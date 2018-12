FT buitenland. Nainggolan mist duel met Ronaldo - Helikoptercrash in Leicester was gevolg van technisch probleem Redactie

Nainggolan mist ook duel tegen Ronaldo

Geen Radja Nainggolan tegen Juventus. Dat meldt Inter-trainer Luciano Spalletti aan de vooravond van de Italiaanse kraker. “Hij zit niet in de selectie omdat hij nog onvoldoende hersteld is. Er is beterschap na het laatste onderzoek, maar klaar is Radja nog niet.” Nainggolan viel eind november in het Champions League-duel uit met een enkelblessure. Inter staat op een voorlopige derde stek op 11 punten van de leider uit Turijn.

Helikoptercrash in Leicester was gevolg van technisch probleem

De helikoptercrash bij het stadion van Leicester City is veroorzaakt door een technisch mankement. De pedalen in de cockpit stonden niet in verbinding met het rotorblad van de helikopter. Daardoor was de helikopter niet te besturen. Dat meldt de Britse overheidsorganisatie voor luchtvaartongevallen AAIB.

Bij het ongeluk op 27 oktober kwam de Thaise zakenman Vichai Srivaddhanaprabha, eigenaar van Leicester City en 1B-club Oud-Heverlee Leuven, om het leven.

De helikopter kwam vrijwel direct nadat hij was opgestegen vanuit het King Power-stadion in de problemen en stortte neer op een parkeerplaats. Alle vijf inzittenden kwamen om in de vlammenzee.

Carlos Tevez hoopt dat Argentijnse fans zich gedragen in Madrid

De spelers van Boca Juniors hebben vandaag een eerste keer getraind in het Santiago Bernabeu-stadion van Real Madrid. Daar spelen ze zondagavond tegen aartsrivaal River Plate de terugwedstrijd van de Copa Libertadores. Carlos Tevez hoopt alvast dat de rellen die leidden tot het verplaatsen van de match naar Spanje zich zondag niet opnieuw voordoen.

“Het is een beetje een vreemde finale. Als speler moet je geconcentreerd blijven op de match, want het gaat om een finale in de Copa Libertadores. Maar een River-Boca afwerken in Madrid, het is vreemd”, vertelde de spits van Boca Juniors na afloop van de training.

Op 24 november zouden de twee topclubs uit Buenos Aires elkaar in het stadion van River Plate treffen voor de terugwedstrijd van de finale, maar na hevige rellen werd de match afgelast. Die dag vielen fans van River Plate de spelersbus van Boca aan met stenen en traangas. Meerdere spelers raakten daarbij gewond.

Na heel wat overleg werd beslist de partij te verplaatsen naar Madrid. De 34-jarige Tevez hoopt dat de Argentijnse fans zich dit keer rustig zullen houden. “Ik geloof dat de fans intelligent zijn, ze weten dat ze de boel hier niet in brand kunnen steken”, verklaarde de oud-spits van onder meer Manchester United, Manchester City en Juventus. “Hopelijk blijft alles kalm, zoals het hoort. Wij spelers weten dat het om een finale gaat, maar het blijft ook een simpele voetbalwedstrijd.”

De heenmatch in La Bombonera, de thuishaven van Boca, eindigde op 2-2.

Duitse transfermarkt sluit volgende zomer op 2 september

Duitse clubs krijgen volgende zomer iets meer tijd om spelers te verhandelen. De Duitse voetballiga besliste immers de transfermarkt pas op 2 september te sluiten. Dat is twee dagen later dan gebruikelijk. De beslissing werd genomen omdat 31 augustus, traditioneel de laatste transferdag op de internationale markt, in 2019 op een zaterdag valt.

Sommige grote competities zoals de Premier League en de Serie A sluiten de zomertransferperiode volgend jaar vroeger, net voor de competitiestart. Ze willen zo vermijden dat de kernen nog veel wijzigingen ondergaan terwijl het seizoen al bezig is. In Engeland sluit de markt op 9 augustus, in Italië negen dagen later. De maatregel geldt wel alleen voor inkomende transfers. In België wordt eveneens door de Pro League nagedacht over het inkorten van de zomertransferperiode.

Spelers Werder Bremen mogen geen handen schudden

Bij Werder Bremen mogen de spelers voorlopig elkaar geen hand geven ter begroeting. Bij de Duitse club heerst momenteel een virusinfectie, die op de luchtwegen slaat. Augustinsson, Pizarro en Osako hebben al last van een flinke verkoudheid. Om verdere verspreiding tegen te gaan, moeten de spelers van Werder zich tot nader order aan strikte regels houden. Persoonlijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden. “Als we elkaar zien bij de club, mogen we alleen nog naar elkaar zwaaien of een vuistje naar elkaar maken”, zegt de Nederlander Davy Klaassen. “En als we vrijdag scoren tegen Fortuna Düsseldorf? Dan mogen we elkaar wel even omarmen, denk ik.”

Visa wordt eerste sponsor vrouwenvoetbal bij UEFA

Visa wil het vrouwenvoetbal verder helpen ontwikkelen. Het bedrijf, gespecialiseerd in digitale betalingen, heeft een 7-jarige sponsordeal met de UEFA gesloten. Visa is de eerste geldschieter van de Europese voetbalbond die specifiek het vrouwenvoetbal gaat steunen. Charlotte Hogg, topvrouw van Visa Europa, hoopt met haar bedrijf een bijdrage te leveren aan de snelle groei van de sport. “We willen ondersteunen en stimuleren”, zegt Hogg. “We willen meisjes en jonge vrouwen inspireren, kansen geven en ervoor zorgen dat ze hun dromen najagen. Samen met UEFA willen we zo de aandacht vestigen op het vrouwenvoetbal. Bij Visa geloven we dat er overal acceptatie moet zijn: van het voetbalveld tot de directiekamer.”

Visa gaat zich in het vrouwenvoetbal op ieder niveau richten, van de Champions League en het EK tot de amateurs. Het bedrijf steunt ook een campagne die ertoe moet bijdragen dat voetbal in Europa de meest beoefende sport onder vrouwen en meisjes gaat worden.

Match Tielemans en Chadli uitgesteld door ‘gele hesjes’

Youri Tielemans en Nacer Chadli zullen morgen niet in actie komen met hun club AS Monaco in de hoogste Franse voetbalklasse. De Franse profliga (LFP) heeft de wedstrijd tussen AS Monaco en OGC Nice op vraag van lokale autoriteiten uitgesteld.

Normaal had de ploeg van Thierry Henry vrijdag om 20u45 de 17de speeldag in de Franse competitie op gang moeten trappen tegen Nice, maar op vraag van het prinsdom van Monaco en de autoriteiten van Nice zal deze wedstrijd niet kunnen plaatsvinden. De Franse autoriteiten willen de politiemacht mobiliseren voor de komende manifestaties van de ‘gele hesjes’ (gilets jaunes).

Eerder werden ook de wedstrijden PSG - Montpellier en Toulouse - Lyon van zaterdag 8 december uitgesteld naar een nog te bepalen tijdstip vanwege de manifestaties. De Franse voetbalbond zal met de clubs op zoek gaan naar een nieuwe datum.

De sociale crisis, met als uithangbord de gele hesjes, houdt Frankrijk al een hele maand in de ban. Bij protesten vielen al tenminste vier doden en bijna 600 gewonden.

Thibaut Courtois (Real Madrid) krijgt rust in Copa del Rey

Thibaut Courtois zit niet in de kern van Real Madrid voor het bekerduel van morgenavond tegen derdeklasser Melilla. Coach Santiago Solari nam met Keylor Navas, Kiko Casilla en Luca Zidane drie andere doelmannen op in zijn twintigkoppige selectie.

Real Madrid won de heenmatch in de zestiende finales met 0-4. Keylor Navas stond toen tussen de palen. De Costaricaan was tot dit seizoen vaste waarde in doel bij de Koninklijke maar verloor, althans in de competitie en de Champions League, de concurrentiestrijd met Courtois. In de Copa del Rey krijgt Navas wel speelgelegenheid.

📝 ¡Estos son los 20 convocados para el partido contra @UDMelilla! #RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/FGhSIArBvO Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Trainer Clement moet ophoepelen bij Reading

Paul Clement is ontslagen als hoofdtrainer van Reading. De 46-jarige Brit werd eind maart aangesteld als opvolger van de Nederlander Jaap Stam. Clement beleefde een slechte competitiestart met Reading. De club staat pas 21ste in de Championship, de tweede divisie van Engeland. Reading degradeerde in 2013 uit de Premier League.

Barranquilla en Paranaense spelen gelijk in heenwedstrijd van finale Copa Sudamericana

Het Colombiaanse Junior Barranquilla en het Braziliaanse Atlético Paranaense hebben 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de finale om de Copa Sudamericana. Dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League.

Paranaense kwam na 50 minuten op voorsprong via aanvaller Pablo. Slechts twee minuten later maakte Yony Gonzalez gelijk. Halfweg de tweede periode miste Rafael Perez een strafschop voor de thuisploeg.

Op 12 december wordt de terugmatch gespeeld in het Braziliaanse Curitiba.