enkel zijn ploegmakker Giovanni Sio (7 treffers) doet beter bij de Franse club.

Nantes er niet in geslaagd te stunten op het veld van Marseille. Na een vroege treffer van Dubois (11.) leken de "Kanaries", met Joris Kayembe de hele match tussen de lijnen, op weg naar een driepunter. Thauvin (90.+5) maakte er na slecht wegwerken nog 1-1 van. In de slotminuut kreeg Nantes-verdediger Pallois nog rood voor protest. Marseille is derde met 56 punten, Nantes bezet de zevende plaats.

Levante verbreekt samenwerking met coach Muniz

Het Spaanse Levante heeft de namiddag na de draw tegen Espanyol (1-1) de samenwerking met trainer Juan Ramon Lopez Muñiz stopgezet. Paco Lopez, de coach van de beloften, neemt zijn plaats in tot het einde van het seizoen.

De 49-jarige Muñiz betaalt het gelag voor een reeks van vijftien competitiewedstrijd zonder overwinning. Daardoor is Levante afgezakt naar de zeventiende plaats in La Liga. De ploeg uit Valencia staat met 21 punten net boven de degradatiestreep. Las Palmas kan maandag, wanneer het naar Celta Vigo moet, zelfs over Levante springen.

Muniz zat sinds de zomer van 2016 op de bank bij Levante en promoveerde vorig jaar met zijn ploeg naar het hoogste niveau van Spanje.

Neymar niet langer in ziekenhuis na enkeloperatie

PSG-aanvaller Neymar is vandaag uit het Mater Dei-ziekenhuis in het Braziliaanse Belo Horizonte ontslagen, een dag na zijn succesvol verlopen enkeloperatie, zo stelden media ter plaatse vast.

De 26-jarige Braziliaanse international werd aan boord van een helikopter overgebracht naar de luchthaven, waar een privéjet stond te wachten. Meer dan waarschijnlijk bracht dat vliegtuig hem naar Mangaratiba, waar hij een buitenverblijf heeft.

Neymar liep vorig weekend tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging daarvoor zaterdag onder het mes. PSG liet alvast weten dat de operatie "in perfecte omstandigheden" verlopen is.

Neymar zal onmiddellijk met zijn revalidatie starten. Binnen zes weken zal, zo liet de club weten, een evaluatie plaatsvinden waarbij een mogelijke datum voor een terugkeer naar het trainingsveld besproken wordt. De totale onbeschikbaarheid van Neymar is dus nog niet bekend, maar wordt geschat op 2,5 à 3 maanden. De Braziliaan riskeert zo zonder (veel) matchritme in juni naar het WK te moeten trekken. Maar ook voor zijn club PSG is de blessure van de aanvaller een stevige domper. De ploeg uit Parijs werkt dinsdag in eigen stadion de return van de achtste finales van de Champions League af tegen Real Madrid. Thomas Meunier en co verloren de heenmatch in Santiago Bernabéu met 3-1.

Sneijder stopt bij Oranje

Wesley Sneijder neemt na 133 interlands afscheid van het Nederlands elftal. De 33-jarige Utrechter heeft dat besloten na uitvoerig overleg met bondscoach Ronald Koeman, die onlangs op bezoek was bij Sneijder in Qatar. De nieuwe bondscoach vertelde Sneijder dat hij een andere weg wil inslaan bij het Nederlands elftal.

"Toen ik naar Qatar vertrok, wist ik natuurlijk dat dat invloed zou kunnen hebben op mijn carrière als international", zegt Sneijder in een verklaring op de KNVB-website. "Bovendien begrijp ik dat Koeman een nieuw begin wil maken met andere, jongere spelers. We hebben hierover heel open gesproken en dat was een zeer plezierig gesprek. Ik respecteer zijn keuze."

Sneijder verhuisde begin januari van de Franse club Nice naar Al Gharafa in Qatar. Daarmee diende het einde van zijn imposante interlandloopbaan zich al aan. Koeman, de opvolger van Dick Advocaat, ziet geen toekomst meer in Sneijder nu die niet meer op topniveau speelt. "Wesley is een van de beste Nederlandse voetballers van de afgelopen jaren. Een geweldige speler met een geweldige uitstraling", aldus de Nederlandse bondscoach. "Maar ik wil doorselecteren, bouwen aan een nieuw Oranje en moet dus keuzes maken."

Wesley Sneijder debuteerde op 30 april 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). De toen negentienjarige Utrechter was op dat moment net doorgebroken bij Ajax. Al in zijn derde interland greep Sneijder de hoofdrol. Hij leidde Oranje met een wervelend optreden in de play-offs voor het EK langs Schotland (6-0). Na het EK 2004 in Portugal veroverde de nummer 10 een vaste basisplaats in het Nederlands elftal.

