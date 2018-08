FT buitenland. Neuer reageert op Özil-affaire: "Mesut was absoluut niet het slachtoffer van racisme" - Argentinië stelt tussenpaus Scaloni aan De voetbalredactie

Kapitein Neuer reageert op Özil-affaire

Manuel Neuer, doelman en kapitein van de Duitse nationale ploeg, vindt dat Mesut Özil "absoluut niet" het slachtoffer is geweest van racisme bij de Mannschaft en de Duitse voetbalbond. De 29-jarige Özil, een Duitser met Turkse roots, zette eind juli een punt achter zijn interlandcarrière omdat hij zich "niet meer gewenst" voelde bij de nationale ploeg.

"Het onderwerp is druk besproken en er is veel over geschreven", vertelde Neuer in de marge van een trainingskamp van zijn team Bayern München. "Het is een delicate zaak. Maar Mesut was absoluut niet het slachtoffer van racisme. We hebben steeds alles gedaan om alle spelers te laten integreren in de ploeg. Dat hij toch stopt bij de Mannschaft is een individuele beslissing. Elke international moet zijn redenen vinden en Mesut heeft ze gevonden. Uiteraard aanvaarden we zijn keuze."

De heisa rond Özil is terug te voeren tot een foto van voor het WK, waarop hij met collega-international Ilkay Gündogan poseerde met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In Duitsland kon niet iedereen dat smaken en weerklonk de roep om Özil en Gündogan uit de WK-selectie te laten omdat ze zich gewillig hadden laten gebruiken door de controversiële Erdogan. Özil trok toch naar Rusland, maar ging daar samen met de Mannschaft volledig kopje onder in de groepsfase - wat de polemiek enkel deed toenemen. Even na het toernooi besliste hij te stoppen bij Duitsland.

Ligue 1 viert wereldkampioenen

Tijdens de eerste speeldag van de Ligue 1, die op 10 augustus van start gaat, zullen de acht wereldkampioenen actief in de Franse hoogste afdeling in de bloemetjes gezet worden. Dat hebben de Franse profliga LFP en de Franse voetbalbond FFF laten weten.

De wereldbekertrofee zal het weekend van de eerste speeldag in drie stadions verschijnen. Vrijdag in Marseille (voor de wedstrijd tegen Toulouse) en nadien in Lyon (voor de wedstrijd tegen Amiens) en in het Parc des Princes (voor Paris Saint-Germain tegen Caen). "Dit is een sterk symbool om het werk van de hele Franse voetbalwereld te onderlijnen", verklaarde LFP-voorzitster Nathalie Boy.

Acht internationals die medio juli met Frankrijk op het WK in Rusland de wereldtitel pakten spelen in hun thuisland. Het gaat om Steve Mandanda, Adil Rami, Florian Thauvin (Marseille), Nabil Fekir (Lyon), Alphonse Aréola, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé (PSG), en Djibril Sidibé (Monaco).

'Les Bleus' verzekerden zich van de wereldtitel na een zege in de finale tegen Kroatië. Een uitgekookt Frankrijk maakte in de halve finales (1-0) een einde aan de Belgische wereldbekerdromen.

Argentijnse voetbalbond stelt Lionel Scaloni aan als interim-bondscoach

Lionel Scaloni zal de Argentijnse nationale ploeg tijdens de komende oefeninterlands leiden. Dat heeft de voetbalbond AFA van het Zuid-Amerikaanse land bekendgemaakt. Pablo Aimar en Martin Tocalli staan de 40-jarige Scaloni bij.

"De wedstrijden die tot het einde van het jaar op de planning staan zullen geleid worden door Scaloni en Aimar", verklaarde AFA-voorzitter Claudio Tapia. "We zijn bezig met een project. We zullen de tijd nemen om de juiste keuze te maken." Argentinië speelt zijn volgende oefeninterlands op Amerikaanse bodem, tegen Guatemala (07/09) en Colombia (11/09).

#SelecciónMayor La @AFA informa que Lionel Scaloni dirigirá los próximos amistosos de la Selección Argentina, junto con sus colaboradores Pablo Aimar y Martín Tocalli https://t.co/t1sYlxueBI pic.twitter.com/tpKsUX9qHR Selección Argentina 🇦🇷(@ Argentina) link

Voor Scaloni, als voetballer lange tijd actief bij het Spaanse Deportivo La Coruña, wordt het zijn eerste opdracht als coach van een A-elftal. Ook Aimar zal zijn vuurdoop beleven. Het duo staat sinds kort aan het hoofd van de Argentijnse U20, en zal ook deze ploeg blijven coachen.

Scaloni volgt Jorge Sampaoli op, die medio juli moest opstappen. De 58-jarige Sampaoli stond sinds juni 2017 aan het hoofd van Argentinië, maar faalde op het WK in Rusland. La Albiceleste overleefde met de allergrootste moeite de poulefase en sneuvelde vervolgens in de achtste finales tegen latere winnaar Frankrijk. Sampaoli kreeg tijdens het toernooi al bakken kritiek, ook omdat lang niet alle spelers meer achter hem gestaan zouden hebben.