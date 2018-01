FT buitenland: Neemt voetbalcarrière van Usain Bolt hoge vlucht? Spurtlegende heeft proefperiode bij profclub te pakken Redactie

00u31 0 AFP

Usain Bolt loopt straks proef bij Borussia Dortmund

Usain Bolt stak nooit onder stoelen of banken dat hij droomt van een carrière in het voetbal. Nu heeft de levende spurtlegende zelfs een proefperiode te pakken en dat bij Borussia Dortmund. "In maart ga ik een proefperiode draaien bij Borussia Dortmund en dat zal bepalen wat ik met die carrière doe, welke kant het opgaat", vertelt de Jamaicaan aan AFP. "Als ze me zeggen dat ik goed ben en dat ik een beetje training nodig heb, dan doe ik het. Het maakt me wel zenuwachtig. Normaal ben ik niet zenuwachtig, maar dit is anders. Dit is voetbal. Het zal tijd kosten om me aan te passen, maar als ik een paar keer speel, dan zal ik er wel aan wennen."

Het is dankzij zijn sponsor Puma dat Bolt die proefperiode kon versieren. De Duitse eersteklasser Borussia Dortmund heeft namelijk dezelfde sponsor. Al is en blijft Manchester United natuurlijk de favoriete club van Bolt. "Een van mijn grootste dromen is om te tekenen voor Manchester United. Ik heb met Alex Ferguson gesproken en ik heb hem gezegd dat hij een goed woordje voor me moest doen. Hij vertelde me dat als ik fit en klaar was, hij zal zien wat hij kan doen."

AFP

Concurrent van Vermaelen hervat vroeger dan verwacht de trainingen

FC Barcelona heeft bekendgemaakt dat Samuel Umtiti de trainingen heeft hervat. De concurrent van Thomas Vermaelen voor een plek in het centrum van de defensie sukkelde met een blessure aan de hamstrings.

De 24-jarige Umtiti trainde een gedeelte van de sessie met de groep en komt steeds dichterbij een wederoptreden, communiceerden de Blaugrana. De veertienvoudig Frans international, die zich blesseerde tijdens de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo (2-2) op 2 december, zou oorspronkelijk twee maanden out zijn. Hij lijkt echter sneller te kunnen terugkeren in wedstrijdverband.

Het wederoptreden van Umtiti kan een tegenvaller zijn voor Rode Duivel Thomas Vermaelen. Die was de voorbije anderhalve maand onbetwist basispeler bij de Catalanen. Barcelona staat na 18 speeldagen in de Primera Division comfortabel aan de leiding. Het team van coach Ernesto Valverde telt 48 punten, negen meer dan eerste achtervolger Atlético Madrid.

REUTERS Samuel Umtiti bij de Franse nationale ploeg.

Luka Modric betaalt Spaanse belastingdienst miljoen

Luka Modric heeft een miljoen euro gestort op de rekening van de Spaanse belastingsdiensten. De Kroatische spelmaker van Real Madrid wordt ervan verdacht inkomsten uit portretrechten te hebben verduisterd. Eind november raakte bekend dat Modric en zijn vrouw in 2013 en 2014 voor zowat 900.000 euro belastingen zouden hebben ontdoken. Dat deden ze door inkomsten uit portretrechten via een schijnfirma in Luxemburg verborgen te houden. Door nu een miljoen euro te betalen, wil de 32-jarige Modric volgens de krant El Mundo zijn goede wil tonen en hoopt hij een gevangenisstraf te ontlopen. De rechtbank behandelt de zaak vandaag.

REUTERS Luka Modric.

'Petit' geeft er de brui aan

Armando Gonçalves Teixeira, beter bekend als Petit, heeft de handdoek in de ring gegooid als coach van de Portugese eersteklasser Paços de Ferreira. De club was al sinds eind oktober zonder zege en stond in het klassement zestiende (op achttien teams). "De directie van de club heeft de vraag van Petit, die graag zijn contract zou beëindigen, aanvaard", communiceerde de club maandag na het 1-1 gelijkspel tegen Portimonense. De coach was nog maar sinds eind oktober aan de slag bij Paços de Ferreira en kon enkel zijn eerste match als coach van de club winnen.

De 41-jarige Petit heeft een rijkgevulde spelerscarrière achter de rug, met passages bij onder meer Boavista (2000-2002 en 2012-2013), Benfica (2002-2008) en FC Keulen (2008-2012). Hij was met Portugal aanwezig op twee WK's (2002 en 2006) en twee EK's (2004 en 2008) en behaalde 57 caps. Als coach was Paços de Ferreira zijn vierde opdracht, na Boavista (2012-2015), Tondela (2015-2017) en Moreirense (2017).

Chili heeft nieuwe bondscoach

De Colombiaan Reinaldo Rueda gaat aan de slag als bondscoach van Chili. Hij neemt de plaats in van Juan Antonio Pizzi, die in oktober opstapte nadat hij met Chili naast kwalificatie voor het WK in Rusland greep. Rueda (60) komt over van het Braziliaanse Flamengo. Zijn contract loopt tot het einde van de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar. Het wordt automatisch verlengd als Chili naar dat WK mag. "Wij hopen dat Reinaldo Rueda het belangrijkste doel met La Roja bereikt", zegt de Chileense bondsvoorzitter Arturo Salah. "Hij is een coach met veel ervaring bij nationale ploegen." Rueda had eerder Colombia, Honduras en Ecuador onder zijn hoede en was erbij op de WK's van 2010 (met Honduras) en 2014 (met Ecuador). Juan Antonio Pizzi zat na zijn vertrek bij Chili niet langer zonder job. De Argentijn werd eind november aangesteld als coach van Saoedi-Arabië, dat zich wel kon plaatsen voor het WK.

AP Reinaldo Rueda.