FT buitenland: Nederlander wordt duurste verdediger ter wereld - Man United met of zonder Fellaini: een héél groot verschil

18u46 0 Twitter Liverpool Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Liverpool betaalt 84,5 miljoen voor Van Dijk

Liverpool heeft de komst van de Nederlandse verdediger Virgil van Dijk aangekondigd. De 26-jarige Van Dijk komt over van reeksgenoot Southampton en zou een slordige 84,5 miljoen euro kosten. De Nederlander wordt daarmee de duurste verdediger aller tijden.

Van Dijk sluit aan bij het team van Simon Mignolet op 1 januari. Zijn contractduur werd niet bekendgemaakt door de Reds. Liverpool moest vorige zomer, toen het ook al hengelde naar Van Dijk, nog zijn excuses aanbieden aan de Saints "omwille van het benaderen van een speler op illegale wijze". Gisteren liet Southampton Van Dijk al uit de selectie voor de partij bij Tottenham (5-2), omdat hij niet met zijn hoofd bij de wedstrijd zat.

Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



Full story: https://t.co/tJy9vsGOen pic.twitter.com/L17A7UwqaU Liverpool FC(@ LFC) link

De Nederlander, een jeugdproduct van Willem II, maakte in mei 2011 zijn debuut in het profvoetbal bij FC Groningen. Celtic rook zijn kans in de zomer van 2013, en verkocht hem twee seizoenen later met veel winst door aan Southampton. In het St. Mary's Stadium kwam de zestienvoudig Nederlands international de voorbije 2,5 seizoenen tot 80 officiële optredens (en zeven goals).

Met het monsterbedrag is er alvast een nieuwe standaard gezet voor centrale verdedigers. Het vorige record stond op naam van Kyle Walker. Hij trok afgelopen zomer voor circa 57 miljoen euro naar Manchester City.

Photo News

Clubhopper Abreu verbreekt wereldrecord met 26ste team

Sommige voetballers spelen hun hele loopbaan bij één club, anderen wisselen om de haverklap van werkgever. De Uruguayaanse aanvaller Sebastian Abreu behoort tot de laatste categorie. 'El Loco' tekende vandaag een overeenkomst met het Chileense Audax Italiano, de 26ste club uit zijn carrière. Een record.

De 41-jarige Abreu steekt zo de Duitse doelman Lutz Pfannenstiel voorbij, die tussen 1991 en 2010 bij 25 clubs actief was. De aanvaller liet via Twitter weten aan de nieuwe uitdaging te beginnen met "veel enthousiasme en dromen", en te mikken op het kampioenschap, de beker en de Sudamericana (Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Europa League, nvdr.).

Abreu was gedurende zijn carrière voornamelijk in Zuid- en Midden-Amerika (Uruguay, Brazilië, Argentinië, Mexico, Ecuador, Paraguay, El Salvador en Chili) aan de slag, maar beleefde ook enkele kortstondige Europese avonturen. Zo kwam hij uit voor Deportivo La Coruna en Real Sociedad in Spanje, Beitar Jeruzalem in Israël en Aris Saloniki in Griekenland.

Abreu speelde ook 70 interlands voor Uruguay en was aanwezig op de WK's van 2002 en 2010. In het slot van zijn interlandcarrière, in 2011, won hij nog de Copa América.

AFP

Villarreal roept Ünal (ex-Racing Genk) al terug van verhuurperiode

Villarreal heeft laten weten spits Enes Ünal na een verhuurperiode van nauwelijks twee maanden opnieuw terug te roepen. Ünal was sinds eind oktober aan de slag bij reeksgenoot Levante.

De 20-jarige Ünal maakte vorige zomer de overstap van Manchester City naar Villarreal. Bij de Citizens kon de Turkse spits nooit doorbreken en werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Racing Genk, NAC Breda en FC Twente. Vooral in Nederland toonde Ünal zich erg trefzeker en verdiende zo een transfer naar de Primera Division.

Bij Villarreal lukte het aanvankelijk niet erg goed om de netten te vinden en eind oktober besliste het team Ünal na tien officiële optredens (en één goaltje) te verhuren aan Levante. Bij de club uit Valencia kwam hij in zeven partijen eveneens tot één goaltje.

BELGA

Vincent Kompany: "Titelstrijd is nog lang niet over"

Manchester City trekt later op de avond voor haar partij op de twintigste speeldag van de Premier League naar Newcastle United. De Citizens kunnen in het St. James Park opnieuw rekenen op Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Kompany waarschuwde in de aanloop naar de partij dat "de titelstrijd nog alle kanten uit kan". De Bruyne kende afgelopen zaterdag een mindere partij tegen Bournemouth (4-0), hetgeen door ziekte kwam. Normaal gezien is hij tegen Newcastle opnieuw paraat.

"Ik ben altijd de eerste om te zeggen dat we de voet niet van het gaspedaal mogen halen", was Vincent Kompany duidelijk in zijn commentaar. "Dat wil ik echt niet. We moeten blijven druk zetten. Niemand heeft het recht om zijn focus te verliezen. Ik weet niet of iedereen het zich nog herinnert, maar in 2012 stonden we op 6 wedstrijden van het einde 8 punten achter." Stadsrivaal Manchester United United verloor nadien nog 2 keer en speelde 1 keer gelijk, zodat City op de slotdag nog op een spectaculaire manier de titel kon veroveren.

"We moeten dat momentum houden", vervolgde de kapitein. "Als je aan zo'n reeks bezig bent, moet je een zege meteen van je afzetten en aan de volgende opdracht denken. Je beseft immers hoe weinig er nodig is om dat speciale gevoel te verliezen."

City kan bij Newcastle ook opnieuw rekenen op Kevin De Bruyne. De spelmaker van coach Pep Guardiola viel afgelopen weekend tegen Bournemouth minder op dan gewoonlijk en dat riep meteen vragen op. "Kevin was ziek voor de wedstrijd zaterdag", verduidelijkte Guardiola. "Hij moest overgeven en had twee of drie dagen koorts. Hij verloor zo twee of drie kilo. Maar vrijdag kon hij opnieuw trainen en dus besliste ik om hem toch te laten starten. Als hij moe werd, kon ik hem wisselen. Hij heeft ons zo toch 65 of 70 minuten goed kunnen helpen."

AFP

Manchester United met of zonder Fellaini: een héél groot verschil

En of Marouane Fellaini een belangrijke pion is op het middenveld van Manchester United. De Rode Duivel is al meer dan een maand buiten strijd met een knieblessure, en moet vanaf de kant toekijken hoe zijn team het zonder hem een stuk minder goed doet. De statistieken liegen er alvast niet om: Met Fellaini winnen ‘the Mancunians’ dit seizoen 88,9% van hun wedstrijden, zonder ‘Big Fella’ is dat slechts 45,5%. Opvallend. In het klassement volgen de troepen van Mourinho reeds op twaalf punten van stadsgenoot City, dat ook nog eens een match minder gespeeld heeft.

REUTERS

Mbappé sprak met Real Madrid voor hij bij PSG tekende

Kylian Mbappé heeft met Real Madrid gesprekken gevoerd over een mogelijke transfer. In een interview met het Spaanse blad Marca geeft de Franse topspits toe dat hij met de Koninklijke rond de tafel zat, voor hij bij PSG tekende.

"Er doen veel transfergeruchten over mijn persoon de ronde en het is waar dat ik met het Realbestuur heb gesproken. Maar vandaag is dat het verleden. Ik zit bij PSG en verdedig die kleuren voor 100 procent", zegt de 19-jarige aanvaller, die door PSG van Monaco wordt gehuurd. De aankoopoptie in het contract bedraagt 180 miljoen euro.

Mbappé, ploegmaat van Thomas Meunier, legt uit dat hij om sentimentele redenen voor PSG en Parijs koos. "PSG is de club van mijn stad. Het is alsof een jongen uit Madrid de keuze krijgt tussen spelen voor Real en de kleuren dragen van een andere club. Ik heb al eerder aangegeven dat ik voor de beste ploeg ter wereld wil voetballen. Bij PSG heb ik alle kaarten in handen om dat doel te bereiken."

PSG en Real Madrid treffen elkaar in de achtste finales van de Champions League. Mbappé erkent dat Real, de tweevoudige titelverdediger, "de beste ploeg ter wereld" is. "Maar het wordt een confrontatie op het allerhoogste niveau. We gaan naar Bernabéu om ons te plaatsen."

Vitaly Mutko treedt dan toch af als voorzitter van organisatiecomité

De Russische vicepremier Vitaly Mutko zet een stap terug als voorzitter van het organisatiecomité voor het WK voetbal in Rusland van volgend jaar. Dat heeft Mutko vandaag zelf bekendgemaakt. Maandag meldde de Rus al dat hij tijdelijk geen voorzitter meer ging zijn van de Russische voetbalbond.

Mutko verklaarde zich te willen "concentreren op het werk in de regering". Directeur-generaal Alexander Sorokin zal zijn taken overnemen.

De omstreden Mutko is volgens het rapport McLaren één van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. Hij werd hiervoor begin deze maand door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen, maar de Wereldvoetbalbond FIFA hield hem ondanks aanhoudende kritiek vooralsnog buiten schot.

Maandag kondigde Mutko aan zes maanden lang geen voorzitter meer te zijn van de Russische voetbalbond RFS. Gedurende die periode zal de vicepremier zijn olympische ban aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Toen klonk het echter dat Mutko de organisatie van het WK van volgend jaar ging blijven superviseren.

Ivan Klasnic gelooft na derde niertransplantatie nog in comeback

Ivan Klasnic heeft de hoop om nog te voetballen niet opgegeven. De Kroaat is al 37 jaar en onderging reeds drie niertransplantaties maar in het Duitse blad Weser Kurier klinkt hij ambitieus.

"Na mijn laatste niertransplantatie kwam er een aanbod om het weer als speler te proberen. Maar op dit moment is dat nog niet echt een optie. Ik geef mezelf nog tot de zomer om opnieuw in vorm te geraken", zegt Klasnic.

De Kroatische ex-international (41 caps, 12 goals) vierde zijn grootste successen in de Bundesliga met Werder Bremen. Met die club won hij in 2004 de titel en de beker. Hij voetbalde ook nog voor St. Pauli, Nantes, Bolton Wanderers en Mainz.

In januari 2007 werd Klasnic het slachtoffer van nierfalen. Hij kreeg een nieuwe nier van zijn moeder, maar die werd door zijn lichaam afgestoten. Twee maanden later werd een nier van zijn vader ingeplant. In oktober 2016 werd ook dat orgaan vervangen, voorlopig met succes. "Het is alsof je een nieuwe motor krijgt", zegt Klasnic daarover.

Mocht het voor de Kroaat toch niet meer lukken als speler, hoopt hij niettemin in het voetbal aan de slag te blijven. "Coach zijn is niets voor mij, maar de positie van manager ligt mij wel", zegt hij.

REUTERS Ivan Klasnic tien jaar geleden in actie bij Werder Bremen.

Arsenal moet Giroud nog enkele weken missen

Arsenalspits Olivier Giroud staat door een hamstringblessure tot midden januari aan de kant. Dat heeft zijn coach Arsène Wenger vandaag bevestigd.

Giroud kwetste zich op 19 december in de kwartfinale van de Engelse ligabeker tegen West Ham (1-0). Volgens Franse media liep hij een scheur op, waardoor hij zes weken zou moeten rusten.

Mogelijk kunnen de Gunners weer op Giroud rekenen in de competitiematch van 20 januari tegen het Crystal Palace van Christian Benteke.

Wenger mist in de volgende wedstrijden ook verdediger Nacho Monreal en middenvelder Aaron Ramsey, twee andere vaste waarden die door blessureleed in de lappenmand liggen.

Ploegmaat Defour: "Dat was er eentje op zijn Beckhams"

Steven Defour ontpopte zich bijna tot de boeman van Man United. Op zijn Beckhams. Een krul die zijn topseizoen onderstreepte. Een vette lijn eronder. In het veldspel was hij minder dominant dan anders, maar zijn vrijschop was er eentje voor het seizoensoverzicht. Met zijn eerste Premier Leaguegoal in ruim vijftien maanden vloerde hij David De Gea. Uit zijn rechter toverde hij de perfecte krul. Netjes in de bovenhoek, buiten het bereik van de grijparmen van de beste doelman in de Premier League. De eerste die er dit seizoen in slaagde om De Gea van buiten de zestien te kloppen, heeft de Belgische nationaliteit op zijn paspoort: Defour. Hij spreidde de armen en schreeuwde het uit. "Ik had ooit het geluk om David Beckham regelmatig zulke ballen te zien trappen", zei Phil Bardsley, ploegmaat van Defour bij Burnley en ooit in de kern van United. "Dit was er één op zijn Beckhams."

Getty Images

Tunesië begint in januari al aan WK-stage

Bij Tunesië - op 23 juni tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepsmatch op het WK -kunnen ze niet vroeg genoeg beginnen met hun voorbereiding. De 'Arenden van Carthago', zoals de nationale ploeg genoemd wordt, trekken van 1 tot en met 18 januari op stage. Bondscoach Nabil Maâloul stelde zijn selectie voorlopig samen met enkel spelers uit de Tunesische competitie, om zo al een eerste keer het kaf van het koren te scheiden. Dylan Bronn (Gent), Hamdi Harbaoui (Anderlecht) en Larry Azouni (KV Kortrijk) hoeven zich nog niet te bewijzen, zij mogen in ons land genieten van de winterstop. (MGA)

BELGA AA Gent-verdediger Dylan Bronn moet zich nog niet bewijzen.