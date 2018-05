FT buitenland: Napoli schakelt zichzelf met draw tegen Torino uit in titelrace - Eigenaar van KV Kortrijk promoveert met Cardiff naar Premier League Redactie

06 mei 2018

17u40

Bron: Belga 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Napoli schakelt zichzelf met draw tegen Torino uit in titelrace

Napoli is op de 36ste speeldag in de Italiaanse Serie A niet voorbij Torino geraakt. De partij in het Stadio San Paolo in Napels eindigde op een 2-2-gelijkspel. Zo schenkt Torina stadsgenoot Juventus met nog twee speeldagen te gaan zo goed als zeker de zevende opeenvolgende titel, al is die mathematisch nog niet binnen. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog zes punten, het doelpuntensaldo is veruit in het voordeel van Juve (+61 tegenover +45).

Het begon nochtans uitstekend voor Napoli en de jarige Dries Mertens. Op zijn 31ste verjaardag opende de Rode Duivel in de 25ste minuut de score. Mertens strafte een defensieve blunder genadeloos af en scoorde zo voor het eerst sinds 3 maart. Napoli was baas in de eerste helft, maar liet na de score verder uit te diepen. Na de pauze kon de thuisploeg het goede elan niet doortrekken. Torino profiteerde en maakte met een afgeweken schot van Daniele Baselli (55.) gelijk. Mertens werd net voorbij het uur gewisseld door Arek Milik, die meteen de paal trof. Een minuut later klom Napoli dan toch op voorsprong. Invaller Marek Hamsik (71.) maakte met een droge knal zijn honderdste doelpunt in de Serie A. Nadat Milik de 3-1 had gemist, kreeg de thuisploeg wel het deksel op de neus. Lorenzo De Silvestri (83.) legde met het hoofd de 2-2-eindstand vast.

Onderaan het klassement boekte Chievo een broodnodige zege in de strijd om het behoud. De ploeg van Samuel Bastien, die in de 56ste minuut tussen de lijnen kwam, legde concurrent Crotone met 2-1 over de knie. Birsa (12.) en Stepinski (82.) zorgden voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van Tumminello (90.+4) kwam te laat voor de bezoekers. Chievo laat met 34 punten de degradatiezone voorlopig achter zich. Met één punt meer dan Cagliari, dat net onder de degradatiestreep staat, is Chievo wel nog niet veilig. Ook Crotone verzamelde 34 punten.

In het duel tussen Lazio Roma en Atalanta ging het vooral om de Europese tickets. Het duel tussen Jordan Lukaku (Lazio) en Timothy Castagne (Atalanta) in Rome eindigde onbeslist (1-1). Caicedo (24.) wiste het vroege doelpunt van Barrow (2.) uit. Lukaku kwam in de 69ste minuut het veld op, Castagne startte bij Atalanta in de basis en werd na 70 minuten vervangen. In de stand kan Lazio (71 ptn) zondagavond zijn derde plaats verliezen aan AS Roma (70 ptn), dat op bezoek gaat bij Cagliari. Ook Inter (69 ptn) nadert. Enkel de top vier plaatst zich rechtstreeks voor de Champions League. Atalanta is zevende, op één punt van AC Milan.

Tessa Wullaert met Wolfsburg op weg naar tweede titel in Duitsland

Wolfsburg is goed op weg zich voor de vierde keer tot landskampioen van Duitsland te kronen in het vrouwenvoetbal. Na de 0-2-zege op het veld van Frankfurt hebben de "Wolvinnen" vijf punten meer dan eerste achtervolger Bayern. Tessa Wullaert, die vorig jaar een eerste keer de Duitse titel veroverde, kwam niet van de bank.

Na de overwinning tegen recordkampioen Frankrfurt lijkt de vierde landstitel een feit voor Wolfsburg. Met 49 punten en een wedstrijd meer te spelen, kan de Champions league-finalist de titel bijna niet meer ontglippen. Komende woensdag staat het inhaalduel tegen Freiburg op het programma en kan de kloof groeien tot 8 punten. Nadien zijn er nog drie speeldagen te gaan in Duitsland.

De 25-jarige Wullaert is aan haar laatste seizoen bezig bij Wolfsburg. De Red Flame aast op een transfer naar de Engelse Premier League.

Manchester City en Huddersfield komen niet tot scoren

Manchester City is op de 37ste speeldag in de Premier League niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Huddersfield Town. Kevin De Bruyne speelde twee derde wedstrijd mee bij de landskampioen, Laurent Depoitre viel op het uur in bij de bezoekers.

De Citizens, zonder Vincent Kompany, speelden hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen en maakten zich op voor een titelfeestje met de supporters. Toch liet Huddersfield Town zich in de eerste helf niet wegspelen. De bezoekers zetten hun voet naast de landskampioen en creëerden zelfs de beste kansen. Scoren lukte evenwel niet. Doelman Ederson hield Alex Pritchard van de openingstreffer, Chris Lowe knalde maar net over. Na de thee nam Manchester City de controle over, maar het balbezit resulteerde niet in een treffer.

Huddersfield Town verovert zo een vitaal punt in de strijd om het behoud. Depoitre en co. hebben nog twee wedstrijden te gaan en hebben drie punten meer dan Southampton en Swansea, dat net onder de degradatiestreep staat. City mocht eindelijk de kampioenschapsbeker in ontvangst nemen.

Cardiff naar Premier League, Odoi met Fulham naar play-offs

Cardiff City keert na vier seizoenen terug in de Premier League. Op de laatste speeldag van de Championship speelde de club uit Wales 0-0 gelijk tegen Reading. Maar omdat naaste achtervolger Fulham, met Denis Odoi in de basis, met 3-1 onderuit ging bij Birmingham City, stelde Cardiff de tweede plek achter kampioen Wolverhampton veilig. Cardiff wordt geleid door de Maleisiër Vincent Tan, die ook eigenaar is van KV Kortrijk.

Fulham moet nu net als Aston Villa en Middlesbrough play-offs spelen voor promotie naar het hoogste niveau. Derby County voegde zich daar nog bij door op de slotspeeldag Barnsley te verslaan met 4-1.

Cardiff speelde in het seizoen 2013-2014 voor het laatst in de Premier League, nadat de club in 2013 kampioen was geworden in de Championship. Het eindigde dat seizoen onderaan en degradeerde.

Een 0-0 volstaat voor Cardiff om te promoveren naar de Premier League! 🎉 pic.twitter.com/GmYKrRA6Ag Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Celtic wint bij Hearts, Boyata scoort

Celtic, dat vorige week zijn zevende titel op rij veroverde in Schotland, heeft vanmiddag de volle buit gepakt bij Hearts (1-3). Rode Duivel Dedryck Boyata zorgde voor het eerste bezoekende doelpunt. De centrale verdediger kopte de 'Bhoys' na 21 minuten op gelijke hoogte, nadat Lafferty drie minuten eerder Hearts op voorsprong had gebracht. Na rust zorgde Dembele voor de 1-2, invaller Sinclair legde de partij vier minuten in blessuretijd in een definitieve plooi. Boyata speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, Charly Musonda zat niet in de selectie.

Lestienne en Malaga alweer onderuit

Malaga heeft in de Primera Division een 0-3-thuisnederlaag geleden tegen Deportivo Alaves. Bij Malaga stond Maxime Lestienne de hele partij op het veld. Malaga is al enkele weken zeker van degradatie naar de Segunda Division.

Garcia, Demirovic en Ibai zorgden voor de bezoekende goals in het Estadio La Rosaleda. Malaga blijft troosteloos laatste met 20 punten. De Andalusiërs komen na tien seizoenen op het hoogste niveau volgend jaar opnieuw uit in tweede klasse. Lestienne tekende eind januari voor een half seizoen bij Malaga, hij is op het einde van het seizoen een transfervrije speler.

Porto kampioen zonder te spelen

FC Porto heeft zich voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Portugal gekroond. "De Draken" moesten daarvoor zelf niet in actie komen, maar profiteerden van het gelijkspel tussen Sporting en Benfica.

De "derby de Lisboa" eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel. Benfica en Sporting delen de tweede plaats met 78 punten. FC Porto voert de stand aan met 82 punten, waardoor de titel een feit is. Er rest de achtervolgers uit Lissabon immers nog maar één competitieduel. Porto ontvangt vandaag Feirense en kan de langverwachte titel alvast vieren met het thuispubliek.

De laatste keer dat Porto zich tot landskampioen kroonde, was in 2013 met Rode Duivel Steven Defour. Sindsdien ging aartsrivaal Benfica met alle titels lopen. De "Draken" mogen de kampioenschapsbeker voor de 28ste keer in de prijzenkast zetten. Alleen Benfica doet met 36 titels beter.