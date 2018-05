FT buitenland: Nederlandse international Stefan de Vrij naar Inter - AS Roma shopt in Kroatië Redactie

28 mei 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

AS Roma legt beloftevolle Kroaat Ante Coric vast

Ante Coric is de eerste zomertransfer van AS Roma. Dat meldt de Romeinse club op zijn website. De 21-jarige Kroatische middenvelder komt over van Dinamo Zagreb. Coric ondertekende een vijfjarig contract en kost de 'Giallorossi' zes miljoen euro. Mocht de Kroaat voor 30 juni 2020 opnieuw verkocht worden, krijgt Dinamo Zagreb tien procent van de transferprijs of twee miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.

Coric werd dit seizoen al voor de vierde keer landskampioen met Dinamo Zagreb en pakte ook voor de derde keer de Kroatische beker. De aanvallende middenvelder maakte in 2014 op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Dinamo Zagreb en speelde 143 wedstrijden voor de Kroatische recordkampioen. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 24 assists. Coric heeft ook al vier caps voor de Kroatische nationale ploeg op zijn teller staan en mocht zelfs mee naar het EK in Frankrijk in 2016. Daar kwam hij echter niet in actie. Voor het WK in Rusland is hij niet geselecteerd.

"We zijn verheugd Ante Coric te mogen verwelkomen. Ik geloof dat we met zijn komst een van de opkomende talenten uit het Europese voetbal hebben vastgelegd", zegt sportief directeur Monchi op de website van AS Roma. "Ik hoop dat, door hard te werken en de begeleiding van onze coach, hij zijn talent nog verder kan ontwikkelen en dat we lang van zijn kwaliteiten mogen genieten."

Ook Coric zelf is tevreden over zijn transfer. "Ik ben zeer gelukkig dat ik bij een van de grootste Europese clubs aan de slag kan", zegt de Kroaat. "Ik heb alles gegeven om dit niveau te halen en kan niet wachten om te tonen waartoe ik in staat ben."

Nederlandse international Stefan de Vrij naar Inter

Stefan de Vrij heeft vanmorgen bij het trainingskamp van het Nederlands elftal bevestigd dat hij vanaf deze zomer speler is van Inter. De centrumverdediger stapt over van Lazio. De Vrij tekent voor vijf seizoenen in Milaan. "Ik denk me bij Inter nog verder te kunnen ontwikkelen."

De 26-jarige verdediger maakte eerder al bekend dat hij zijn aflopende contract bij Lazio, waarvoor hij vier jaar speelde, niet wilde verlengen. De Vrij werd al maanden in verband gebracht met een transfer naar Inter. Die overgang lag gevoelig, omdat beide clubs nog in de race waren voor een ticket voor de Champions League.

Uiteindelijk plaatste Inter zich voor het kampioenenbal, met dank aan een uitzege vorige week op Lazio (3-2) tijdens de laatste speelronde in de Serie A. De Vrij maakte uitgerekend in dat beladen duel geen sterke indruk en veroorzaakte onder meer een strafschop. "Iedereen die mij kent, weet dat ik ook in die wedstrijd alles heb gegeven", zei hij. "Of ze dat ook in Italië geloven? Dat weet ik niet. Ik heb me even een weekje van alles afgesloten zodat ik weer fris bij het Nederlands elftal kon aankomen."

