FT buitenland. Neymar ligt al in de zon - Bayern-voorzitter Rummenigge verlengt tot 2021 - Werder Bremen bespioneerde tegenstander met drone De voetbalredactie

21 december 2018

16u38 0

Nico Schulz verlengt contract bij Hoffenheim

De Duitse international Nico Schulz heeft zijn contract bij Hoffenheim tot 2021 verlengd. Dat maakt de Duitse club op zijn website bekend.

De 25-jarige Schulz speelt sinds vorig seizoen voor Hoffenheim, dat vorig seizoen knap derde werd, na opgeleid te zijn bij Hertha Berlijn en definitief door te breken bij Borussia Mönchengladbach. Afgelopen september werd Shulz voor de eerste keer geselecteerd voor “die Mannschaft”. Dit seizoen is de viervoudige international een steunpilaar op het middenveld van Hoffenheim.

Na zestien speeldagen staan “die Hoffe” op de zevende plaats in de Bundesliga met 24 punten. In de Champions League kon Schulz met Hoffenheim geen potten breken. In een groep met Manchester City, Lyon en Shakthar Donetsk werd de Duitse club laatste.

Neymar al op vakantie vertrokken

Neymar is al op vakantie vertrokken naar Brazilië vóór de laatste wedstrijd van Paris Saint-Germain voor de winterstop, morgen tegen Nantes. “Dat gebeurde met mijn toestemming”, stelde coach Thomas Tuchel vandaag op een persconferentie.

De Braziliaanse superster kreeg dinsdag in de Ligabeker al rust tegen Orléans (2-1-zege) wegens pijn aan de adductoren. Gisteren plaatste Neymar een foto van zichzelf en zijn familie in Brazilië op Instagram.

“Neymar heeft met een blessure gespeeld tegen Rode Ster Belgrado (4-1 zege in Champions League). Dat was een risico, maar het was superbelangrijk dat risico te nemen. We zijn blij dat zijn blessure niet verergerd is na die match”, vervolgde de PSG-coach. “Neymar wil alle matchen spelen, tegen Orléans en Nantes. Het is altijd hetzelfde met hem. Maar het was het moment om verstandig te zijn en geen risico te nemen met die blessure.”

PSG staat royaal aan de leiding in de Ligue 1 met 44 punten, het verloor nog geen enkele keer in 16 wedstrijden. Eerste achtervolger Lille, dat twee matchen meer heeft gespeeld, volgt op tien punten

Bayern-voorzitter Rummenigge verlengt contract tot 2021

Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge (63) heeft zijn contract bij de Rekordmeister met twee jaar verlengd tot 31 december 2021, zo meldt de club vandaag. Oliver Kahn, van wie de naam als opvolger circuleerde, zal dus nog even geduld moeten hebben.

“Hij heeft zijn kwaliteiten de voorbije 16 jaar in deze functie op indrukwekkende manier getoond. We zijn er zeker van dat hij de juiste man is om Bayern München ook de komende jaren met succes te leiden”, verklaart Uli Hoeness, voorzitter van de Raad van Commissarissen, die tot een overeenkomst kwam met Rummenigge.

Rummenigge is sinds 2002 voorzitter van Bayern. Hoeness drukte recent zijn hoop uit dat de voormalige spits nog één keer zijn contract met twee jaar zou verlengen. “Onze belangrijkste opgave in de komende jaren is Bayern op die manier verder laten ontwikkelen dat we ook in de toekomst één van de meest succesvolle Europese topclubs kunnen blijven”, aldus Rummenigge.

Werder Bremen gebruikte drone om tegenstander Hoffenheim te bespioneren

De Bundesliga-club Werder Bremen geeft toe een drone gebruikt te hebben in aanloop naar het duel tegen Hoffenheim van afgelopen woensdag (1-1). Dat heeft sportief directeur van Werder Bremen Frank Baumann vandaag bekendgemaakt op de clubwebsite.

Tijdens de laatste training voor de competitiematch tegen Werder Bremen merkten enkele Hoffenheim-spelers een drone op boven hun hoofden. Volgens Hoffenheim was hiervoor geen toestemming gegeven, en ze stapten prompt naar de politie.

In het onderzoek werd al snel gekeken naar tegenstander Werder Bremen. Frank Baumann, sportief directeur bij Bremen, geeft toe dat zijn club verantwoordelijk is voor het incident. “Een scout wou informatie verzamelen vanop de training van Hoffenheim en gebruikte daarom voor een korte periode een drone. Deze drone vloog nooit over het terrein en er was geen gevaar voor de spelers”, klinkt het bij Baumann, die benadrukt dat alles al uitgeklaard is. “We hebben niets illegaal gedaan. We hebben de zaak al met Hoffenheim besproken, en alles is geregeld. We willen ons verontschuldigen voor het ongemak bij de spelers.”

Het is niet de eerste keer in de voetbalwereld dat een drone voor problemen zorgt. In 2017 beschuldigde Honduras Australië van spionage met een drone in aanloop naar het WK-kwalificatieduel tussen beide landen.

Real zonder Asensio in finale WK voor clubs

Real Madrid kan in de finale van het WK voor clubs, zaterdag tegen Al Ain in Abu Dhabi, geen beroep doen op Marco Asensio. De 22-jarige flankspeler moet door een dijblessure aan de kant blijven. Asensio viel afgelopen woensdag in de halve finale tegen Kashima Antlers (3-1) geblesseerd uit. Hij stond als invaller voor Gareth Bale nog geen kwartier in het veld. Real Madrid gaf niet mee hoe lang de Spaanse international uit roulatie is. De verwachting is ongeveer vier weken.

Meer dan miljard mensen keek naar WK-finale

De finale van het WK in Rusland tussen Frankrijk en Kroatië is wereldwijd bekeken door 1,12 miljard mensen. Volgens de Wereldvoetbalbond (FIFA) bekeken 3,572 miljard mensen het WK, dat is meer dan de helft van de wereldbevolking van vier jaar of ouder. “3,262 miljard personen bekeken thuis op hun tv-toestel minstens één minuut van het WK”, zo klinkt het in een persbericht. “Naar schatting 309,7 miljoen mensen bekeken de wedstrijden op digitale platforms, op publieke plaatsen of in cafés of restaurants.” Gemiddeld keken 119 miljoen mensen live naar de 64 WK-wedstrijden, aldus nog de FIFA.

Lukaku krijgt week vrij bij Manchester United, Solskjaer: “Heb Romelu nog niet gezien”

Persoonlijke redenen houden Romelu Lukaku (25) een week weg bij Manchester United. De Rode Duivel heeft van zijn club een aantal dagen vrijaf gekregen, maar verdere details werden niet bekendgemaakt. “Ik heb Romelu nog niet gezien. Het was beslist beslist voor ik in dienst kwam”, aldus interim-coach Ole Gunnar Solskjaer.

Om een sterfgeval in de familie draait het naar verluidt niet. Tegen Cardiff en Huddersfield komt Lukaku alvast niet in actie en voor 30 december verwacht zijn club hem niet terug. Solskjaer zal vooraan moeten puzzelen. (KTH)

Arnautovic verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar

Marko Arnautovic is voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar. De 29-jarige spits van West Ham United haalde het voor David Alaba van Bayern München, die de trofee van 2011 tot en met 2016 in ontvangst mocht nemen. “Ik ben blij deze prijs te krijgen. Ik zal hard werken om ervoor te zorgen dat het niet de laatste is”, verklaarde Arnautovic. Op de erelijst volgt hij Marcel Sabitzer op.

De verkiezing wordt georganiseerd door het Oostenrijkse persagentschap APA. De trainers van de twaalf Oostenrijkse eersteklassers zijn stemgerechtigd.