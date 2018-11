FT buitenland. Neymar loodst Brazilië langs Uruguay - Kroatië moet Rakitic missen in beslissend duel - Hazard: “Verdien de Ballon d’Or niet” De voetbalredactie

16 november 2018

23u44

Brazilië klopt Uruguay dankzij penaltygoal Neymar

Brazilië heeft vanavond in Londen een oefenwedstrijd tegen Uruguay gewonnen met 0-1. Neymar besliste de Zuid-Amerikaanse galamatch in het Emirates Stadium van Arsenal een kwartier voor tijd vanaf de stip. Ook in de eerste helft deed hij de netten trillen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Neymar scoorde al zijn 60ste doelpunt in 95 wedstrijden in het shirt van de Seleçao. In de nationale topschuttersstand loopt de winger van PSG in op legendes Ronaldo (62 doelpunten) en Pelé (77).

Ontwerper shirt ‘Seleçao’ overleden

De ontwerper van het gele shirt van de ‘Seleçao’, de Braziliaanse nationale ploeg, is op 83-jarige leeftijd overleden. Volgens Globo Esporte vocht Aldyr Garcia Schlee tegen kanker. Garcia Schlee ontwierp in de jaren ‘50 het kanariegele shirt, waarin Brazilië vijf wereldtitels veroverde. Voorheen speelden de Brazilianen in een wit shirt. De Braziliaanse voetbalbond had indertijd een wedstrijd georganiseerd, met als oproep een nieuw shirt voor de nationale ploeg te ontwerpen. Daarbij was er de voorwaarde dat alle kleuren van de Braziliaanse vlag (geel, groen, blauw en wit) op de uitrusting moesten voorkomen.

Kroatië zonder Rakitic in beslissend duel

Kroatië zal het in zijn laatste wedstrijd van de UEFA Nations League, zondag op Wembley tegen Engeland, zonder Ivan Rakitic moeten stellen. De sterkhouder van FC Barcelona kampt met een lichte blessure en keert terug naar zijn club. “We willen met Ivan geen risico nemen”, aldus bondscoach Zlatko Dalic. “Hij keert terug naar Barcelona. We hebben op zijn positie meerdere oplossingen.”

Engeland en Kroatië tellen elk vier punten en bikkelen op Wembley om de groepswinst. De winnaar van het duel sluit de poule op de eerste plaats af. Als de partij op een gelijkspel eindigt, wint Spanje de groep. ‘La Roja’ heeft zijn vier wedstrijden afgewerkt en telt zes punten. Kroatië, dat afgelopen zomer op het WK in Rusland de finale verloor van Frankrijk, klopte gisteren in een spectaculaire wedstrijd Spanje met 3-2. De winning-goal van de Kroaten viel pas in de extra tijd. Rakitic verliet na 68 minuten het veld.

Bonucci laat zich uit over Rode Duivels

Leonardo Bonucci liet zich in een gesprek met Eleven Sports onder meer uit over de Rode Duivels. “Ik vind België een leuk land”, klonk het bij de Italiaan. “België heeft zichzelf heropgebouwd via voetbalscholen, de federatie en structuren die spelers als Hazard, De Bruyne, Kompany, Witsel en Lukaku hielpen openbloeien. Nu zijn dat belangrijke spelers geworden in het internationale voetbal. En of de Rode Duivels Europees kampioen in 2020 kunnen worden? Ik denk het wel. België is één van de kanshebbers. Het is een veel slimmere competitie, dus met zo'n ploeg zullen ze wel hun zegje doen", aldus Bonucci, die het morgen met Italië opneemt tegen Portugal. Die Nations League-partij is tevens te bekijken op Eleven Sports. De aftrap wordt om 20u45 gegeven.

Behandelend arts Nouri definitief weg bij Ajax

Don de Winter is definitief vertrokken bij Ajax. De clubarts behandelde Abdelhak Nouri vorig jaar zomer op het veld in Oostenrijk na hartfalen.

Ajax nam eerder dit jaar de aansprakelijkheid op zich voor het tragische ongeval waarbij Nouri blijvende hersenschade opliep. De Winter werd eerder al op non-actief gesteld door de Amsterdammers.

Eden Hazard: “Ik verdien de Ballon d’Or niet”

Eden Hazard was gisterenavond weer van goudwaarden voor de Rode Duivels. Met een splijtende pass op Thomas Meunier zette hij Michy Batshuayi mee op weg naar de openingstreffer tegen IJsland. De sterke prestaties van Eden Hazard in 2018 gingen niet onopgemerkt voorbij bij de waarnemers. Thierry Henry gunt hem zelfs de Ballon d’Or. “Ik heb een heel mooi jaar achter de rug, maar je moet altijd met de voeten op de grond blijven”, vertelde Hazard na de interland tegen IJsland. “Ik verdien de Ballon d’Or niet. Ik denk dat er andere spelers zijn die beter waren dan ik. Maar jullie moeten ook weten dat de Ballon d’Or geen doel is voor mij. Mijn doel is om zoveel mogelijk plezier te maken op het veld. Als ik hem op een dag zou winnen, des te beter. Maar als ik hem nooit win, is dat ook geen probleem.” Wie mag hem dan wel winnen van Eden Hazard? “Ik zou altijd Modric gezegd hebben, maar hij speelde in het begin van dit seizoen iets minder. Als je de eerste maanden van dit seizoen meetelt, zeg ik Mbappé. Maar ik weet niet of hij het zal worden.”

Batshuayi: “Een vertrek bij Valencia? Dat zijn enkel geruchten”

Michy Batshuayi kon zich nog niet doorzetten bij Valencia. Afgelopen weekend zat de huurling van Chelsea zelfs niet eens in de selectie. Dat het niet draait, ziet ook de Spaanse pers waar zelfs gewag gemaakt wordt van een vervroegde terugkeer naar Londen. “Mijn vertrek bij Valencia? Dat zijn enkel geruchten”, vertelde Batshuayi na de wedstrijd tegen IJsland aan Marca. “Ik heb geen enkel probleem met de club en kan het goed vinden met de trainer. We zitten in een moeilijke fase, maar we zullen blijven werken om de helling te beklimmen.”

Ivan Strinic (Milan) mag na hartproblemen training hervatten

De Kroatische international Ivan Strinic heeft van de dokters groen licht gekregen om de trainingen bij AC Milan te hervatten. De 31-jarige verdediger vervoegde de Italiaanse topclub afgelopen zomer maar speelde er nog geen minuut. Tijdens een routinecontrole half augustus werd immers een hartprobleem vastgesteld.

Strinic stond half juli nog aan de aftrap van de WK-finale tegen Frankrijk maar dat is voorlopig zijn laatste duel. De linksachter ruilde na de wereldbeker Sampdoria Genua voor Milan, maar veel plezier beleefden de Rossoneri nog niet aan hun aanwinst. Medisch onderzoek bracht immers aan het licht dat Strinic leed aan een “begin van hypertrofie van de hartspier”, een abnormale verdikking van de hartspier. Hij kreeg toen een lange rustperiode voorgeschreven.

Vrijdag maakte Milan bekend dat nieuw onderzoek deze week in de hartkliniek van Padua goed nieuws had opgeleverd. Vanaf maandag kan Strinic aansluiten op training.

Mourinho op de Heizel voor Alderweireld?

Opmerkelijke gast in Brussel. Zonder dat er één van zijn spelers in actie kwam, maakte Man U-coach José Mourinho zijn opwachting. Als liefhebber? Misschien, de Portugees gaat tijdens interlandbreaks wel vaker naar wedstrijden kijken. Al is het waarschijnlijker dat hij Toby Alderweireld kwam scouten. The Red Devils zijn namelijk op zoek naar een centrale verdediger en de sterkhouder van Tottenham stond afgelopen zomer al hoog op het verlanglijstje in Old Trafford. Na 65 minuten had Mourinho genoeg gezien en vertrok hij. Een collega van VTM kon hem nog vragen waarom hij hier was. "Voor het weer", antwoordde Mourinho met een Duivelse lach. Waarop hij vertrok in een BMW met privéchauffeur. (VDVJ/KTH)

Nederland-Frankrijk op Eleven Sports

Gisteravond waren de Rode Duivels aan zet in de Nations League, vanavond is het onder meer de beurt aan de Fransen en de Nederlanders. Oranje ontvangt de wereldkampioen in De Kuip in Rotterdam. De match is vanaf 20u45 te zien op betaalzender Eleven Sports, met Anderlecht-reservedoelman Frank Boeckx als cocommentator. Lees HIER onze vooruitblik op de partij, met speciale aandacht voor twee Nederlandse goudklompjes.