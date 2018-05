FT buitenland: Neymar maakt statement op Twitter - ophef bij tegenstander Rode Duivels: spelers Panama dreigen met WK-boycot De voetbalredactie

13u33 5 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Neymar ontzenuwt geruchten

De Braziliaanse voetbalvedette Neymar lijkt zijn carrière toch te vervolgen bij Paris Saint-Germain. De veelbesproken aanvaller paaide de fans door op Twitter een foto van zichzelf in het shirt van de Parijse topclub te plaatsen.

"Ik ben er trots op het nieuwe shirt te dragen en jullie vreugde te blijven geven", luidde de tekst bij de afbeelding. De 26-jarige aanvaller ondergraaft hiermee de hardnekkige geruchten over een nakend vertrek bij de Franse kampioen. Vooral Spaanse media denken al geruime tijd zeker te weten dat Neymar deze zomer overstapt naar Real Madrid. PSG kocht de Braziliaan vorig jaar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van FC Barcelona.

De duurste voetballer ter wereld liep eind februari een breukje in zijn voet op en moest in eigen land een operatie ondergaan. Neymar keerde onlangs terug in Parijs voor het laatste deel van zijn revalidatietraject. Hij hoopt op tijd volledig fit te zijn voor het WK voetbal, dat over ruim een maand begint in Rusland.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos 🙏 #ICICESTPARIS 🤙 @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh Neymar Jr(@ neymarjr) link

Ruzie bij eerste WK-tegenstander Rode Duivels

Het kan de Rode Duivels maar helpen: bij de Panamese voetbalbond zitten ze tegenwoordig met de handen in het haar. Onze eerste WK-tegenstander worstelt met een conflict over portretrechten. In een gezamenlijk statement hebben de Panamese internationals gisteren hun ongenoegen uitgedrukt over het gebruik van hun beeltenissen in een reclamecampagne voor laptops. Volgens de spelers gebeurde dat zonder voorafgaandelijke toestemming of vergoeding.

Een onoverkomelijk probleem, zo blijkt. "Er is van ons geprofiteerd", aldus de spelersraad. "Als er geen excuses of tegemoetkomingen volgen, sluiten we niet uit dat de bond drieëntwintig andere spelers mag zoeken voor het WK." Een dreigement dat kan tellen, maar bij de Panamese voetbalbond FEPAFUT maken ze zich sterk dat ze het conflict opgelost krijgen voor de afreis naar Rusland. Op 18 juni spelen de boze Panamezen in Sochi hun eerste poulewedstrijd tegen ons land. (MGA)

DC United bevestigt interesse in Rooney (32)

Coach Ben Olsen van de DC United uit de Amerikaanse stad Washington heeft bevestigd dat de club grote belangstelling heeft voor de Engelse voetballer Wayne Rooney. "Maar er is nog geen akkoord over een transfer", meldde hij op de Amerikaanse website TMZ.

De 32-jarige Rooney, nu nog in dienst van Everton, zou onderhandelen over een contract bij DC United in de Major League Soccer tot en met 2020. Coach Sam Allardyce van Everton bevestigde tegenover de BBC dat er wordt onderhandeld, maar wist verder geen inhoudelijke details. De manager liet alleen doorschemeren dat hij zijn beroemde spits niet zal tegenhouden. "Als hij zelf graag wil vertrekken, kan ik daarmee leven."

Rooney, voormalig aanvoerder van Engeland, keerde in de zomer van 2017 terug bij Everton, de club waar hij in al van 2002 tot en met 2004 speelde. Hij tekende in Liverpool een contract voor twee seizoenen. Van 2004 tot 2017 speelde de aanvaller dertien seizoenen voor Manchester United.