FT buitenland: Nainggolan viert tegen Inter zijn terugkeer in de basis

13u39 0 Photo News Buitenlands Voetbal Radja Nainggolan is terug in vrede aangenomen door zijn club AS Roma. Dat bevestigde coach Eusebio Di Francesco woensdag tijdens een promotioneel event. "Er is geen affaire-Nainggolan. Radja zal starten tegen Inter", klonk het duidelijk. De Romeinen hernemen op 21 januari de competitie tegen Internazionale.

Nainggolan zat op 6 januari niet in de selectie van de Giallorossi voor de partij thuis tegen Atalanta (1-2). De Rode Duivel filmde zichzelf op oudejaarsavond al drinkend, rokend en vloekend en dat was niet naar de zin van zijn club. Volgens de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport kreeg 'Ninja' zelfs een boete van 100.000 euro opgelegd.

Zijn coach, Eusebio Di Francesco, wilde woensdag niet weten van een zaak-Nainggolan. "Radja is de eerste geweest om zich te verontschuldigen. Tijdens de wedstrijd tegen Atalanta zat hij naast onze bestuurders op de tribunes. Hij is ook gewoon blijven trainen en zal starten tegen Inter. Zijn uitsluiting voor de match tegen Atalanta was van ethische aard. Maar nu kijken we vooruit."

Na een sterke seizoensstart en kwalificatie voor de tweede ronde van de Champions League kende Roma de voorbije weken een mindere periode. Het team uit de Italiaanse hoofdstad werd uitgeschakeld in de Italiaanse beker en kon drie competitiewedstrijden op rij niet winnen. Roma staat momenteel vijfde in de Serie A, op twaalf punten van leider Napoli. De Romeinen hebben wel nog een wedstrijd te goed.

