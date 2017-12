FT buitenland: Newcastle zet ex-Rode Duivel in beste elftal uit clubgeschiedenis - Giggs wil bondscoach van Wales worden De voetbalredactie

17u25 1 Getty Images Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Giggs wil bondscoach van Wales worden

Ryan Giggs heeft zichzelf naar voren geschoven als bondscoach van Wales. De 44-jarige Welshman wil graag Chris Coleman opvolgen. "Ik heb nog met niemand van de bond gesproken, maar natuurlijk ben ik geïnteresseerd'', zei de voormalige vleugelspits van Manchester United bij Sky Sports. "Ik wil graag weer als trainer aan de slag. Bondscoach van Wales worden, is een prachtige functie.''

Coleman had Wales bijna zes jaar onder zijn hoede. De 47-jarige Welshman, die zijn land vorig jaar bij het EK-debuut naar de halve finales leidde, ging vorige maand als clubtrainer aan de slag bij Sunderland.

De oud-internationals John Hartson en Craig Bellamy lieten al snel weten graag bondscoach te worden. Ook Osian Roberts, de assistent van Coleman, stelde zich kandidaat.

Giggs vervoegde zich vandaag in dat rijtje. De 64-voudig international zat aan het einde van het seizoen 2013-2014 een aantal wedstrijden als trainer op de bank bij Man United na het ontslag van David Moyes. Hij ging daarna verder als assistent van Louis van Gaal. De Welshman verliet de club waarvoor hij zijn hele carrière speelde toen José Mourinho de nieuwe manager werd.

photo_news

Geen halve finaleplaats voor Aoulad en Wydad

Wydad Casablanca is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WK voetbal voor clubs in Abu Dhabi. De Marokkanen, met Mohammed Aoulad een uur op het veld, verloren na verlengingen met 1-0 van het Mexicaanse Pachuca.

Middenvelder Victor Guzman verloste de Mexicanen na 112 minuten met de 1-0. Wydad stond op dat moment al even met z'n tienen te spelen na rood voor Nakach (69.). Bij de Noord-Afrikanen stond met de Belgische Marokkaan Mohammed Aoulad een opvallende naam in de basis. De Brusselaar was in het verleden in België actief bij FC Brussels, Sporting Charleroi, Waasland-Beveren, STVV, Westerlo en Union.

In de halve finales treft Pachuca het Braziliaanse Gremio, dat vrij was tot de halve eindstrijd. De andere wedstrijd bij de laatste vier gaat tussen Real Madrid en de winnaar van het duel tussen het Arabische Al-Jazira en het Japanse Urawa Red Diamons. Die partij wordt later in de namiddag afgewerkt.

Real Madrid kan zichzelf opvolgen op de erelijst van het WK voor clubs. Vorig jaar versloegen de Madrilenen het Japanse Kashima Antlers na verlengingen met 4-2.

AFP

Newcastle zet Philippe Albert in beste elftal aller tijden

Newcastle United viert dit seizoen zijn 125-jarige bestaan en dat kan niet zonder een beste elftal aller tijden te verkiezen. Opvallende aanwezige in het elftal, dat door de fans werd gestemd, is voormalig Rode Duivel Philippe Albert.

De Belgisch Luxemburger krijgt in het Team van de Eeuw het gezelschap van grote sterren als Alan Shearer, Kevin Keegan, David Ginola en Paul Gascoigne. Albert speelde tussen 1994 en 1998 bij Newcastle en hielp het team twee keer aan de titel van vicekampioen (1996 en 1997).

Newcastle presenteert Albert op haar website als "een sterke verdediger: goed in de lucht en verbaal aanwezig". Maar de Magpies zullen de Ardennees vooral herinneren aan zijn prachtige lob in de 5-0 zege van Newcastle tegen Manchester United in oktober 1996.

De intussen 50-jarige Albert kwam verder in zijn carrière uit voor Sporting Charleroi (1985-1989 en 1999-2000), KV Mechelen (1989-1992), Anderlecht (1992-1994) en Fulham (1999). Albert speelde 41 interlands voor de Rode Duivels en was aanwezig op de WK's van 1990 en 1994.

GREATEST XI: Announcing the greatest Newcastle United XI of all time, as voted for by you...@ChronicleNUFC | #NUFC | #125YearsUnited pic.twitter.com/1KJW6s9NLY Newcastle United FC(@ NUFC) link