FT buitenland: Nainggolan valt uit bij AS Roma: "Het ziet er niet bemoedigend uit"

De voetbalredactie

31 maart 2018

15u00

Roma-coach: "Blessure Radja ziet er niet bemoedigend uit"

AS Roma heeft met punten gemorst op de 30ste speeldag in de Serie A. De Romeinen raakten niet verder dan 1-1 op het veld van middenmotor Bologna. Bovendien viel Radja Nainggolan al vroeg uit.

De Chileen Erick Pulgar opende na 18 minuten de score voor Bologna. Net daarvoor moest bij de bezoekers Radja Nainggolan noodgedwongen naar de kant. De middenvelder kreeg een kniestoot op de dij, er wordt gevreesd voor een spierscheur.

"Het ziet er niet bemoedigend uit, de manier waarop hij van het veld kwam. Het lijkt niet al te best, ook al is hij de Ninja en kan hij ons verbazen", reageerde trainer Eusebio di Francesco na afloop. "Hij heeft drie keer geprobeerd op het terrein te blijven. Maar als het te veel pijn doet om verder te spelen, dan is het een aanwijzing dat er iets serieuzer aan de hand is."

De Bosnische topspits Edin Dzeko hing de bordjes met zijn veertiende competitiegoal van het seizoen een kwartier voor tijd in evenwicht. Ondanks een slotoffensief kon Roma daarna geen zege meer uit de brand slepen.

In het klassement blijft Roma derde met 60 punten, op ruime afstand van leider Juventus (75 ptn) en Napoli (73 ptn). Bologna (35 ptn) staat elfde. Komende woensdag trekt Roma naar FC Barcelona voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De kans dat Nainggolan er in Camp Nou bij is, lijkt niet al te groot.

Speler Albacete zwaargewond na val uit hotelkamer

Middenvelder Pelayo Novo van Albacete is vandaag zwaargewond geraakt bij een val uit een hotelraam vanaf de derde verdieping. Hij bereidde zich met de club uit de Segunda Divisíon voor op de competitiewedstrijd in en tegen Huesca.

Pelayo Novo werd vanmorgen op een binnenplaats van het ABBA Hotel in Huesca gevonden door zijn ploeggenoten Ruben Mino en Susaeta. De 27-jarige Spanjaard is met zware verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis in het nabij gelegen Zaragoza. Albacete reageerde op Twitter op het trieste voorval. "Zijn toestand is gelukkig stabiel."

Het is volgens Spaanse media nog volstrekt onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Ook is nog niet zeker of het duel, dat vanavond om 20.00 uur zou moeten beginnen, na het trieste incident doorgaat.

Nuestro jugador, Pelayo Novo, ha sufrido en la mañana de hoy un aparatoso accidente en el hotel de concentración del equipo. Nuestro jugador, que se encuentra estable, está siendo trasladado por tal motivo al Hospital de Zaragoza.

¡Gracias por vuestro apoyo! Albacete Balompié(@ AlbaceteBPSAD) link

Egyptenaren willen volksheld Salah zelfs als nieuwe president

Mohamed Salah is 'hot' in Egypte. Tegen het extreme aan zelfs. Vorige week raakte bekend dat iedere keer wanneer de aanvaller scoort, de Egyptenaren die aangesloten zijn bij Vodafone 11 minuten gratis belwaarde krijgen. Maar ook tijdens de Egyptische presidentsverkiezingen vertolkt het goudklompje van Liverpool een rol. Onbewust weliswaar. Zo knoeiden naar schatting één miljoen Egyptenaren met hun stembiljet en kozen ze prompt voor Mo Salah als nieuwe president. Of hoe de impact van het voetbal geen grenzen kent...

unbelievable .Today is the president election in Egypt🇪🇬. People write mo salah’s name in the list and elect him 😱😂@BenWebbLFC @DaveOCKOP @LFCSnapped #Salah #lfc #LFCWorld #LFCFamily #liverpoolfc #محمد_صلاح @AnythingLFC_ @EchoArena @TheRedmenTV @egypro18 @LFCVine #YNWA pic.twitter.com/Mg3ZxhmR4M Mohamed Ali(@ momosalah222) link

Legende Ray Wilkins na hartaanval in ziekenhuis

De voormalige Engelse international Ray Wilkins is na een hartaanval in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

"Het gaat helemaal niet goed met hem", bevestigt zijn partner Jackie Wilkins aan Daily Mirror. "Zijn toestand is kritiek. Na de hartaanval is hij zwaar gevallen. Momenteel ligt hij in een kunstmatige coma."

De 61-jarige Wilkins speelde in zijn lange carrière voor topteams als Chelsea, Manchester United, Milan, PSG en Rangers. Hij droeg ook jaren het shirt van QPR. Bij die club zette hij na zijn spelersloopbaan zijn eerste stappen als coach. Hij werd later T2 bij onder meer Chelsea, Milwall, de Engelse U21, Fulham en Aston Villa. In 2014-2015 had hij de Jordaanse nationale ploeg onder zijn hoede.

De gewezen middenvelder verzamelde 84 caps en maakte daarin drie goals. Hij was erbij op de WK's van '82 en '86 en was tien keer aanvoerder van zijn land.

The thoughts of everybody at Chelsea Football Club are with Ray Wilkins and his family tonight. Keep fighting Ray, you have our love and support. pic.twitter.com/egOapZhDYN Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

My thoughts are with #RayWilkins and his family...

Get well soon 🙏🙏 ...



📸: imago/Sportimage pic.twitter.com/rXKhYvKlSz Michael Ballack(@ Ballack) link