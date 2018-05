FT buitenland: Nederlandse international Stefan de Vrij naar Inter Redactie

28 mei 2018

Nederlandse international Stefan de Vrij naar Inter

Stefan de Vrij heeft vanmorgen bij het trainingskamp van het Nederlands elftal bevestigd dat hij vanaf deze zomer speler is van Inter. De centrumverdediger stapt over van Lazio. De Vrij tekent voor vijf seizoenen in Milaan.

De 26-jarige verdediger maakte eerder al bekend dat hij zijn aflopende contract bij Lazio, waarvoor hij vier jaar speelde, niet wilde verlengen. De Vrij werd al maanden in verband gebracht met een transfer naar Inter. Die overgang lag gevoelig, omdat beide clubs nog in de race waren voor een ticket voor de Champions League.

Uiteindelijk plaatste Inter zich voor het kampioenenbal, met dank aan een uitzege vorige week op Lazio (3-2) tijdens de laatste speelronde in de Serie A. "Ik denk me bij Inter nog verder te kunnen ontwikkelen", aldus de Vrij.

OFFICIEEL: @Stefandevrij tekende een contract voor vijf jaar bij @Inter! šŸ”„ pic.twitter.com/smWbJtazYV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link