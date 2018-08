FT buitenland. Nasri heeft 18 maanden schorsing aan zijn broek - Oostenrijkse legende wordt bondscoach Israël - Collina stopt als scheidsrechtersbaas De voetbalredactie

01 augustus 2018

20u49 3 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Oostenrijker Andreas Herzog is nieuwe bondscoach Israël

De Israëlische voetbalbond (IFA) heeft zijn nieuwe bondscoach voorgesteld. Het is de Oostenrijker Andreas Herzog die als selectieheer werd aangesteld.

De 49-jarige Herzog, goed voor 103 caps, hing zijn voetbalschoenen in 2004 aan de haak. Een jaar later werd hij algemeen manager van het Oostenrijkse nationale elftal. In 2008 werd hij assistent-coach en tussen 2009 en 2011 stond hij aan het roer van de beloften.

Herzog maakte vervolgens de overstap naar het nationale elftal van de Verenigde Staten, waar hij assistent-trainer werd. Tussen januari 2015 en 2016 trainde hij er de U23. Als speler verdedigde Herzog de kleuren van Rapid Wenen, Werder Bremen, Bayern München en LA Galaxy.

UEFA verzwaart dopingstraf Samir Nasri tot 18 maanden schorsing

De UEFA heeft bekendgemaakt dat de schorsing van de Franse voetballer Samir Nasri (momenteel zonder club) in beroep verzwaard werd. Nasri, die op doping betrapt werd, ziet zijn schorsing van zes maanden naar achttien maanden oplopen. Concreet kan de middenvelder tot 1 januari 2019 niet meer als betaald voetballer aan de bak komen.

De 31-jarige Nasri verliet zijn laatste club (het Turkse Antalyaspor) in januari dit jaar. Eind februari werd de ex-speler van onder meer Manchester City en Olympique de Marseille voor zes maanden geschorst nadat hij betrapt werd op het intraveneus injecteren van vitamines, een methode die verboden wordt door het Wereldantidopingagentschap (WADA). Het is het orgaan van de UEFA dat bevoegd is voor controle, ethiek en discipline dat in beroep ging.

Collina stopt als scheidsrechtersbaas

Pierluigi Collina stopt als scheidsrechtersbaas bij de UEFA. Dat heeft de Europese voetbalbond bekendgemaakt. De Italiaan Roberto Rosetti neemt de taken van zijn landgenoot over.

De 58-jarige Collina vertrekt om persoonlijke redenen, aldus de UEFA. De ex-scheidsrechter, die in 2005 een punt achter zijn actieve loopbaan zette, oefende de functie acht jaar uit. "Het was een voorrecht om de voorbije acht jaar als scheidsrechtersbaas te werken, ik ben trots op wat ik samen met mijn team bereikt heb", reageerde Collina kort.

Met de 50-jarige Rosetti, zelf ref tot 2010, heeft de UEFA al een opvolger beet. "Het is een eer om deze job te mogen uitoefenen", verklaarde de Italiaan. "De UEFA zette de voorbije jaren sterk in op de ontwikkeling van de scheidsrechters en ik kijk ernaar uit om dat proces voort te zetten en te verbeteren."

Rosetti was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de invoering van videoscheidsrechters op het WK in Rusland. Op het EK van 2008 mocht hij de finale en de openingswedstrijd fluiten.

Lord Bendtner bereidt zich op aparte wijze voor op kwalificatiewedstrijd Champions League

Nikolas Bendtner speelt vanavond met het Noorse Rosenborg SK een vitale wedstrijd voor een ticket naar de Champions League. De Noren nemen het thuis op tegen het Schotse Celtic Glasgow. Na de heenmatch te hebben verloren met 3-1 , hopen de Noorse supporters dat Bendtner zijn kanon vanavond op scherp zal staan om de achterstand goed te maken.

De 30-jarige Deen bereidde zich alvast op aparte wijze voor. Zo postte hij deze week op het sociale mediaplatform Instagram een foto van zichzelf waarbij hij naakt gaat zwemmen, getiteld 'Aquaman'.

Graeme Jones verlaat Rode Duivels voor West Bromwich Albion

Graeme Jones, de voorbije twee jaar aan de slag als assistent-coach van Roberto Martínez bij de Rode Duivels, is de nieuwe assistent-trainer bij het naar de Engelse tweede klasse gedegradeerde West Bromwich Albion.

De 48-jarige Jones verlengde in tegenstelling tot Roberto Martínez zijn contract bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) niet voor de start van het WK, waardoor het duidelijk was dat hij andere oorden zou opzoeken en zijn lot niet langer aan dat van Roberto Martínez zou verbinden. Opvallend, want het tweetal werkte al jaren samen, achtereenvolgens bij Swansea, Wigan en Everton.

Jones had geen overeenkomst meer in België en kon dus zelf zijn nieuwe werkgever uitkiezen. Dat werd ietwat verrassend West Brom, de club van Nacer Chadli. De Rode Duivel wil echter zijn goede WK verzilveren en aast op een transfer. De kansen zijn dan ook gering dat Jones en Chadli er lang zullen samenwerken, maar met hoofdcoach Darren Moore loopt Jones er nog een oude bekende tegen het lijf en hij zou de hoofdreden voor de verhuis zijn. Tijdens het begin van hun spelerscarrière zaten ze een seizoen samen bij Doncaster Rovers en toen is er een levenslange vriendschap ontstaan. "Sindsdien hebben we altijd contact gehouden en ik kan zelfs niet omschrijven hoe blij ik ben dat ik hem hier aan mijn zijde heb", vertelde Moore.

De doelstelling voor het tweetal is duidelijk: promotie naar de Premier League. Dat het een must is, beseft ook Jones. "We moeten deze club terug naar het niveau loodsen waar ze hoort te zijn", klonk het in zijn eerste reactie.

De technische staff van Martínez bij de Rode Duivels dreigt dus leeg te lopen, want ook T3 Thierry Henry lijkt niet zinnens zijn verblijf te verlengen. Eerder liet hij al weten te stoppen als voetbalanalist bij het Engelse Sky Sports om zich honderd procent op zijn trainerscarrière te richten. De voormalige Franse international beschouwt zijn passage bij de Rode Duivels als een leerschool om later ergens als bondscoach of T1 aan de slag te gaan. Intussen werd hij al genoemd bij Aston Villa en de Egyptische nationale ploeg.

Na het meest succesvolle WK in de Belgische voetbalgeschiedenis is er dus werk aan de winkel voor Martínez, die tot na het EK van 2020 in ons land blijft. Begin september volgt er immers íal een oefeninterland in en tegen Schotland, enkele dagen later gaat de Nations League van start met een verplaatsing naar IJsland. In het nieuwe toernooi met alle Europese landen bevindt België zich in divisie A in een poule met naast de revelatie van het EK 2016 ook Zwitserland. Na het uitduel tegen IJsland treden de Rode Duivels drie keer aan voor eigen publiek. Op 12 oktober nemen de Belgen het op tegen Zwitserland, vier dagen later gevolgd door een vriendschappelijke interland tegen Nederland. Op 15 november ontvangen de troepen van Martínez dan weer IJsland in de Nations League. De Rode Duivels sluiten op 18 november hun groepsfase af met een bezoek aan de Zwitsers.

Thank you Graeme Jonas 😉

KBVB bedankt vertrekkende T2 Graeme Jones voor "uitstekende werk"

De voetbalbond heeft Graeme Jones intussen in een korte reactie bedankt voor zijn geleverde werk. "Jones leverde uitstekend werk samen met bondscoach Roberto Martinez en zijn voltallige staf", klinkt het op de site van de KBVB. "Het hoogtepunt was uiteraard de schitterende derde plaats op het WK in Rusland. De KBVB dankt Graeme Jones voor zijn inzet en uitstekend werk, en wenst hem veel succes in het kader van deze nieuwe uitdaging."

Mourinho dreigt met megaboete voor Martial na wegblijven vanwege geboorte kind

Het botert niet tussen Manchester United-coach José Mourinho en speler Anthony Martial. De Portugese coach is van plan de Franse voetballer een boete van 180.000 pond (202.000 euro) te geven omdat Martial een week wegbleef uit het trainingskamp na de geboorte van zijn kind.

Die 202.000 euro komt overeen met twee weeksalarissen. Mourinho is boos over de lange afwezigheid tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de staf van de Engelse club gelooft niet dat de aanvaller gedurende die tijd op eigen gelegenheid zijn conditie op peil heeft gehouden, schrijven Engelse media.

De 22-jarige aanvaller wil weg uit Manchester en Mourinho zal er niet rouwig om zijn als dat gebeurt. Volgens de coach heeft Martial niet de juiste mentaliteit om te slagen bij United.

United heeft wel een prijskaartje van 75 miljoen euro om de nek van de Fransman gehangen. In 2015 kwam Martial voor 49 miljoen plus een bonuspakket van nog eens 30 miljoen over van het Franse AS Monaco. Martial heeft nog een contract voor komend seizoen.

Mocht Martial voor de transferdeadline van 9 augustus verkocht worden, dan wil Mourinho graag de Kroaat Ivan Perisic overnemen van Internazionale.

Malcom scoort voor Barça maar gaat onderuit tegen... Roma

Opvallende doelpuntenmaker in de Champions Cup. In het AT&T Stadium in Arlington ging FC Barcelona, zonder Thomas Vermaelen, met 2-4 onderuit tegen AS Roma. Bij de rust stond het 1-1, maar na de pauze bracht aanwinst Malcom de Catalanen opnieuw op voorsprong. Het zal pijn gedaan hebben bij Roma, dat Malcom ook wou aantrekken. Ondanks een akkoord tussen Bordeaux en AS Roma trok de Braziliaan in extremis toch naar Barcelona. Met nog drie treffers van Alessandro Florenzi, Bryan Cristante en Diego Perotti verzachtten de Italianen wel nog het leed. Bij Roma was er een basisplaats voor de Nederlandse aanwinst Justin Kluivert. Hij gaf in de eerste helft de assist voor de gelijkmaker van El Shaarawy (1-1).

Gele en rode kaarten voor trainers in de FA Cup

De Engelse voetbalbond (FA) gaat volgend seizoen experimenteren met de mogelijkheid om managers van clubs een gele of rode kaart te geven bij wangedrag.

In de Premier League worden de nieuwe regels nog niet doorgevoerd, maar de clubs in Engeland krijgen er wel mee te maken in de FA Cup, de League Cup en de strijd om de Super Cup. In de Premier League blijft het bij verbale waarschuwingen voor managers.

De FA hoopt dat de trainers zich door de nieuwe regels beter gaan gedragen langs de zijlijn. Er worden kaarten uitgedeeld voor onfatsoenlijk taalgebruik, onfatsoenlijke gebaren, schoppen tegen of gooien met waterflessen, sarcastische applausjes en het zwaaien met denkbeeldige kaarten.

Wat komend seizoen ook nieuw is, is dat een rode kaart in bijvoorbeeld het toernooi om de FA Cup ook alleen voor een schorsing in dat toernooi zorgt. Voorheen golden in Engeland de schorsingen voor meerdere competities.

Vier maanden gevangenisstraf voor Marokkaanse international Amine Harit

De rechtbank van Marrakech heeft de Frans-Marokkaanse voetballer Amine Harit veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 8.600 dirham (780 euro) voor zijn aandeel in een verkeersongeval waarbij één dode viel, zo meldden Marokkaanse media.

De 21-jarige Harit reed eind juni in Marrakech een 28-jarige voetganger aan, die na overbrenging naar het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Harit werd opgepakt en een tijdje later weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De middenvelder was eind juni naar Marokko teruggekeerd na de uitschakeling van de 'Leeuwen van de Atlas' in de eerste ronde van het WK in Rusland.

Na de wedstrijd tegen Iran werd hij, ondanks de nederlaag van zijn team (0-1), uitgeroepen tot Man van de Match. Harit speelt sinds vorig seizoen voor het Duitse Schalke 04. In mei werd hij uitgeroepen tot beste jongere in de Bundesliga.