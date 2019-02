FT buitenland. Napoli verliest dure punten, PSG kan wél reageren op pijnlijke nederlaag tegen Lyon De voetbalredactie

09 februari 2019

PSG zet misstap tegen Lyon recht met krappe zege tegen Bordeaux

Op de 24e speeldag in de Franse Ligue 1 mocht Thomas Meunier aantreden voor soevereine leider PSG tegen middenmotor Bordeaux. Edinson Cavani legde vanop de stip de 1-0 eindstand vast. De Parijzenaars wissen zo hun 2-1 nederlaag tegen Lyon van de vorige speeldag uit.

De geblesseerde Neymar verscheen niet op de grasmat in het Parc des Princes, sterspeler Kylian Mbappe mocht de bank verwarmen en viel na de rust in voor Edison Cavani. Na tien minuten verschalkte Thiago Silva de doelman, maar zijn poging werd nog van de lijn gekeerd door een verdediger. De eerste helft hadden de Parijzenaars met 71 procent balbezit in hun achterzak, en een paar minuten voor de rust mondde die suprematie dan ook uit in een logische voorsprong. Cavani ramde een strafschop in het midden van de goal: 1-0.

De tweede helft verliep evenwichtiger, met meer balbezit en enkele schuchtere kansen voor de bezoekers. Het scoreverloop veranderde echter niet. Meunier werd tien minuten voor tijd naar de kant gehaald voor de jonge Franse verdediger Colin Dagba. PSG beschikt nog steeds over een comfortabele kloof van dertien punten met eerste achtervolger Lille.

In Nederland stond Dario Van den Buijs in de basis van subtopper Heracles tegen Ajax op de 21e speeldag van de Eredivisie. Toen Daley Blind met zes minuten op de klok zijn tegenstander onderuit schoffelde in de zestien en de scheidsrechter naar de stip wees leek een droomstart wenkende voor de thuisploeg, maar Brandley Kuwas kon de elfmeter niet omzetten. Tien minuten later kwam de voorsprong er dan toch nadat doelman Andre Onana de bal zomaar inleverde bij een tegenstander. Een slordig Ajax stond onverwachts achter bij de rust, en ook na de rust konden de Amsterdammers geen oplossing vinden. Bij overmaat van ramp moest sterkhouder Frenkie de Jong het veld ook nog geblesseerd verlaten. Het bleef 1-0. Zondag kan leider PSV Ajax op acht punten zetten als het wint van Utrecht.

Napoli laat dure punten liggen bij Fiorentina in titelstrijd

Op de 23e speeldag in de Italiaanse Serie A kreeg Fiorentina Napoli over de vloer, dat met Dries Mertens aan de aftrap verscheen. De Rode Duivel toonde zich heel bedrijvig, maar kon geen doorbraak forceren. De brilscore bleef na het eindsignaal op het bord: Napoli doet een slechte zaak in de strijd om de titel, want leider Juventus kan Mertens en co zondag op elf punten zetten als het wint op bezoek bij Sassuolo.

De Rode Duivel testte na elf minuten een eerste keer doelman Alban Lafont, die alert reageerde op diens poging van dichtbij. Tien minuten later loodste Mertens zijn ploegmaat Jose Callejon in de zestien, maar die kon niet afronden. In minuut 36 kwam Mertens oog in oog te staan met de doelman, maar die laatste won het pleit.

Tien minuten na rust toonde Lafont zich alweer de sterkste op een schot van Piotr Zielinski. In de 69e minuut mocht Kevin Mirallas opdraven voor de thuisploeg, maar ook hij kon de Napolitaanse code niet kraken. In de slotminuten was Arkadiusz Milik nog dicht bij de winnende treffer, maar de brilscore bleef op het bord. Napoli blijft stevig tweede met acht punten achterstand op leider Juventus.

Mboyo (ex-Kortrijk) scoorde vandaag bij zijn debuut voor Al-Raed (de ploeg van trainer Besnik Hasi)

Inbrekers slaan hun slag bij Marseille-voorzitter

Inbrekers hebben gisteravond tijdens een uitwedstrijd van Olympique Marseille hun slag geslagen in het huis van de voorzitter van de Franse voetbalclub. Dat meldt de Franse nieuwszender LCI, die zich baseert op politierapporten. Jacques-Henri Eyraud keerde laat in de nacht terug van de wedstrijd van zijn club in Dijon. Thuisgekomen trof hij sporen van inbraak in zijn woning aan. Volgens de eerste berichten werden er vooral sieraden meegenomen. Een kleine troost voor de voorzitter: Marseille won het duel bij Dijon met 1-2.

Guardiola bekent: “De Bruyne is geen gegarandeerde starter”

Een gegarandeerde starter is hij niet. Zelfs niet in de topper tegen Chelsea. Pep Guardiola wil niet te veel druk zetten op Kevin De Bruyne (27) na zijn terugkeer uit blessure. “We proberen de spelers zoveel mogelijk te controleren en te sparen”, zei zijn trainer. “Ik wil dat hij zoveel mogelijk speelt. Daarom ook die vijf minuten tegen Everton. Hij was op die korte tijd fantastisch, maar ik wil dat hij dat niveau ook gedurende langere perioden vast kan houden. Als hij zo lang out is geweest, wil ik niet dat hij match na match na match speelt.”

De Bruyne zat woensdag op Everton op de bank. Voordien startte hij vijf matchen op rij. “Misschien kan ik hem geen basisplaats garanderen. Dat is best mogelijk. Wij selecteren op basis van prestaties.”

De Bruyne speelde in de laatste zes maanden één keer 90 minuten. Vincent Kompany raakt niet fit. Hij staat alweer vijf weken aan de kant. (KTH)

Debuut Tielemans op Wembley?

Youri Tielemans (21) maakt morgen waarschijnlijk zijn debuut in de Premier League, met Leicester op Tottenham. “We zullen zien of hij kan starten tegen Spurs”, zegt coach Claude Puel. “Ik heb nog geen beslissing genomen, maar hij heeft deze week hard gewerkt op training.” Tottenham had net als Leicester een oogje op Tielemans, maar coach Mauricio Pochettino stemde uiteindelijk niet in met een transfer. (KTH)

Sarri: “Zou heel blij zijn als Hazard bleef”

Maurizio Sarri liet nog maar eens merken dat hij niet betrokken is bij de toekomstbesprekingen met Eden Hazard. “Ik praat elke dag met Eden”, zei de Italiaan. “Over zijn positie op het veld, maar niet over zijn plannen. Ik zou heel tevreden zijn als hij wil blijven, want op zijn positie is hij de beste in Europa. Maar het is aan hem denk ik. Ik wil hem gelukkig zien.” Hazard heeft de knoop al doorgehakt: hij wil naar Real Madrid. Chelsea is op de hoogte van de interesse uit de Spaanse hoofdstad en wil, indien er voldoende geld op tafel komt, meewerken aan een transfer. Na zeven jaar is Hazard klaar met de Premier League. Hij wil een kinderdroom waarmaken. (KTH)